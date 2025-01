ETV Bharat / technology

প্রকাশ্যে Nothing Phone 3 সিরিজের টিজার, মার্চে বাজারে আসতে পারে - NOTHING PHONE 3A SERIES

Nothing Phone 2 এর প্রতীকী ছবি ( ছবি Nothing Phone )

By ETV Bharat Tech Team

কোম্পানির প্রকাশিত টিজারে এটিকে 'সিরিজ' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ অনুমান আগামী মার্চে নথিং ফোন 3a এবং ফোন 3a প্লাস লঞ্চ করতে পারে । এই নতুন টিজার দেখে টেকস্যাভিদের অনুমান কোম্পানি শুধুমাত্র একটি স্মার্টফোন লঞ্চ করবে না, সেই সঙ্গে আরও নতুন কিছু লঞ্চ করতে পারে ৷ প্রকাশিত তথ্য অনুসারে Nothing Phone 3a সিরিজ আগের থেকে আপডেটেড ভার্সনে লঞ্চ হবে ৷

হায়দরাবাদ: লন্ডন ভিত্তিক স্মার্টফোন প্রস্তুতকারক সংস্থা Nothing আনতে চলেছে তাদের পরবর্তী ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন ৷ নাথিং 3a সিরিজের উপর কাজ শুরু করেছে । এই সিরিজ লঞ্চের আগে, কোম্পানি Flipkart-এ তাদের নতুন Nothing Phone 3a সিরিজের টিজার প্রকাশ করেছে ৷ যা 4 মার্চ লঞ্চ করা হতে পারে ।

আশা করা হচ্ছে নতুন Nothing Phone 3a-এ আরও বড় ডিসপ্লে থাকতে পারে । পারফরম্যান্সের জন্য, এই মডেলগুলিতে Qualcomm প্রসেসর ব্যবহার করা হতে পারে, Nothing Phone 2a-এ ব্যবহৃত MediaTek ডাইমেনশন প্রসেসর থেকে আলাদা হবে নতুন মডেলের প্রসেসর । নতুন মডেলের ক্যামেরাও আপগ্রেড করা হতে পারে ।

Nothing Phone 3a-এর সম্ভাব্য স্পেসিফিকেশন

Nothing Phone 3a-তে 120Hz রিফ্রেশ রেট-সহ একটি 6.8-ইঞ্চি OLED ডিসপ্লে থাকতে পারে। এই মডেলের ডিসপ্লেটি এখন পর্যন্ত যেকোনও নাথিং ফোনে পাওয়া সবচেয়ে বড় ডিসপ্লে হতে পারে । এছাড়াও, এই স্মার্টফোনটিতে Snapdragon 7s Gen 3 চিপসেট থাকতে পারে ৷ আশা করা হচ্ছে যে এটি Android 15 ভিত্তিক Nothing OS 3.1 সফটওয়্যার থাকতে পারে ।

এই সিরিজের মডেলে ক্যামেরাও আপগ্রেড করা হয়েছে ৷ Nothing Phone 3a তে একটি 50-মেগাপিক্সেল প্রাইমারি রিয়ার ক্যামেরা থাকতে পারে ৷ 50-মেগাপিক্সেল টেলিফোটো লেন্সের সঙ্গে যুক্ত করা হতে পারে, এটিতে 2x অপটিক্যাল জুম ফিচার থাকবে । এই প্রথমবারের মতো নাথিং ফোনের মডেলে টেলিফটো লেন্স যোগ করা হচ্ছে ৷

এছাড়াও, সেলফি তোলার জন্য একটি 32-মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা থাকতে পারে। ফোনটিতে Nothing Phone 3a-এ একটি 5,000mAh ব্যাটারি থাকতে পারে ৷ এটি চার্জ করার জন্য 45W তারযুক্ত চার্জিংয়ে সার্পোট থাকতে পারে ৷ নতুন এই সিরিজের দাম কত হবে তা এখনও প্রকাশ করা হয়নি ৷ মনে করা হচ্ছে যে Nothing Phone 2a এর মতো এটিও 25,000 টাকা দামে লঞ্চ করা যেতে পারে ।