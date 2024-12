হায়দরাবাদ: খুব বেশি দিন না হলেও কয়েক দিনের মধ্যেই বিশ্ব বাজারে জায়গা করে নিয়েছে নাথিং স্মার্টোফোন ৷ স্মার্টফোন প্রস্তুতকারত সংস্থাটি আগেই জানিয়েছিল শীঘ্রই Nothing Phone 3 সিরিজে জুড়তে চলেছে আপডেটেড মডেল ৷ Nothing Phone 3A এবং Nothing Phone 3A Plus সম্পর্কিত একাধিক তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে ৷

Nothing Phone 3 সিরিজের ক্যামেরা

অ্যান্ড্রয়েড কর্তৃপক্ষের একটি সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, নথিং ফোন 3এ-তে ব্যবহার করা হয়েছে টেলিফটো লেন্সের একটি ক্যামেরা ৷এছাড়াও নাথিং ফোন 3A প্লাসে পেরিস্কোপ জুম লেন্স রয়েছে ৷ ফলে মোবাইলে তোলা ছবির সঙ্গে ডিএসএলআরের ছবির পার্থক্য খালি চোখে ধরা যাবে না ৷ একটি প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, Nothing Phone 3a সিরিজে ক্যামারা অনেকটা আই ফোনের মতোই ৷

Nothing Phone-এ অধিকাংশ স্মার্টফোনের ব্যাক ক্যামেরায় ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ও আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের সুবিধা রয়েছে ৷ এবার লেন্সে যোগ হল অপটিক্যাল জুম ফিচার ৷ এছাড়াও অন্যান্য আর কিছু ফিচার যোগ হয়েছে Nothing Phone 3 সিরিজে ৷ নতুন এই মডেলগুলি যে আগেরক থেকে আপডেটেড হবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷

eSIM সাপোর্টের সুবিধা

যে সমস্ত ফিচার প্রকাশ্যে এসেছে তা থেকে জানা গিয়েছে, নাথিং-এর দুটি ফোনেই ই-সিম সাপোর্ট করবে বলে জানা গিয়েছে যে তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে ৷ এতদিন পর্যন্ত ব্যবহারকীরার ডুয়াল সিম কনফিগারেশনের যে সমস্ত সিমকার্ড ব্যবহার করতেন সেগুলিতে দু’টি ফিজিক্যাল সিম কার্ড ব্যবহারের সুবিধা পেতেন ৷ এবার থেকে সিমকার্ড স্লটে ই-সিম কার্ড ব্যবহারের সুবিধা পাবেন ৷ CMF ফোন 2-এ ই-সিম কার্ড ব্যবহারের সুবিধা নেই ৷

এছাড়াও, Nothing Phone 3a সিরিজে আরও বেশ কয়েকটি ফিচার যোগ হবে ৷ Nothing Phone 3 মডেলটিতে থার্ড জেনেরেশেন স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর ৷ এছাড়াও Nothing Phone 3A Plus-এ রয়েছে MediaTek SoC চিপসেট ৷ যেটি CMF ফোন 2-তে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ কবে এই সিরিজটি লঞ্চ করবে তা এখনও জানানো হয়নি Nothing Phone-এর তরফে ৷