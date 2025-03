ETV Bharat / technology

বিশ্বব্যাপী লঞ্চ হতে চলেছে Nothing Phone 3a সিরিজ, তার আগেই প্রকাশ্যে দাম - NOTHING PHONE 3A

আজ লঞ্চ করবে Nothing Phone 3a সিরিজ ( ছবি Nothing )

By ETV Bharat Tech Team

হায়দরাবাদ: বিশ্বব্যাপী লঞ্চের আগেই ফাঁস হয়ে গেল Nothing Phone (3a) সিরিজের দাম ৷ আজই এটি লঞ্চ করবে ৷ এই সিরিজে দু’টি স্মার্টফোন থাকবে, Nothing Phone (3a) এবং Nothing Phone (3a) Pro মডেল থাকবে লাইনআপে ৷ ইতিমধ্যেই স্পেনের বার্সেলোনায় মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে (এমডব্লিউসি) মডেলদু’টি প্রদর্শিত হয়েছে।

Nothing Phone (2A) সিরিজের পর, নাথিং ফোন (3a) সিরিজটি মিড-রেঞ্জ ক্যাটাগরিতে লঞ্চ করা হবে ৷ লঞ্চের পর, ডিভাইসটি অনলাইন শপিং সাইট ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে বিক্রি শুরু হবে ৷ এই মডেলগুলির দাম আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছে ।

Nothing Phone 3a: সম্ভাব্য স্পেসিফিকেশন এবং দাম