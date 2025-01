হায়দরাবাদ: নাথিং আনতে চলেছে তাদের নতুন স্মার্টফোন নথিং 3 ৷ ভারতের বাজারে এটি একটি মিড-রেঞ্জ স্মার্টফোন হলেও, নার্থিং কোম্পানির তরফে এটি প্রিমিয়াম সিরিজ ৷ তবে ঠিক কবে এই ফোন লঞ্চ হবে তা এখনও জানা যায়নি ৷ সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে ফোনটির সম্ভাব্য দাম ও স্পেসিফিকেশন । 2025 সালের মার্চের মধ্যে এই স্মার্টফোনটি ভারতে লঞ্চ হবে । এক জনপ্রিয় টিরস্টার ইভান ব্লাস টুইট করে নাথিং ফোন সম্পর্কিত এই সমস্ত তথ্য জানিয়েছেন ৷

Nothing Phone 3 এর দাম ও সম্ভাব্য স্পেসিফিকেশন

The Nothing Phone 3 স্মার্টফোনটি দাম 50 হাজার টাকা থেকে শুরু হতে পারে ৷ ফোনটিতে একটি 6.67-ইঞ্চি LTPO AMOLED ডিসপ্লে থাকতে পারে । ফোনটি 120Hz রিফ্রেশ রেট সাপোর্ট করতে পারে । এছাড়াও, ফোনটি HDR10+ সাপোর্ট করবে ৷

ফোন লঞ্চ

দ্য নাথিং ফোন 3 স্মার্টফোনটি 2024 সালে ভারতে লঞ্চ হওয়ার কথা ছিল ৷ তবে এটির লঞ্চ ইভেন্টটি স্থগিত করা হয়েছিল বেশ কিছু আপডেটের জন্য ৷ AI আপডেট নিয়ে এই ফোন লঞ্চ করা হয়েছে ৷ নথিং ফোন 3 ভারতের বাজারে দ্রুত লঞ্চ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সংস্থাটি ৷ ইতিমধ্যেই এই ফোনের টিজারের একাধিক ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে ৷

নাথিং ফোন 3 এর ডিজাইন

নথিং ফোন 3 মডেলটিতেও আগের সিরিজের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রয়েছে ৷ আগের মডেলের স্মার্টফোনের মতো সিগনেচার গ্লাইফ ব্যাক ডিজাইনের হতে পারে ৷ এতে থাকতে পারে, এলইডি লাইট স্ট্রিপের সুবিধা । যাতে ব্যবহারকারীরা লাইট কাস্টমাইজ করতে পারেন ৷ ফোন কল এবং নোটিফিকেশন অ্যালার্ট পাওয়া যাবে। ফোনের সামনের অংশে 6.67-ইঞ্চি LTPO AMOLED ডিসপ্লে থাকতে পারে। ফোনটি 120Hz পর্যন্ত রিফ্রেশ রেট সাপোর্ট করতে পারবে বলে জানা গিয়েছে ৷

Nothing Phone 3 প্রসেসর এবং ব্যাটারি

The Nothing Phone 3 স্মার্টফোনটিতে কোম্পানির ফ্ল্যাগশিপ Snapdragon 8 Gen 3 চিপসেট থাকতে পারে । এছাড়াও, Snapdragon 8 Elite চিপসেট সাপোর্টের সুবিধা রয়েছে । এটি 12GB RAM সাপোর্ট করতে পারে। এছাড়াও, 512GB UFS 4.0 স্টোরেজ দেওয়া হতে পারে। এতে অ্যান্ড্রয়েড-ভিত্তিক NothingOS 3.0 দেওয়া যেতে পারে । এছাড়াও, কোম্পানি প্রথমবার ফোনে AI ফিচার দিতে চলেছে । এটি 5000mAh ব্যাটারি থাকতে পারে । এছাড়াও, 45W চার্জিং সাপোর্টের সুবিধা আছে ৷