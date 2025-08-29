নয়াদিল্লি, 29 অগস্ট: কৃত্রিম মেধার নাগাল পাবে প্রত্যেক ভারতীয় এবং দেশের সর্বত্র ৷ শুক্রবার রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান মুকেশ অম্বানি এই ঘোষণা করেন ৷ এদিন তিনি রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স গঠনের কথা জানান ৷ দেশে কৃত্রিম মেধার বিশাল পরিকাঠামো তৈরি হবে ৷ ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে কৃত্রিম মেধা বা এআই ৷ এর জন্য গুগল ও মেটার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স ৷
কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ বৈঠকে শিল্পপতি মুকেশ অম্বানি জানান, সুবজ শক্তিতে চালিত রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স গিগাওয়াট স্কেল তৈরি করবে, এআই ডেটা সেন্টার গড়বে ৷ সেখানে জাতীয় স্তরে প্রশিক্ষণ এবং আদানপ্রদান হবে ৷ অম্বানি বলেন, "এক দশক আগে রিলায়্যান্সের সমৃদ্ধিকে নয়া দিশা দেখায় ডিজিটাল পরিষেবা ৷ এখন এআই নিয়ে আমাদের সামনে বিশাল সুযোগ রয়েছে ৷ জিও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সর্বত্র প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে ডিজিটাল পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছে ৷ একই ভাবে রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স সব জায়গায় প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে এআই পৌঁছে দেওয়ার কথা দিচ্ছে ৷"
মেটা ও গুগল-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক
এদিন রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর বার্ষিক সাধারণ সভায় গুগল-এর সিইও সুন্দর পিচাই এবং মেটার মার্ক জুকারবার্গের নাম উল্লেখ করেন মুকেশ অম্বানি ৷ এআই-রেডি ডেটা সেন্টার তৈরি করতে রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে কাজ করবে গুগল ৷ বিশ্বের এই তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থার কম্পিউটিং পাওয়ার ব্যবহার করবে আরআইএল ৷
এই বিষয়ে সুন্দর পিচাই জানান, গুগল ও রিলায়্যান্স মিলে এআই-এর ব্যবহার নিয়ে কাজ করবে ৷ রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর এই সংক্রান্ত ব্যবসা যেমন শক্তি, ব্যবসা, টেলিকম এবং অর্থনৈতিক পরিষেবাগুলিকে আমূল বদলে দেবে ৷
অন্যদিকে মেটার সঙ্গে রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স ভারতে বিভিন্ন ব্যবসায় এআইকে কাজে লাগিয়ে সমাধান বাতলে দেওয়ার কাজ করবে ৷ এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজার নির্বাচন করে দেবে ৷ মেটার সঙ্গে এআই জয়েন্ট ভেঞ্চার (জেভি) চুক্তি করেছে আরআইএল ৷ দুই সংস্থা প্রাথমিকভাবে 855 কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে ৷ এর জন্য 70:30 অনুপাতে বিনিয়োগ করবে রিলায়্যান্স ও মেটা ৷
সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সিইও মার্ক জুকারবার্গ বলেন, "মেটা ও রিলায়্যান্স আমাদের ওপেন-সোর্স এআই মডেল নিয়ে কাজ করবে এবং ভারতীয় ব্যবসাগুলিকে চাঙ্গা করার পথ দেখাবে ৷ এললামা দিয়ে আমরা দেখেছি এআই কীভাবে মানুষের সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে, কীভাবে উৎপাদনশীলতাকে আরও শক্তিশালী, সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার হার বৃদ্ধি করতে পারে ৷ এখন রিলায়্যান্স-এর মাধ্যমে আমরা এটা ভারতের প্রত্যেক প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারি ৷"
রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর এই নতুন সংস্থার চারটি লক্ষ্যের কথা তুলে ধরেন বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের অম্বানি- ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এআই পরিকাঠামো, আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব, ভারতের জন্য এআই পরিষেবা গঠন এবং এআই মেধার লালন-পালন ৷
শিল্পপতি মুকেশের কথায়, "গিগাওয়াট-স্কেল, এআই-রেডি ডেটা সেন্টার নিয়ে ইতিমধ্যে জামনগরে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ ভারতের বাড়তে থাকা প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই পরিষেবাগুলি দফায় দফায় পৌঁছে দেওয়া হবে ৷ এর নেপথ্যে চালনা শক্তি হিসাবে কাজ করবে রিলায়্যান্স-এর নতুন এনার্জি ইকোসিস্টেম এবং এআই প্রশিক্ষণ ও আদানপ্রদানের ব্যবস্থাও ৷"
এছাড়া বিশ্বের তাবড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স ৷ এই প্রসঙ্গে মুকেশ অম্বানির বক্তব্য, "রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স উপভোক্তা, ছোটখাটো ব্যবসা এবং শিল্পক্ষেত্রে সহজে ব্যবহার করা যায় ও বিশ্বাসযোগ্য এআই পরিষেবা দেবে ৷ এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্যক্ষেত্র এবং কৃষিক্ষেত্রের মতো জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন সেক্টরগুলির সমস্যার সমাধানও করবে ৷ এই পরিষেবাগুলি ভরসাযোগ্য এবং প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য সাশ্রয়কর হবে ৷"
তিনি জানান, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সে একের পর এক উদ্ভাবন চলছে বিশ্বজুড়ে ৷ এর সঙ্গে প্রযুক্তির মেলবন্ধনে উৎপাদন ক্ষমতা, দক্ষতা ও মানুষের সম্ভাবনা এমন স্তরে উন্নীত হয়েছে, যা ভাবনার অতীত ৷ এআই-এর ক্ষমতা আশ্চর্য ৷ কৃত্রিম মেধাকে পুরাণে বর্ণিত ইচ্ছেপূরণকারী গাভী 'কামধেনু' বলে উল্লেখ করেন রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর কর্ণধার ৷