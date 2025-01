ETV Bharat / technology

'মেক ইন ইন্ডিয়া'! ভারতে তৈরি হবে স্যামসাংয়ের স্লিম স্মার্টফোন - SAMSUNG GALAXY S25 SERIES

By ETV Bharat Tech Team

চলতি মাসের শুরুতেই, কেন্দ্রীয় রেল-ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য- প্রযুক্তিমন্ত্রী, অশ্বিনী বৈষ্ণব ঘোষণা করেছিলেন, স্মার্টফোন রফতানিতে ভারত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ৷ যা চার বছর আগে 14 তম স্থানে ছিল ৷ কয়েকবছররে মধ্যেই ভারত দ্বিতীয়স্থানে জায়গা করে নিয়েছে ৷ এই বৃদ্ধি ইলেকট্রনিক পণ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে উৎসাহিত করেছে ৷

ভারত সরকার 2024-25 সালের প্রথমার্ধে PLI স্কিমের অধীনে প্রায় 1,600 কোটি টাকা ভরতুকি দিয়েছে ৷ প্রধানত ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে ৷ 2023 সালের ডিসেম্বরে ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য রফতানি বছরে 35.1 শতাংশ বেড়েছে ৷ একই সঙ্গে স্মার্টফোন রফতানি 45 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ।

এক নজরে Samsung Galaxy S25 সিরিজ

Galaxy S25 এর 12GB + 256GB ভ্যেরিয়েন্টের দাম 80,999 টাকা থেকে শুরু হয়েছে, Galaxy S25+ 12GB + 256GB ভ্যেরিয়েন্টের দাম 99,999 টাকা এবং Galaxy S25 Ultra এর দাম 12GB + 256GB ভ্যেরিয়েন্টের দাম 1,29,999 টাকা থেকে শুরু হয়েছে ৷

গ্যালাক্সি S25 সিরিজের সমস্ত ডিভাইসে স্ন্যাপড্রাগন 8 এলিট চিপসেট রয়েছে । লাইনআপটি অ্যান্ড্রয়েড 15-এর নির্ভর AI-ইন্টিগ্রেটেড One UI 7 অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে ৷ এতে নতুন gen-AI ক্ষমতা রয়েছে ৷ যেমন ব্যক্তিগতকৃত সারাংশের জন্য Now Brief ফিচার রয়েছে ৷ Gemini AI সাপোর্টের সুবিধা রয়েছে ৷