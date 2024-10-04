রয়েছে আইফোনের মতো ক্যামেরা কন্ট্রোল সুইচ ও ডুয়েল ডিসপ্লে - Lava Agni 3 5G Lunch

হায়দরাবাদ: ভারতে লঞ্চ করল Lava Agni 3 ৷ এই স্মার্টফোনে রয়েছে ডুয়েল অ্যামোলেড ডিসপ্লে এবং ওআইএস ক্যামেরা ৷ রয়েছে আইফোনের মতো 'অ্যাকশন কী'। ডিভাইসটি দু’টি স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে । আসুন এর দাম ও সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন জেনে নেওয়া যাক। লাভার অগ্নি সিরিজটি বাজারে বেশ জনপ্রিয়। এবার পুজোর মরশুমে তারা নতুন Lava Agni 3 5G মোবাইল লঞ্চ করল ।
Lava A gni 3 -র বৈশিষ্ট্য
- সেরা স্ক্রিন: 6.78-ইঞ্চি (ইঞ্চি), 1.5K রেজোলিউশন ৷ 3D AMOLED HDR স্ক্রিন, 120 Hz রিফ্রেশ রেট, হোয়াইটওয়াইন L1-এর সুবিধা আছে। পিছনের ক্যামেরা সেটআপটিতেও ছোট AMOLED স্ক্রিন ব্যবহার করা হয়েছে
- সুপার ক্যামেরা: প্রাথমিক সেন্সর হিসেবে OIS 50-মেগাপিক্সেল সনির ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে একটি 8-মেগাপিক্সেল আল্ট্রাওয়াইড সেন্সর এবং একটি 3x টেলিফটো লেন্স
- দক্ষ চিপসেট: লাভার এই স্মার্টফোনে রয়েছে MediaTek ডিমেনশিয়া 7300x চিপসেট ৷ Motorola Razr 50 Foldable ফোনে একই চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷
- অ্যাকশন বোতাম: ব্যবহারকারীরা লাভা অগ্নি 3 স্মার্টফোনে আইফোনের মতো অ্যাকশন বোতামটি খুঁজে পেতে পারেন। অনেকগুলি কাজ এরকসঙ্গে অপারেট করা যাবে ৷
AGNI 3: #BurnTheRules of photography powered by 50MP Sony Sensor Camera with OIS. Get ready to experience the segment-leading camera performance.— Lava Mobiles (@LavaMobile) October 2, 2024
Launching on Oct 4th | 12 PM
Register for the Launch Event: https://t.co/kpTeLdMfxK
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#AGNI3ComingSoon #ProudlyIndian pic.twitter.com/oYOJSXR4GE
লাভা অগ্নি 3 5G মূল্য:
|লাভা অগ্নি 3 5G ফোন ভেরিয়েন্ট
|দাম
|8GB RAM / 128GB স্টোরেজ
(চার্জার ছাড়া)
|20,999 টাকা
8GB RAM / 128GB স্টোরেজ
(66W চার্জার সহ)
|22,999 টাকা
8GB RAM / 256GB স্টোরেজ
(66W চার্জার সহ)
|24,999 টাকা
লাভা অগ্নি 3 5G বৈশিষ্ট্য:
- 6.78-ইঞ্চি AMOLED স্ক্রিন
- পিছনের মিনি অ্যামোলেড স্ক্রিন
- মিডিয়াটেক ডিমেনশিয়া 7300x চিপসেট
- 8GB RAM
- 256GB পর্যন্ত স্টোরেজ
- 50-মেগাপিক্সেল OIS ক্যামেরা + 8 মেগাপিক্সেল টেলিফটো লেন্স + 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্রাওয়াইড লেন্স
- 16 মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা
- 66W চার্জিং সাপোর্ট-সহ 5,000 mAh ব্যাটারি
- Android 14
- ডলবি অ্যাটমস স্টেরিও স্পিকার
Introducing AGNI 3— Lava Mobiles (@LavaMobile) October 4, 2024
Sale Starts 9th Oct | 12 AM
Special Launch Price: Starting ₹19,999*
Only on @amazonin
*Incl. of bank offers#AGNI3 #BurnTheRules #LavaMobiles #ProudlyIndian pic.twitter.com/7qqEBDvKWX
Introducing AGNI 3— Lava Mobiles (@LavaMobile) October 4, 2024
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