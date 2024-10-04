ETV Bharat / technology

রয়েছে আইফোনের মতো ক্যামেরা কন্ট্রোল সুইচ ও ডুয়েল ডিসপ্লে - Lava Agni 3 5G Lunch

ভারতীয় মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা লাভা বাজারে আনল নতুন লাভা অগ্নি 3 স্মার্টফোন ৷ লঞ্চ করেছে ডুয়াল AMOLED স্ক্রিন, OIS ক্যামেরা সঙ্গে চোখ ধাঁধানো ফিচার ৷

author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : 51 minutes ago

LAVA AGNI 3 5G LUNCH
Lava Agni 3 5G স্মার্টফোন ভারতে লঞ্চ করেছে (লাভা মোবাইল)

হায়দরাবাদ: ভারতে লঞ্চ করল Lava Agni 3 ৷ এই স্মার্টফোনে রয়েছে ডুয়েল অ্যামোলেড ডিসপ্লে এবং ওআইএস ক্যামেরা ৷ রয়েছে আইফোনের মতো 'অ্যাকশন কী'। ডিভাইসটি দু’টি স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে । আসুন এর দাম ও সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন জেনে নেওয়া যাক। লাভার অগ্নি সিরিজটি বাজারে বেশ জনপ্রিয়। এবার পুজোর মরশুমে তারা নতুন Lava Agni 3 5G মোবাইল লঞ্চ করল ।

নম্বর সেভ না করেই মেসেজ পাঠানো যাবে হোয়াটসঅ্যাপে

LAVA AGNI 3 5G LUNCH
লাভা অগ্নি 3 5G ফোনে পিছনের ক্যামেরা সেটআপ ও ছোট AMOLED ডিসপ্লে রয়েছে। (লাভা মোবাইল)

Lava A gni 3 -র বৈশিষ্ট্য

  • সেরা স্ক্রিন: 6.78-ইঞ্চি (ইঞ্চি), 1.5K রেজোলিউশন ৷ 3D AMOLED HDR স্ক্রিন, 120 Hz রিফ্রেশ রেট, হোয়াইটওয়াইন L1-এর সুবিধা আছে। পিছনের ক্যামেরা সেটআপটিতেও ছোট AMOLED স্ক্রিন ব্যবহার করা হয়েছে
  • সুপার ক্যামেরা: প্রাথমিক সেন্সর হিসেবে OIS 50-মেগাপিক্সেল সনির ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে একটি 8-মেগাপিক্সেল আল্ট্রাওয়াইড সেন্সর এবং একটি 3x টেলিফটো লেন্স
  • দক্ষ চিপসেট: লাভার এই স্মার্টফোনে রয়েছে MediaTek ডিমেনশিয়া 7300x চিপসেট ৷ Motorola Razr 50 Foldable ফোনে একই চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷
  • অ্যাকশন বোতাম: ব্যবহারকারীরা লাভা অগ্নি 3 স্মার্টফোনে আইফোনের মতো অ্যাকশন বোতামটি খুঁজে পেতে পারেন। অনেকগুলি কাজ এরকসঙ্গে অপারেট করা যাবে ৷

আরও সস্তা আইফোন, নতুন রূপে বাজারে আসছে SE সিরিজ

লাভা অগ্নি 3 5G মূল্য:

লাভা অগ্নি 3 5G ফোন ভেরিয়েন্টদাম
8GB RAM / 128GB স্টোরেজ
(চার্জার ছাড়া)		20,999 টাকা

8GB RAM / 128GB স্টোরেজ

(66W চার্জার সহ)

22,999 টাকা

8GB RAM / 256GB স্টোরেজ

(66W চার্জার সহ)

24,999 টাকা

একাকীত্বে সঙ্গী AI, এবার জেমিনির সঙ্গে 'মন কি বাত'

লাভা অগ্নি 3 5G বৈশিষ্ট্য:

  • 6.78-ইঞ্চি AMOLED স্ক্রিন
  • পিছনের মিনি অ্যামোলেড স্ক্রিন
  • মিডিয়াটেক ডিমেনশিয়া 7300x চিপসেট
  • 8GB RAM
  • 256GB পর্যন্ত স্টোরেজ
  • 50-মেগাপিক্সেল OIS ক্যামেরা + 8 মেগাপিক্সেল টেলিফটো লেন্স + 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্রাওয়াইড লেন্স
  • 16 মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা
  • 66W চার্জিং সাপোর্ট-সহ 5,000 mAh ব্যাটারি
  • Android 14
  • ডলবি অ্যাটমস স্টেরিও স্পিকার

হোয়াটসঅ্যাপে চাকরির টোপ, একটু ভুলে ঠাঁই হতে পারে শ্রীঘরে

হায়দরাবাদ: ভারতে লঞ্চ করল Lava Agni 3 ৷ এই স্মার্টফোনে রয়েছে ডুয়েল অ্যামোলেড ডিসপ্লে এবং ওআইএস ক্যামেরা ৷ রয়েছে আইফোনের মতো 'অ্যাকশন কী'। ডিভাইসটি দু’টি স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে । আসুন এর দাম ও সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন জেনে নেওয়া যাক। লাভার অগ্নি সিরিজটি বাজারে বেশ জনপ্রিয়। এবার পুজোর মরশুমে তারা নতুন Lava Agni 3 5G মোবাইল লঞ্চ করল ।

নম্বর সেভ না করেই মেসেজ পাঠানো যাবে হোয়াটসঅ্যাপে

LAVA AGNI 3 5G LUNCH
লাভা অগ্নি 3 5G ফোনে পিছনের ক্যামেরা সেটআপ ও ছোট AMOLED ডিসপ্লে রয়েছে। (লাভা মোবাইল)

Lava A gni 3 -র বৈশিষ্ট্য

  • সেরা স্ক্রিন: 6.78-ইঞ্চি (ইঞ্চি), 1.5K রেজোলিউশন ৷ 3D AMOLED HDR স্ক্রিন, 120 Hz রিফ্রেশ রেট, হোয়াইটওয়াইন L1-এর সুবিধা আছে। পিছনের ক্যামেরা সেটআপটিতেও ছোট AMOLED স্ক্রিন ব্যবহার করা হয়েছে
  • সুপার ক্যামেরা: প্রাথমিক সেন্সর হিসেবে OIS 50-মেগাপিক্সেল সনির ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে একটি 8-মেগাপিক্সেল আল্ট্রাওয়াইড সেন্সর এবং একটি 3x টেলিফটো লেন্স
  • দক্ষ চিপসেট: লাভার এই স্মার্টফোনে রয়েছে MediaTek ডিমেনশিয়া 7300x চিপসেট ৷ Motorola Razr 50 Foldable ফোনে একই চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷
  • অ্যাকশন বোতাম: ব্যবহারকারীরা লাভা অগ্নি 3 স্মার্টফোনে আইফোনের মতো অ্যাকশন বোতামটি খুঁজে পেতে পারেন। অনেকগুলি কাজ এরকসঙ্গে অপারেট করা যাবে ৷

আরও সস্তা আইফোন, নতুন রূপে বাজারে আসছে SE সিরিজ

লাভা অগ্নি 3 5G মূল্য:

লাভা অগ্নি 3 5G ফোন ভেরিয়েন্টদাম
8GB RAM / 128GB স্টোরেজ
(চার্জার ছাড়া)		20,999 টাকা

8GB RAM / 128GB স্টোরেজ

(66W চার্জার সহ)

22,999 টাকা

8GB RAM / 256GB স্টোরেজ

(66W চার্জার সহ)

24,999 টাকা

একাকীত্বে সঙ্গী AI, এবার জেমিনির সঙ্গে 'মন কি বাত'

লাভা অগ্নি 3 5G বৈশিষ্ট্য:

  • 6.78-ইঞ্চি AMOLED স্ক্রিন
  • পিছনের মিনি অ্যামোলেড স্ক্রিন
  • মিডিয়াটেক ডিমেনশিয়া 7300x চিপসেট
  • 8GB RAM
  • 256GB পর্যন্ত স্টোরেজ
  • 50-মেগাপিক্সেল OIS ক্যামেরা + 8 মেগাপিক্সেল টেলিফটো লেন্স + 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্রাওয়াইড লেন্স
  • 16 মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা
  • 66W চার্জিং সাপোর্ট-সহ 5,000 mAh ব্যাটারি
  • Android 14
  • ডলবি অ্যাটমস স্টেরিও স্পিকার

হোয়াটসঅ্যাপে চাকরির টোপ, একটু ভুলে ঠাঁই হতে পারে শ্রীঘরে

For All Latest Updates

TAGGED:

LAVA AGNI 3 5GLAVA AGNI 3 PRICELAVA AGNI 3 5G PRICE IN INDIALAVA AGNI 3 5G SPECIFICATIONSLAVA AGNI 3 5G LUNCH

Quick Links / Policies

Get Us On

ETV Bharat IOS AppETV Bharat Google App

Please write to us, for media partnership and Ad-sales inquiries. Email: adops@etvbharat.com

ফিচার

মহালয়াতে করুন এই কাজ, জীবনে সুখ সমৃদ্ধি বজায় থাকবে - Mahalaya 2024

আজ থেকে আকাশে দুটি চাঁদ ! কীভাবে দেখবেন ? - 2024 PT5

ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের নতুন সুদের হার ঘোষণা কেন্দ্রের ! এবার PPF, কিষাণ বিকাশ, সুকন্যা সমৃদ্ধির রিটার্ন কত? - Small Saving Schemes

মিলিটারি গ্রেড মেটিরিয়ালে তৈরি এই স্মার্টফোন জল-ধুলোতেও অক্ষত - Motorola Edge 50

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.