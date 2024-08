ETV Bharat / technology

হাতে মাত্র 20 দিন, এর মধ্যে আধার আপডেট না করালে লাগবে টাকা - aadhaar card renewed

কীভাবে আধার কার্ড আপডেট করবেন: নীচের ধাপগুলি অনুসরণ করে আপনি myAadhaar পোর্টালে প্রথমে আপনার পরিচয় পত্র এবং ঠিকানার আপডেট করতে পারেন।

আধার কার্ড আপডেট করার প্রথম ধাপ (আমার আধার পোর্টাল)

ধাপ 1: myAadhaar পোর্টালে যান।

আধার কার্ড আপডেটেপ দ্বিতীয় ধাপ (আমার আধার পোর্টাল)

ধাপ 2: এন্টার বিকল্পে ক্লিক করুন। আপনার আধার নম্বর, ক্যাপচা কোড লিখুন এবং 'ওটিপি পাঠান' অপশনে ক্লিক করুন। আধারকার্ডের সঙ্গে যে ফোন নম্বর লিঙ্ক করা আছে সেই নম্বরে ওটিপি বা ওয়ান টাইম পাশওয়ার্ড আসবে ৷ সেটা দিতে হবে ৷

আধার কার্ড আপডেটের তৃতীয় পর্যায় (আমার আধার পোর্টাল)

ধাপ 3: ডকুমেন্ট আপডেট বিকল্পে ক্লিক করুন।

আধার কার্ড আপডেটের চতুর্থ ধাপ (আমার আধার পোর্টাল)

ধাপ 4: নির্দেশাবলী পড়ার পর Next অপশনে ক্লিক করুন।

আধার কার্ড আপডেটের পঞ্চম পর্যায় (আমার আধার পোর্টাল)

ধাপ 5: আপনার বিবরণ ডিজিটালি খতিয়ে দেখার পর 'I verify that the above details are correct' বক্সে ক্লিক করুন এবং Next অপশনে ক্লিক করুন।

আধার কার্ড আপডেটের ষষ্ট ধাপ (আমার আধার পোর্টাল)

ধাপ 6: আইডি প্রুফ এবং অ্যাড্রেস প্রুফের জন্য নথি আপলোড করুন এবং সাবমিট অপশনে ক্লিক করুন, আপনার আধার কার্ড বিনামূল্যে আপডেট করা হবে। সব তথ্য ঠিক থাকলে 7দিনের মধ্যে আপডেট হয়ে যাবে আধারকার্ড ।