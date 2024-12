ETV Bharat / technology

বাজারে এল সস্তার ট্র্যাকিং ডিভাইস JioTag Go, হারাবে না মূল্যবান জিনিসপত্র - JIOTAG GO

সস্তার ট্র্যাকিং ডিভাইস JioTag Go ( জিও )

By ETV Bharat Tech Team

Jio-এর এই ব্লুটুথ ট্র্যাকার অ্যানড্রয়েড ডিভাইসের সঙ্গে সহজেই কানেক্ট করা যাবে। আপনি আপনার অ্যানড্রয়েড স্মার্টফোনে উপস্থিত Find My Device অ্যাপের মাধ্যমে এটি কানেক্ট করতে পারেন। আপনার মূল্যবান জিনিসগুলিতে এই ট্র্যাকারটি ইনস্টল করার মাধ্যমে, আপনি সেগুলিকে 'রিয়েল টাইমে ট্র্যাক' করতে সক্ষম হবেন। এভাবে আপনার দামি জিনিসপত্রের হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া আটকাতে পারবেন।

হায়দরাবাদ, 19 ডিসেম্বর: জিও অ্যানড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য একটি সস্তা ট্র্যাকিং ডিভাইস চালু করেছে। Jio-এর এই ব্লুটুথ ট্র্যাকার হল Google-এর Find My Device নেটওয়ার্কের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রথম ট্র্যাকার৷ ব্যবহারকারীরা রিয়েল টাইমে এই ট্র্যাকারের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া আইটেমগুলি সনাক্ত করতে পারবেন। জিওর এই ট্র্যাকিং ডিভাইসের নাম JioTag Go ৷ এই JioTag Go-এর আকার একটি কয়েনের মতো, যার ফলে এটি সহজেই যে কোনও লাগেজের সঙ্গে রাখা যায়।

Jio-এর ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই সস্তা ট্র্যাকারটি ব্লুটুথ রেঞ্জের বাইরে যাওয়ার পরেও কাজ করবে। এর কারণ হল গুগলের ফাইন্ড মাই ডিভাইস, যার সাহায্যে ট্র্যাকিং আরও সহজ হয়ে যাবে। জিও বলছে, অ্যানড্রয়েডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারী এই সস্তা ট্র্যাকার ব্যবহার করে উপকৃত হবেন।

ইতিমধ্যেই অ্যাপল ব্যবহারকারীদের জন্য JioTag Air চালু করেছে Jio। এটি অ্যাপলের ফাইন্ড মাই নেটওয়ার্কে কাজ করবে। আইফোন ব্যবহারকারীরা তাদের ডিভাইসে এই ব্লুটুথ ট্র্যাকারটি কানেক্ট করে তাদের জিনিসপত্র ট্র্যাক করতে পারবেন। এই ট্র্যাকারটির দাম 1,499 টাকা। ই-কর্মার্স প্ল্যাটফর্ম Amazon ছাড়াও, আপনি এটি Jio Mart এবং Reliance Digital সহ Jio স্টোর থেকে কিনতে পারেন।

এই ব্লুটুথ ট্র্যাকিং ডিভাইসটি চারটি আকর্ষণীয় রঙে পাওয়া যাচ্ছে: কালো, সাদা, কমলা এবং হলুদ। আপনি এটি অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইন চ্যানেল থেকে এটি কিনতে পারেন।

আপনার Android স্মার্টফোনে JioTag Go কানেক্ট করতে, আপনাকে আপনার ফোনে Find My Device অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে। অ্যাপ ইনস্টল করার পরে, আপনাকে JioTag Go চালু করতে হবে। এটি যেন আপনার ফোনের কাছাকাছি থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এর পরে, আপনি ফোনে ফাস্ট পেয়ারের একটি পপ-আপ দেখতে পাবেন, আপনি এটিতে ট্যাপ করার সঙ্গে সঙ্গে এই ট্র্যাকারটি আপনার ফোনের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে যাবে।