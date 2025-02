ETV Bharat / technology

সব থেকে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে নতুন iPhone 16e - WHERE YOU GET IPHONE 16E CHEAPER

ভারত ও অন্যান্য দেশে iPhone 16e-এর দাম ( ছবি Apple )

By ETV Bharat Tech Team Published : Feb 20, 2025, 4:08 PM IST

হায়দরাবাদ: টেক জায়ান্ট অ্যাপল বুধবার বিশ্ব বাজারে লঞ্চ করেছে iPhone 16e । এই মডেলটি iPhone SE 4 এর পরিবর্তে iPhone 16e নামে লঞ্চ করেছে ৷ এটি SE লাইনআপের ফোর্থ জেনেরেশন হিসেবে লঞ্চ করেছে ৷ এটি iPhone 16 সিরিজে অন্তর্ভুক্ত ৷ এখনও পর্যন্ত এটি অ্যাপলের 16 সিরিজের মধ্যে সব থেকে সস্তার মডেল ৷ আগের iPhone SE 3-এর তুলনায় এটির ক্যামেরা, ডিসপ্লে, উন্নত ডিজাইন এবং এআই -এর সুবিধা রয়েছে ৷ এবার জেনে নেওয়া যাক ভারতের কোথায় এটির কত দাম ৷ iphone-16 থেকে সস্তা 16e, ফিচারেও নেই বেশি পার্থক্য iPhone 16 লাইনআপে আরেকটি নতুন মডেল iPhone 16 লাইনআপে 5টি মডেল রয়েছে ৷ iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro Max, এবং iPhone 16e এই পাঁচটি মডেল রয়েছে । এটি সাদা এবং কালো এই দু’টি রঙে পাওয়া যাচ্ছে ৷ এটি 128 জিবি, 256 জিবি এবং 512 জিবি এই তিনটি স্টোরেজ বিকল্প রয়েছে । অ্যাপলের এই নতুন স্মার্টফোনটিতে A18 চিপসেট, ফেস আইডি সুরক্ষা এবং 6.1-ইঞ্চি OLED ডিসপ্লে রয়েছে।

iPhone 16e এর প্রি-অর্ডার 21 ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, জাপান এবং ভারত-সহ একাধিক দেশে ৷ 28 ফেব্রুয়ারি থেকে বিক্রি শুরু হবে । এবার জেনে নেওয়া যাক কোন দেশে আরও সাশ্রয়ী মূল্যে অ্যাপল স্মার্টফোনটি পাওয়া যাবে ৷ iPhone 16e: কোন দেশে এর দাম কত? অ্যাপল ভারত-সহ অন্যান্য দেশে তাদের দাম প্রকাশ করেছে। ভারতে এর দাম 128 জিবি বেস ভেরিয়েন্টের জন্য 59,900 টাকা। নীচের টেবিলে অন্যান্য দেশের দাম দেখুন: দেশের নাম দাম (বেস মডেল ১২৮BG) ভারতের চেয়ে সস্তা নাকি দামি? ভারত ₹59,9000 - আমেরিকা $599 (₹51,994) কম দাম যুক্তরাজ্য £599 (₹65,496) বেশি দাম জাপান ¥99,800 (₹57,540) কম দাম আরব আমিরশাহী 2599 (₹61,472) বেশি দাম সবচেয়ে সস্তা iPhone 16e কোথায় ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয়রা সবচেয়ে কম দামে iPhone 16e কিনতে পারবেন। কারণ আইফোন 16-এর বেস মডেলের দাম শুরু হচ্ছে 51,994.90 টাকা। আমেরিকার পর জাপানে সবচেয়ে কম দামে এই ফোনটি কেনা যাবে। সেখানে এটির দাম ₹57,540.92 টাকা। বিদেশ থেকে কেনার সময়, আমদানি শুল্ক, কর এবং শিপিং চার্জের খরচ অতিরিক্ত পড়তে পারে । অতএব, আন্তর্জাতিক বাজারে কেনাকাটার কথা বিবেচনা করার সময় ভারতে ওয়ারেন্টির সময় এবং সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করাও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববাজারে লঞ্চ করল প্রথম ট্রাইফোল্ডেড স্মার্টফোন