ভারতে শুরু আইফোন 17 বিক্রি, রাত থেকে লাইন; মুম্বইয়ের অ্যাপল স্টোরের বাইরে হাতাহাতি

ভারতে শুরু আইফোন 17 বিক্রি, রাত থেকে লাইন; মুম্বইয়ের অ্যাপল স্টোরের বাইরে হাতাহাতি
বহুল চর্চিত আইফোন 17 সিরিজের মডেলটি কেনার জন্য রাত থেকেই অ্যাপল অনুগারীদের ভিড় চোখে পড়েছে সংস্থার ফ্ল্যাগশিপ স্টোরের বাইরে।
Published : September 19, 2025 at 3:28 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 সেপ্টেম্বর: ভারতের বাজারে এল অ্যাপলের নতুন আইফোন 17 সিরিজের মোবাইল ৷ অ্যাপল পরিবারের এই নয়া সদস্যকে ঘিরে প্রযুক্তি-প্রেমীদের আগ্রহ ও উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে ৷ নতুন এই সিরিজের দাম শুরু 82 হাজার 900 টাকা থেকে ৷ সর্বোচ্চ দাম 1 লাখ 49 হাজার 900 টাকা ৷ উৎসবের মরশুম শুরুর আগে নতুন এই ফোন ঘিরে আগ্রহ যে আরও বাড়বে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷
নয়াদিল্লি এবং মুম্বইয়ের সংস্থার স্টোরের বাইরে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখা গিয়েছে ক্রেতাদের ৷ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার সকাল গড়িয়ে দুপুর- সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভিড় ৷ মুম্বইয়ে ক্রেতাদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিও হয় ৷ পরে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি ৷
#WATCH | Long queues seen outside the Apple store in Mumbai's BKC— ANI (@ANI) September 19, 2025
Apple started its iPhone 17 series sale in India today. pic.twitter.com/FjXVA8x8sy
কয়েক'শো গ্রাহক বৃহস্পতিবার রাত থেকেই মুম্বইয়ে সংস্থার ফ্ল্যাগশিপ স্টোরের বাইরে জড়ো হয়েছিলেন ৷ সকালে দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পছন্দের ফোনের গর্বিত মালিক হবেন- এই ছিল অভিলাস ৷ অ্যাপেলের এই নয়া মডেল নিয়ে গত বেশ কয়েকদিন ধরে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে ৷ আর তার ফলে আইফোনের সর্বশেষ সংস্করণ সংগ্রহ করার হুজুগ অনেকটা বেড়েছে, বিশেষ করে তরুণ এবং যুবদের মধ্যে ৷
সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের দেওয়া একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, কিরণ নামে এক গ্রাহক তাঁর বন্ধু আমান চৌহানের সঙ্গে মধ্যরাত থেকে মুম্বইয়ের স্টোরের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন ৷ দীর্ঘক্ষণ বাদে নতুন আইফোন 17 প্রো ম্যাক্স স্মার্টফোন হাতে পেয়েছেন ৷ স্বাভাবিকভাবেই তিনি উত্তেজিত ৷ কিরণের কথায়, "মডেলটি দেখতে যথেষ্ট আকর্ষণীয় ৷ এর বেশকিছু নতুন বৈশিষ্ট্যও রয়েছে ৷ জুমিং ক্ষমতা অত্যন্ত উন্নত মানের ৷ ক্যামেরার মানও আগের থেকে অনেক ভালো ৷ কমলা রংয়ের এই মোবাইলের প্রেমে পডার আরও অনেক কারণ আছে ৷"
#WATCH | Mumbai | A customer Bayan Kapoor says, " reviews are great online... i don't know if i will be able to get one... let's see if apple fever will increase or decrease..." https://t.co/mqGcKzpl6t pic.twitter.com/B4nore2Ofa— ANI (@ANI) September 19, 2025
মুম্বইতে কর্মরত দিল্লির বাসিন্দা অঙ্কুশও মধ্যরাত থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে নতুন মোবাইল কেনার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন ৷ তিনিও বলেন, "অ্যাপেলের এই নয়া মোবাইলে ক্যামেরা খুবই ভালো ৷ ক্যামেরাটি 48 মেগা পিক্সেলের ৷ মোবাইলটি যাতে বেশি গরম না হয়ে যায় তার জন্য বিশেষ কুলিং সিস্টেম আছে ৷ সুস্ঠুভাবে যাতে গ্রাহকরা কিনতে পারেন তার জন্য অ্যাপলের ওয়েবসাইটে আইফোনটি প্রি-বুক করা উচিত ছিল।"
#WATCH | Long queues seen outside the Apple store in Delhi's Saket— ANI (@ANI) September 19, 2025
Apple started its iPhone 17 series sale in India today. pic.twitter.com/mjxZAFheWC
আইফোন 17 সিরিজ: দাম এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য
এর আগে 9 সেপ্টেম্বর অ্যাপলের ওয়েবসাইট এবং ইউটিউব চ্যানেলে সম্প্রচারিত লাইভ ইভেন্টে এই মোবাইলটির সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে ৷ বলা হয়েছে, এর আগে বাজারে আসা অন্য সমস্ত আইফোনের থেকে এটির ব্যাটারি আকারে কিছুটা বড় ৷ ব্যাক ক্যামেরার ক্ষেত্রেও কয়েকটি পরিবর্তন এসেছে। তিনটি ক্যামেরায় 48 এমপি সেন্সর রয়েছে ৷ 6.3 ইঞ্চি উচ্চতার প্রো এবং 6.9 ইঞ্চি প্রো ম্যাক্স কেবল তিনটি রঙে পাওয়া যায়: রূপোলি, নীল এবং আকর্ষণীয় কমলা যা আগের প্রো মডেলগুলির তুলনায় অনেক বেশি রঙিন। সমস্ত আইফোন মডেল এখন 256 জিবি বেস স্টোরেজ দিয়ে শুরু হয়।
আইফোন 17 সিরিজের প্রাথমিক মূল্য:
|Model
|Storage
|Starting Price (India)
|iPhone 17
|256GB
|Rs 82,900
|iPhone 17 Air
|256GB
|Rs 1,19,900
|iPhone 17 Pro
|256GB
|Rs 1,34,900
|iPhone 17 Pro Max
|256GB
|Rs 1,49,900