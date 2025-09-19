ETV Bharat / technology

ভারতে শুরু আইফোন 17 বিক্রি, রাত থেকে লাইন; মুম্বইয়ের অ্যাপল স্টোরের বাইরে হাতাহাতি

বহুল চর্চিত আইফোন 17 সিরিজের মডেলটি কেনার জন্য রাত থেকেই অ্যাপল অনুগারীদের ভিড় চোখে পড়েছে সংস্থার ফ্ল্যাগশিপ স্টোরের বাইরে।

iPhone 17 Sale Begins In India
ভারতে শুরু হল আইফোন 17 বিক্রি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2025 at 3:28 PM IST

হায়দরাবাদ, 19 সেপ্টেম্বর: ভারতের বাজারে এল অ্যাপলের নতুন আইফোন 17 সিরিজের মোবাইল ৷ অ্যাপল পরিবারের এই নয়া সদস্যকে ঘিরে প্রযুক্তি-প্রেমীদের আগ্রহ ও উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে ৷ নতুন এই সিরিজের দাম শুরু 82 হাজার 900 টাকা থেকে ৷ সর্বোচ্চ দাম 1 লাখ 49 হাজার 900 টাকা ৷ উৎসবের মরশুম শুরুর আগে নতুন এই ফোন ঘিরে আগ্রহ যে আরও বাড়বে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷

নয়াদিল্লি এবং মুম্বইয়ের সংস্থার স্টোরের বাইরে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখা গিয়েছে ক্রেতাদের ৷ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার সকাল গড়িয়ে দুপুর- সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভিড় ৷ মুম্বইয়ে ক্রেতাদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিও হয় ৷ পরে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি ৷

কয়েক'শো গ্রাহক বৃহস্পতিবার রাত থেকেই মুম্বইয়ে সংস্থার ফ্ল্যাগশিপ স্টোরের বাইরে জড়ো হয়েছিলেন ৷ সকালে দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পছন্দের ফোনের গর্বিত মালিক হবেন- এই ছিল অভিলাস ৷ অ্যাপেলের এই নয়া মডেল নিয়ে গত বেশ কয়েকদিন ধরে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে ৷ আর তার ফলে আইফোনের সর্বশেষ সংস্করণ সংগ্রহ করার হুজুগ অনেকটা বেড়েছে, বিশেষ করে তরুণ এবং যুবদের মধ্যে ৷

সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের দেওয়া একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, কিরণ নামে এক গ্রাহক তাঁর বন্ধু আমান চৌহানের সঙ্গে মধ্যরাত থেকে মুম্বইয়ের স্টোরের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন ৷ দীর্ঘক্ষণ বাদে নতুন আইফোন 17 প্রো ম্যাক্স স্মার্টফোন হাতে পেয়েছেন ৷ স্বাভাবিকভাবেই তিনি উত্তেজিত ৷ কিরণের কথায়, "মডেলটি দেখতে যথেষ্ট আকর্ষণীয় ৷ এর বেশকিছু নতুন বৈশিষ্ট্যও রয়েছে ৷ জুমিং ক্ষমতা অত্যন্ত উন্নত মানের ৷ ক্যামেরার মানও আগের থেকে অনেক ভালো ৷ কমলা রংয়ের এই মোবাইলের প্রেমে পডার আরও অনেক কারণ আছে ৷"

মুম্বইতে কর্মরত দিল্লির বাসিন্দা অঙ্কুশও মধ্যরাত থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে নতুন মোবাইল কেনার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন ৷ তিনিও বলেন, "অ্যাপেলের এই নয়া মোবাইলে ক্যামেরা খুবই ভালো ৷ ক্যামেরাটি 48 মেগা পিক্সেলের ৷ মোবাইলটি যাতে বেশি গরম না হয়ে যায় তার জন্য বিশেষ কুলিং সিস্টেম আছে ৷ সুস্ঠুভাবে যাতে গ্রাহকরা কিনতে পারেন তার জন্য অ্যাপলের ওয়েবসাইটে আইফোনটি প্রি-বুক করা উচিত ছিল।"

আইফোন 17 সিরিজ: দাম এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য

এর আগে 9 সেপ্টেম্বর অ্যাপলের ওয়েবসাইট এবং ইউটিউব চ্যানেলে সম্প্রচারিত লাইভ ইভেন্টে এই মোবাইলটির সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে ৷ বলা হয়েছে, এর আগে বাজারে আসা অন্য সমস্ত আইফোনের থেকে এটির ব্যাটারি আকারে কিছুটা বড় ৷ ব্যাক ক্যামেরার ক্ষেত্রেও কয়েকটি পরিবর্তন এসেছে। তিনটি ক্যামেরায় 48 এমপি সেন্সর রয়েছে ৷ 6.3 ইঞ্চি উচ্চতার প্রো এবং 6.9 ইঞ্চি প্রো ম্যাক্স কেবল তিনটি রঙে পাওয়া যায়: রূপোলি, নীল এবং আকর্ষণীয় কমলা যা আগের প্রো মডেলগুলির তুলনায় অনেক বেশি রঙিন। সমস্ত আইফোন মডেল এখন 256 জিবি বেস স্টোরেজ দিয়ে শুরু হয়।

আইফোন 17 সিরিজের প্রাথমিক মূল্য:

ModelStorageStarting Price (India)
iPhone 17256GBRs 82,900
iPhone 17 Air256GBRs 1,19,900
iPhone 17 Pro256GBRs 1,34,900
iPhone 17 Pro Max256GBRs 1,49,900

