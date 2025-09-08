বন্ধ হয়ে যাচ্ছে iPhone 15, 16 Pro-সহ অ্যাপেলের একাধিক প্রোডাক্ট

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে iPhone 15, 16 Pro-সহ অ্যাপেলের একাধিক প্রোডাক্ট
মঙ্গলবার অর্থাৎ 9 সেপ্টেম্বরের আইফোন 17-এর সম্পূর্ণ সিরিজ লঞ্চ করতে চলেছে অ্য়াপেল ৷ নয়া এই ফোন লঞ্চের সঙ্গে মোট 8টি পণ্য বন্ধ করবে অ্য়াপেল ৷
Published : September 8, 2025 at 3:44 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 সেপ্টেম্বর: অ্যাপেলপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ ! বন্ধ হতে চলেছে iPhone15, iPhone16 pro-সহ অ্যাপেলের একাধিক প্রোডাক্ট ৷
প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে নতুন প্রোডাক্টের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন অ্যাপেলপ্রেমীরা ৷ কারণ, সেপ্টেম্বরেই নতুন নতুন পণ্যগুলি বাজারে আনে আমেরিকার এই প্রযুক্তি সংস্থা ৷ এবারও তার অন্যথা হবে না ৷ 9 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবার 'অ ড্রপিং' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আইফোন 17-এর সম্পূর্ণ সিরিজ লঞ্চ করতে চলেছে অ্য়াপেল ৷
ক্য়ালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালিতে অবস্থিত এই সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার অনুষ্ঠানে iPhone17, iPhone17 Air, iPhone17 Pro এবং iPhone17 Pro Max-এর আত্মপ্রকাশ ঘটবে ৷ পাশাপাশি এদিন আরও বেশ কিছু পণ্যও লঞ্চ করবে অ্যাপেল ৷ তবে নয়া রিপোর্ট জানাচ্ছে, পুরনো বেশ কয়েকটি পণ্য বন্ধ করতে চলেছে অ্যাপেল ৷ তালিকায় রয়েছে 2024 সালে লঞ্চ হওয়া iPhone16 Pro এবং 2023 সালে লঞ্চ হওয়া iPhone15 ৷
Join us for a special Apple Event on September 9 at 10 a.m. PT.— Apple (@Apple) August 26, 2025
Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/o5sI2sdkwO
কোন কোন পণ্য় বন্ধ করছে Apple ?
রিপোর্ট বলছে, iPhone17 সিরিজ লঞ্চের পাশাপাশি মোটি 8টি পণ্য বাজার থেকে তুলে নেবে আমেরিকার এই সংস্থা ৷ তালিকায় রয়েছে iPhone 15, iPhone 16 Pro, Apple Watch Series 10 এবং AirPods Pro 2 ৷ অর্থাৎ 9 তারিখের পর থেকে এই সমস্ত পণ্যগুলি আর অ্যাপেলের অনলাইন এবং অফলাইন স্টোরে পাওয়া যাবে না ৷ তবে ফ্লিপকার্ট এবং অ্যামাজোনের মতো সংস্থাগুলির ওয়েবসাইটে আগামী কিছুদিন পাওয়া যাবে এই সমস্ত পণ্যগুলি ৷
এক নজরে বন্ধ হওয়ার পথে Apple-এর 8 পণ্য
iPhone17 সিরিজের লঞ্চের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পণ্যের বিক্রি বন্ধ করে দেবে অ্যাপেল ৷ সেগুলি হল-
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch SE 2
- AirPods Pro 2
রিপোর্ট অনুযায়ী, iPhone16 Pro এবং iPhone16 Pro Max-এর বিক্রি বন্ধ করে দিলেও iPhone16 এবং iPhone16 Plus এখনও পাওয়া যাবে অ্যাপেল স্টোরে ৷ সুখবর হল এই যে, আগের থেকে প্রায় 8 হাজার টাকা কম মূল্যে পাওয়া যাবে ফোন দু'টি ৷ iPhone16 Pro এবং iPhone16 Pro Max-এর পরিবর্তে iPhone17 Pro এবং iPhone17 Pro Max লঞ্চ করবে Apple.inc ৷
নয়া ফোনের অপেক্ষা
চলতি বছরের শুরুতে iPhone SE-এর পরিবর্তে iPhone 16E লঞ্চ করে অ্যাপেল ৷ আশা করা হচ্ছে, নতুন এই মডেলটির বিক্রি এখনই বন্ধ করবে না সংস্থা ৷ বরং প্রতি বছর মডেলটিকে আপডেট করে সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে বাজারে এর বিক্রি বজায় রাখবে অ্যাপেল ৷ অ্য়াপেল ব্যাবহারকারীদের আশা, এই বছরের মতো আগামী দিনেও iPhone 17E লঞ্চ করতে পারে সংস্থা ৷ যদিও এই বিষয়ে সংস্থার তরফে এখনও কিছু নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি ৷