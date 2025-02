ETV Bharat / technology

ইনস্টাগ্রামে কমেন্ট করে উপার্জন করতে পারবেন হাজার হাজার টাকা - HOW TO EARN MONEY FROM INSTAGRAM

ইনস্টাগ্রামে কমেন্ট করে টাকা উপার্জন করা যাবে ( ছবি ইনস্টাগ্রাম )

By ETV Bharat Tech Team Published : Feb 22, 2025, 1:36 PM IST

হায়দরাবাদ: সোশাল মিডিয়া সাইট ইনস্টাগ্রামে যোগ হয়েছে নতুন ফিচার ৷ ইতিমধ্যেই ইনস্টাগ্রামে টেস্টিমোনিয়ালস নামে ফিচারটির বিজ্ঞাপন দেখা গিয়েছে ৷ এই ফিচার কনটেন্ট ক্রিয়েটদের আয়ের আরও সুযোগ করে দেবে ৷ ইনস্টাগ্রামে বিজ্ঞাপনের জন্য এই নতুন ফিচারের নাম 'প্রশংসাপত্র' বা testimonials। ভিডিয়ো আপলোড ও কমেন্ট করে বিভিন্ন উপায়ে অর্থ উপার্জন করা যাবে ৷ ICC চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ধামাকা অফার! বিনামূল্যে JioHotstar সাবস্ক্রিপশন নতুন ফিচারে ব্যবহারকারীরা আগের থেকে আরও বেশি এবং সহজেই অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। এই ফিচারে ক্রিয়েটররা বিজ্ঞাপনের জন্য ভিডিয়ো করাপ পরিবর্তে সেখানে কমেন্ট করলেই পেমেন্ট পাবেন ৷ এক কথায় সংশ্লিষ্ট পণ্যের প্রচারের জন্য, ভিডিয়ো তৈরি করার পরিবর্তে, আপনাকে কেবল একটি টেক্সট লিখে সেটির রিভিউ করলেই হবে ৷

প্রশংসাপত্র সহ বিজ্ঞাপন সম্পর্কে, ইনস্টাগ্রাম এই নতুন ফিচার সম্পর্কে মেটা ব্লগ পোস্টে বিজ্ঞাপন ফর্ম্যাটের বিশদ বিবরণ দিয়েছে ৷ নতুন বিজ্ঞাপন ফর্ম্যাটটি কেবল টেক্সট-ভিত্তিক ৷ যা ব্র্যান্ডগুলির সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে ৷ পোস্ট অনুসারে, প্রশংসাপত্রগুলি (পণ্যের রিভিউ) একটি সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু হবে ৷ যেখানে একটি পণ্য কেবল টেক্সটের মাধ্যমে প্রচার করা হবে ৷ এতে সময় কম লাগবে। বিজ্ঞাপনটি 125 টি অক্ষরে লিখতে হবে ভিডিয়ো নির্মাতারা একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা ব্র্যান্ড প্রচাররে জন্য 125 অক্ষরের কমে মেসেজ লিখতে পারেন ৷ সেই কমেন্ট সংশ্লিষ্ট ব্র্যান্ডের পণ্য করতে হবে ৷ ব্র্যান্ডটি সংস্থার নিয়ম মেনে বিবেচনা করে অনুমোদন করবে। সেই মেসেজটি সংশ্লিষ্ট কনটেন্ট ক্রিয়েটরের পেজে দেখা যাবে ৷ স্পনসর ট্যাগ পিন করা থাকবে কমেন্টটিতে। এতে নাগরিকরা বুঝতে পারবে যে মন্তব্যটি একটি পণ্য বা ব্র্যান্ডের প্রচার । এই প্রসঙ্গেই মেটার দাবি যে তাদের মোট ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীর 40 শতাংশ ব্যক্তি কেনাকাটার জন্য কনেটন্ট ক্রিয়েটরদের রিভিউ-এর উপর ভরসা করন ৷ তাঁদের দ্বারা সুপারিশকৃত পণ্য বিবেচনা করে। এই কারণে, মেটা ইনস্টাগ্রামে নির্মাতাদের জন্য ব্র্যান্ডগুলির সঙ্গে বিজ্ঞাপন অংশীদারিত্ব করার একটি নতুন উপায় চালু করেছে । এবার কমেন্ট করে উপার্জন করতে পারবেন ৷ভবিষ্যতের চুক্তির জন্য আরও ভালো কন্টেন্ট পরিকল্পনা করার জন্য নির্মাতাদের ব্র্যান্ডগুলিকে কন্টেন্ট পারফর্ম্যান্স শেয়ার করার কথাও উল্লেখ করতে হবে। হোয়াটসঅ্যাপের প্রতিটি চ্যাট বক্সে কাস্টমাইজ থিম, বদলে যাবে রং