ভারতীয় বাজারে এল সবচেয়ে সস্তার ফোল্ডেবল ফোন Infinix Zero Flip

ভারতীয় বাজারে এল সবচেয়ে সস্তার ফোল্ডেবল ফোন Infinix Zero Flip

By ETV Bharat Tech Team

ভারতে লঞ্চ হল Infinix Zero Flip ( ছবি ইনফিনিক্স )

হায়দরাবাদ: সদ্য ভারতীয় বাজারে লঞ্চ করেছে ইনফিনিক্স জিরো ফ্লিপ স্মার্টফোন ৷ এই প্রথম কোনও সংস্থা এত কম দামে ফোল্ডেবল মোবাইল লঞ্চ করেছে ৷ এটির ভিতরের ডিসপ্লে 6.9 ইঞ্চি ও LTPO AMOLED ৷ 3.64 ইঞ্চি AMOLED কভার ডিসপ্লে রয়েছে। মিডিয়াটেক ডাইমেনশন 8020 চিপসেট থাকা ফোনটির কার্য ক্ষমতা বেড়েছে ৷ Infinix Zero Flip-এ 50-মেগাপিক্সেলের বাইরের ক্যামেরার সেটআপ রয়েছে। এটি অ্যান্ড্রয়েড 14 সাপোর্ট করে ৷ ইনফিনিক্সের তরফে দাবি এটিতে অ্যান্ড্রয়েড ওএস সংস্করণ আপগ্রেড রয়েছে ৷

বাইরের ডিসপ্লেটি 120Hz রিফ্রেশ রেট, 240Hz টাচ স্যাম্পলিং রেট ৷ গরিলা গ্লাস ভিকটাস 2 ও 3.64-ইঞ্চি AMOLED কভার ডিসপ্লে রয়েছে। Infinix মিডিয়াটেক ডাইমেনশন 8200 প্রসেসর-সহ জিরো ফ্লিপ, যা 8GB LPDDR4X RAM এর সঙ্গে যুক্ত। এটিতে 512GB UFS 3.1 স্টোরেজ রয়েছে ৷ প্রয়োজনে স্টোরেজ বাড়ানো যায় ৷

বাইরের স্ক্রিনে রয়েছে ডুয়াল ক্যামেরা সেটআপ ৷ যার মধ্যে রয়েছে অপটিক্যাল ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন -এর ফিচার আছে ৷ ছবি তোলার সময় ডিভাইসটি নড়লেও ছবির গুণগতমানে কোনও প্রভাব পড়ে না ৷ একটি 50-মেগাপিক্সেল প্রাইমারি ক্যামেরা এবং 114-ডিগ্রি ফিল্ড-অফ-ভিউ-সহ একটি 50-মেগাপিক্সেল আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরা রয়েছে । এটি 4K/30fps এ ভিডিয়ো রেকর্ডিং করতে পারে। সেলফি এবং ভিডিয়ো কলের জন্য একটি 50-মেগাপিক্সেল ক্যামেরা রয়েছে ৷

ভারতে Infinix Zero Flip-এর দাম: Infinix Zero Flip এর 8GB + 512GB RAM এবং স্টোরেজ ভেরিয়েন্টটি 54,999 টাকা থেকে শুরু হচ্ছে ৷ লঞ্চিং অফারে 49,999 পাওয়া যাচ্ছে ফোনটি ৷ 24 অক্টোবর থেকে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে ভারতে বিক্রি হবে ৷ ই-কমার্স ওয়েবসাইট থেকে Infinix Zero Flip কেনার সময় গ্রাহকরা SBI ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড লেনদেনে 5,000 টাকা ছাড় পেতে পারেন ক্রেতারা ৷ সমস্ত ছাড়ের পর এর দাম 44,999 টাকা পড়বে ৷