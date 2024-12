নাম চুরি! গাড়ি ও বিমানের যুদ্ধ, পরিবর্তন হয়ে গেল এসইউভির নাম

ETV Bharat / technology

নাম চুরি! গাড়ি ও বিমানের যুদ্ধ, পরিবর্তন হয়ে গেল এসইউভির নাম

By ETV Bharat Tech Team

হায়দরাবাদ: দেশীয় গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা Mahindra & Mahindra সম্প্রতি বাজারে লঞ্চ করেছে নতুন ইলেকট্রিক ভেহিকেল ৷ সদ্য লঞ্চ করা এই Mahindra XEV 9e এবং Mahindra BE 6e সংস্থার প্রথম ইলেকট্রিক গাড়ি ৷ ইন্ডিগোর অভিযোগ, BE 6e নামটি বিমানের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় ৷ মাহিন্দ্র সেটি ব্যবহার করেছে গাড়ির নামের ক্ষেত্রে ৷ এয়ার এয়ারসলাইন্সের তরফে একটি মামলা করা হয় বিমানের নাম ব্যবহার করার অভিযোগে ৷ তারপরই সংস্থার তরফে প্রাথমিকভাবে গাড়ির মডেলের নাম পরিবর্তন করে 'BE 6' রাখা হয়েছে ৷