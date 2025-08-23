নয়াদিল্লি, 23 অগস্ট: 2023 সালে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে চন্দ্রযান-3 সফল সফট ল্যান্ডিং উদযাপন করতে শনিবার অর্থাৎ 23 অগস্ট জাতীয় মহাকাশ দিবস পালন করে ভারত ৷ সম্প্রতিই আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে গিয়েছিলেন ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা। তাঁর 18 দিনের মহাকাশ অভিযানের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এদিন ঘোষণা করেন ভারতে মহাকাশচারীদের টিম তৈরি করা হবে। নিজস্ব স্পেস স্টেশনও তৈরি করবে ভারত ৷ দেশের যুব প্রজন্মকে তিনি ভারতের মহাকাশ অভিযানে অংশ নিতে বলেন।
এই বিশেষ দিনে ইসরো কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় জাতীয় মহাকাশ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ভারতীয় মহাকাশচারী এবং বায়ুেসনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। ছিলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এবং ইসরো চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন ৷ ইসরো চেয়ারম্যান জানান, আগামী দুই দশকে চাঁদ (Moon Mission), মহাকাশ এবং মহাকাশ স্টেশন (Space Station) সব ক্ষেত্রেই বড়সড় মাইলস্টোন ছুঁতে চলেছে ভারত।
এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ভার্চুয়ালি জাতীয় মহাকাশ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। উপস্থিত সকল বিশিষ্টদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী ইসরোর সাফল্য, দিন কয়েক আগে মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথাও স্মরণ করেন ৷ সেই সঙ্গে তিনি একটি ভারতীয় মহাকাশচারীদের দল প্রস্তুত করার কথাও ঘোষণা করেন ৷
#WATCH | Delhi: ISRO Chairman V. Narayanan says, " when you see the national space day, there a couple of people to thank. 23 august 2023 was a historical day. india successfully soft-landed chandrayan-3 near the south pole of the moon. we became the only country to successfully… https://t.co/aNMpws7zHZ pic.twitter.com/7JqIl14Eb1— ANI (@ANI) August 23, 2025
মোদি আরও বলেন, "আজ ভারত দ্রুত এগিয়ে চলেছে অগ্রগামী প্রযুক্তিতে ৷ সেমি-ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক প্রপালশন পর্যন্ত। খুব শীঘ্রই আপনাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ভারত গগনযান অভিযানে উড়বে এবং আগামী দিনে ভারত নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন তৈরি করবে।" চলতি বছরের থিম ছিল ‘আর্যভট্ট থেকে গগনযান।
চন্দ্রযান- 3 এর ঐতিহাসিক সাফল্য
জাতীয় মহাকাশ দিবস মনে করায় 23 অগস্ট, 2023-এর সেই ঐতিহাসিক দিনকে ৷ যখন চন্দ্রযান-3 মিশন সফলভাবে বিক্রম ল্যান্ডারকে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করায় এবং পরবর্তীতে প্রজ্ঞন রোভার চাঁদের মাটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ৷ এই সাফল্যের মাধ্যমে ভারত চাঁদে অবতরণ করা বিশ্বের চতুর্থ দেশ এবং চাঁদের দক্ষিণ মেরুর নিকটে অবতরণ করা প্রথম দেশ।
ISRO-র কৃতিত্ব
2014 থেকে 2025 সালের মধ্যে, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) 58টি উৎক্ষেপণ যান মিশন সম্পন্ন করেছে, যা 2014 সালের আগের 42টি মিশনের তুলনায় 38 শতাংশ বেশি। 2017 সালের 15 ফেব্রুয়ারি, ইসরো একই মিশনে 104টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে একটি বিশ্বরেকর্ড ৷