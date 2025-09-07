আর কিছুক্ষণ ! পূর্ণিমার চাঁদ ফ্যাকাশে, তারপর লাল রহস্যময়ী

আর কিছুক্ষণ ! পূর্ণিমার চাঁদ ফ্যাকাশে, তারপর লাল রহস্যময়ী
পূর্ণিমার চাঁদ একটু একটু করে পৃথিবীর ছায়ায় প্রবেশ করবে ৷ ফ্যাকাশে চাঁদ হয়ে উঠবে মোহময়ী লাল ৷ কেন ? রইল বিস্তারিত ৷
Published : September 7, 2025 at 6:02 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 সেপ্টেম্বর: চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য- ঘুরতে ঘুরতে একসারিতে অবস্থান করবে আজ রাতে ৷ রবিবার রাত ঠিক 8.58 মিনিটে শুরু হবে চন্দ্রগ্রহণ ৷ ভারতের যে কোনও জায়গা থেকে এই গ্রহণ দেখা যাবে ৷ সর্বোপরি চাঁদের পূর্ণগ্রাস গ্রহণও চাক্ষুষ করতে পারবেন ভারতীয়রা ৷ নীল আকাশে লাল চাঁদ দেখা যাবে 82 মিনিট অর্থাৎ 1 ঘণ্টা 12 মিনিট ধরে ৷ খালি চোখে এই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে ৷ চোখের কোনও ক্ষতি হবে না বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা ৷ সঙ্গে বায়নোকুলার বা টেলিস্কোপ থাকলে তো কথাই নেই ৷
চন্দ্রগ্রহণ কীভাবে ?
সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে গ্রহ পৃথিবী ৷ আবার পৃথিবীর চারপাশে উপগ্রহ চাঁদ ঘুরছে ৷ এই ঘোরাঘুরির মধ্যে একসময় সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ এক সরলরেখায় চলে আসে ৷ চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য- এই ক্রমে অবস্থান করবে ৷ এদিকে পৃথিবীর মতোই চাঁদের নিজের আলো নেই ৷ সূর্যের আলো পড়ে চাঁদ আলোকিত হয় ৷
গ্রহণের সময় ধীরে ধীরে পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করবে চাঁদ ৷ এই প্রক্রিয়া চন্দ্রগ্রহণ ৷ সূর্যের আলো চাঁদের গায়ে পড়বে না ৷ পৃথিবীর গা ঘেষে যাওয়া আলোর কিছুটা পড়বে চন্দ্রপৃষ্ঠে ৷ পৃথিবীর ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাবে একমাত্র উপগ্রহ ৷ একসময় চাঁদ পুরোপুরি পৃথিবীর ঘন অন্ধকার ছায়ার মধ্যে চলে যাবে ৷ এই সময় চাঁদ পৃথিবীর পূর্ণচ্ছায়ায় চলে গেলে শুরু হবে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ ৷ এই অবস্থা চলার সময় আকাশে লাল টকটকে চাঁদ দেখা যাবে ৷ সাধারণ কৌতূহলি মানুষ থেকে শুরু করে আকাশপ্রেমী সবার কাছে এদিনের গ্রহণের মূল আকর্ষণ এই লাল চাঁদ ৷
লাল কেন ?
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স-এর অন্যতম শীর্ষ আধিকারিক নিরুজ মোহন রামানুজন ইটিভি ভারতকে বলেন, "আকাশ যে কারণে নীল দেখায়, ঠিক সেই কারণেই চাঁদ লাল দেখাবে ৷ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যকিরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়ে যায় ৷ তাই আকাশ লাল দেখায় ৷ একে রেলিঘ স্ক্যাটারিং বলে ৷ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে লাল আলোর তুলনায় কম দৈর্ঘের নীল আলোর তরঙ্গে অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়ে ৷ পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ চলাকালীন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যের আলো এসে পড়বে ৷ কিন্তু এই সময় লাল আলোর তরঙ্গের প্রতিসরণ হবে অর্থাৎ এই তরঙ্গে বেঁকে চন্দ্রপৃষ্ঠে পড়বে ৷ তখন চাঁদকে লাল দেখাবে ৷ "
চাঁদের ব্যাসের তুলনায় পৃথিবীর ছায়া আড়াই গুণ বড় ৷ চাঁদ পৃথিবীর কোন দিক দিয়ে ছায়াপথে প্রবেশ করছে, তার উপর নির্ভর করছে গ্রহণের ধরন, সময় এবং গভীরতা ৷ এদিনের গ্রহণে পূর্ণগ্রাস অবস্থা থাকবে 82 মিনিট বা 1 ঘণ্টা 12 মিনিট ৷
চন্দ্রগ্রহণের সময়
ভারতীয় সময় অনুযায়ী 7 সেপ্টেম্বর চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে রাত 8.85 মিনিটে ৷ শেষ হবে 8 সেপ্টেম্বর 2.25 মিনিটে ৷ প্রথম দিকে চাঁদের পৃথিবীর ছায়ায় প্রবেশ করার ঘটনাটি খালি চোখে তেমন ধরা পড়বে না ৷ এরপর পৃথিবীর কালো ছায়ায় প্রবেশের ঘটনা বা আংশিক গ্রহণ শুরু হবে রাত 9.57 মিনিটে ৷ এই সময় চাঁদ একটু একটু করে লাল হতে থাকবে ৷ পৃথিবীর পুরো ছায়ায় প্রবেশ করতে চাঁদের 1 ঘণ্টা সময় লাগবে ৷ 11.01 মিনিটে এই প্রক্রিয়া শেষ হবে ৷
সঙ্গে শুরু হবে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ ৷ রাতের আকাশে রক্তিম রহস্যময় চাঁদের দেখা পাওয়া যাবে ৷ এই লাল চাঁদ থাকবে 82 মিনিট ৷ এরপর কালো ছায়ার একদিক থেকে বেরতে শুরু করবে চাঁদ ৷ এই পর্যায় শেষ হবে 8 সেপ্টেম্বর 12.22 মিনিটে ৷ পৃথিবীর ছায়া থেকে উপচ্ছায়া অঞ্চলে প্রবেশ করবে চাঁদ ৷ পূর্ণগ্রাস থেকে আংশিক গ্রহণের পর্যায়ে চাঁদ পৌঁছবে 1:26 মিনিটে ৷ আংশিক গ্রহণ শেষ হবে 2:25 মিনিটে ৷ সব মিলিয়ে 5 ঘণ্টা 27 মিনিটের চন্দ্রগ্রহণ শেষ হবে ৷
এর আগেও এমন দীর্ঘ সময়ের চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে এবং তা ভারত থেকেই দেখা গিয়েছে ৷ 2022 সালের 8 নভেম্বর দুপুর 2টো 39 মিনিটে চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়েছিল ৷ পূর্ণগ্রাস গ্রহণ শুরু হয় 3টে 46 মিনিটে এবং শেষ হয় 5টা 12 মিনিটে ৷ পুরো গ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হয় সন্ধ্যা 6টা 19 মিনিটে ৷ এর আগে 2018 সালের 27-28 জুলাই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল ৷ পূর্ণগ্রাস অবস্থা ছিল 1 ঘণ্টা 43 মিনিট ধরে ৷ এদিনের চন্দ্রগ্রহণ না দেখলে তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে ৷ এরপর 2028 সালের 31 ডিসেম্বর ও 1 জানুয়ারির রাতে ফের এমন রক্তাভ লাল চাঁদ দেখা যাবে ৷