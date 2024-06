হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রামে কীভাবে ব্যবহার করবেন Meta AI - How To use Meta AI

ETV Bharat / technology

হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রামে কীভাবে ব্যবহার করবেন Meta AI - How To use Meta AI

কীভাবে ব্যবহার করবেন Meta AI ( ইটিভি ভারত )

হায়দরাবাদ: কয়েকদিন ধরে হোয়াটসঅ্যাপ খুললেই আপডেট চোখে পড়ছে ৷ ডানদিকে দেখা যাচ্ছে নীল রঙের গোলাকৃ্তি মেটার চিহ্ন ৷ এটি মেটা এআই ৷ চলতি মাসের 24 তারিখ থেকেই মেটার এআই চ্যাটবোট ব্যবহারের সুবিধা মিলছে হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম ও মেসেঞ্জারেও ৷ কিন্তু নতুন আপডেট এলেও অনেকে সেটি ব্যবহার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন ৷ মেটার সুবিধা থাকলেও, সেটি এআই চ্যাটবোটের সুবিধা উপভোগ করতে পারছেন না ৷ ইনস্টাগ্রামে কীভাবে ব্যবহার করবেন মেটা ? প্রথমে Instagram অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে

এরপর ফিডের উপর ডানদিকে ট্যাপ করুন ৷

AI চ্যাট তৈরি করতে হবে ৷

Meta AI অপশনে ট্যাপ করুন ৷

যে বার্তা লিখতে চান সেটি ৷ সেটিতে ট্যাপ করুন ৷ মেটা কে জিজ্ঞাসা করুন কি করতে পারে ৷ সেটি পাঠিয়ে দিন ৷ ভারতীয়দের জন্য মেটা আনল নতুন এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট Llama-3 জেনে নিন কীভাবে ব্যবহার করবেন হোয়াটঅ্যাপের এআই-চ্যাটবোট প্রথমে স্মার্টফোনে হোয়াটসঅ্যাপটি ওপেন করতে হবে ৷

এবার মেটা এআই'য়ের অপশনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন আপনি যা জানতে চান ৷ টাইপও করতে পারেন ৷

এবার আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী মেটা এআই আপনাকে উত্তর দেবে ৷ তবে টাইপ করার আগে অবশ্যই @Meta AI লিখতে হবে ৷

হোয়াটসঅ্যাপ কোনও ভাবেই আপনার ব্যক্তিগত মেসেজ বা চ্যাট পড়েতে পারবে না ৷

যে চ্যাট গ্রুপ বা ব্যক্তিতে হোয়াটসঅ্যাপ মেটা এআইকে প্রশ্ন করতে চান সেটি খুলতে হবে ৷ তারপর @Meta AI লিখে যা জানতে চান সেটি টাইপ করুন ৷ তবে আপনি সঙ্গে সঙ্গে চ্যাটে AI-এর প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবেন ৷ @Meta AI-তে উত্তর দিতে চাইলে AI মেসেজের ডানদিকে সোয়াইপ করে মেসেজ টাইপ করতে পারেন ৷

এছড়াও আপনার ব্রাউজারে www.meta.ai লিখতে পারেন ৷ এরপর ask Meta AI-তে ক্লিক করতে হবে ৷ পছন্দ মতো প্রশ্ন টাইপ করে সেটি ক্লিক করলেও মেটা উত্তর দেবে ৷ ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করেও www.meta.ai ব্যবহার করতে পারেন ৷ চলতি বছরেই একাধিক অ্যান্ড্রয়েড ও আইফোনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ

