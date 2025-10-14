ভারতে প্রায় 1 লাখ 33 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে Google, তৈরি হচ্ছে প্রথম AI হাব

ভারতে প্রায় 1 লাখ 33 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে Google, তৈরি হচ্ছে প্রথম AI হাব
গুগল জানিয়েছে যে, 2026 থেকে 2030 সাল পর্যন্ত ধাপে ধাপে ভারতে 15 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে।
Published : October 14, 2025 at 4:35 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 অক্টোবর: ভারতে আইফোন উৎপাদনের জন্য অ্যাপলের সিদ্ধান্ত এবং এখন ভারতে গুগলের বড় বিনিয়োগের ঘোষণা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে মার্কিন কোম্পানিগুলি ভারতের উপর ক্রমবর্ধমানভাবে আস্থা রাখছে। গুগল জানিয়েছে যে, তারা আগামী পাঁচ বছরে, 2026 থেকে 2030 সাল পর্যন্ত ধাপে ধাপে ভারতে 15 বিলিয়ন ডলার (প্রায় 1,33,176.9 কোটি টাকা) বিনিয়োগ করবে।
গুগল ভারতে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেন্দ্র (AI Hub) এবং অন্ধ্র প্রদেশে একটি বৃহৎ ডেটা সেন্টার তৈরির জন্য বিনিয়োগ করছে। আমেরিকার বাইরে গুগলের বৃহত্তম AI কেন্দ্র, যা বিশ্বের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতের উপস্থিতি আরও জোরদার করবে। দিল্লিতে এই মেগা ইভেন্টে নির্মলা সীতারামন এবং অশ্বিনী বৈষ্ণব-সহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী এবং অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু উপস্থিত ছিলেন।
Delighted by the launch of the Google AI Hub in the dynamic city of Visakhapatnam, Andhra Pradesh.— Narendra Modi (@narendramodi) October 14, 2025
This multi-faceted investment that includes gigawatt-scale data center infrastructure, aligns with our vision to build a Viksit Bharat. It will be a powerful force in… https://t.co/lbjO3OSyMy
এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X-এ লেখেন, "অন্ধ্রপ্রদেশের গতিশীল শহর বিশাখাপত্তনমে গুগল এআই হাব চালু হওয়ায় আনন্দিত। গিগাওয়াট-স্কেল ডেটা সেন্টার পরিকাঠামো-সহ এই বহুমুখী বিনিয়োগ, আমাদের ভিশন 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণে একটি শক্তিশালী শক্তি হবে। এটি সকলের জন্য এআই নিশ্চিত করবে, আমাদের নাগরিকদের কাছে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ করবে, আমাদের ডিজিটাল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি নেতা হিসেবে ভারতের স্থান নিশ্চিত করবে!"
Great to speak with India PM @narendramodi @OfficialINDIAai to share our plans for the first-ever Google AI hub in Visakhapatnam, a landmark development.— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 14, 2025
This hub combines gigawatt-scale compute capacity, a new international subsea gateway, and large-scale energy infrastructure.…
সুন্দর পিচাই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X-এ এই বিষয়ে একটি পোস্টও শেয়ার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলাটা ছিল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আমরা বিশাখাপত্তনমে নির্মিত গুগলের প্রথম এআই হাবের পরিকল্পনা ভাগ করে নিয়েছি। এটি হবে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই হাবটিতে গিগাওয়াট-স্কেল কম্পিউটিং ক্ষমতা, একটি নতুন আন্তর্জাতিক সাব-সি গেটওয়ে এবং বৃহৎ আকারের শক্তি অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।"
শুধু গুগলই নয়, অ্যামাজন এবং মাইক্রোসফটের মতো বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলিও ক্লাউড এবং এআই পরিষেবার চাহিদা মেটাতে ডেটা সেন্টারগুলিতে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে। গুগল বিশাখাপত্তনমে 1 গিগাওয়াট ক্ষমতার একটি ডেটা সেন্টার খুলবে, যার মধ্যে থাকবে বৃহৎ আকারের শক্তির উৎস, এআই পরিকাঠামো এবং একটি সম্প্রসারিত ফাইবার-অপটিক নেটওয়ার্ক। এটি AI পরিষেবার দ্রুত বাড়তে থাকা চাহিদা মেটাতে তৈরি করা হচ্ছে।
ভারতে গুগলের এই বিনিয়োগ ডিজিটাল অর্থনীতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। বিশাখাপত্তনমে এই প্রকল্পের উদ্বোধন হাজার হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই বলেছেন যে, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পেরে আনন্দিত। এই বিনিয়োগ ডিজিটাল রূপান্তরকে উৎসাহিত করবে। সংস্থাটি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ রক্ষা করার পরিকল্পনা করছে। এটি কেবল প্রযুক্তি খাতই নয়, ছোট ব্যবসা এবং স্টার্টআপগুলিকেও উপকৃত করবে।
গুগল ক্লাউডের সিইও থমাস কুরিয়ান বলেন, গুগল গত 21 বছর ধরে ভারতে কাজ করছে এবং 14 হাজারেরও বেশি ভারতীয় এর সঙ্গে যুক্ত। বিশাখাপত্তনমে AI হাব গুগলের প্রথম এআই হাব হবে। এটি ভারতীয় এআই ইঞ্জিনিয়ারদের জন্যও কাজের বিপুল সুযোগ তৈরি করবে। ভারতে ডিজিটাল চাহিদা এবং স্মার্টফোন ব্যবহারকারী দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা তৈরি হচ্ছে। ভারতে গুগলের বিনিয়োগ এবং এআই ডেটা সেন্টার তৈরির পদক্ষেপ ভারতকে চিনের মতো দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সাহায্য করবে।