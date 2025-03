ETV Bharat / technology

কোন পোশাকে সুন্দর লাগবে সেটাও বলে দেবে 'সবজান্তা' গুগল - GOOGLE SHOPPING

এটি চালুর আগে ল্যাবসে সমস্ত ধরনের পরীক্ষা কার হয়েছে ৷ নতুন এই ভিশন ম্যাচ ফিচারটি মার্কিন মুলুকে চালু করা হয়েছে ৷ মোবাইল থেকে এই ফিচারের সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এটি ব্যবহারকারীদের পেশ করা তথ্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচনে সাহায্য করে ৷ ব্যবহাকারীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ধারণার ভিত্তিতে AI ইমেজ জেনারেশন করে গুগল । এরপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শরীরের গড়ন অনুযায়ী কি ধরেনের পোশাক ভালো সেই অনুযায়ী ওয়েবে অনুসন্ধান করে।

কীভাবে ব্যবহার করবেন এই ফিচার

গুগলের ভিশন ম্যাচ ফিচারে পোশাক খোঁজা আরও সহজ (ছবি ETV Bharat via Google)

এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করতে, প্রথমে যেকোনও পোশাক সার্চ করুন, এরপর স্ক্রল ডাউন করে "এটি খুঁজে পাচ্ছেন না"? এরপর এটি তৈরি করুন" প্রম্পটে স্ক্রোল করুন । প্রয়োজনে নিজস্ব প্রম্পট লিখতে পারেন অথবা গুগলের দেওয়া পরামর্শটি বেছে নেওয়া যাবে ৷ শপিং ট্যাবের বাঁ দিকের প্যানেলে নেভিগেট করে এবং "তৈরি করুন এবং কেনাকাটা করুন" - অপশনে ট্যাপ করে ভিশন ম্যাচ খুঁজে পেতে পারেন। পোশাকগুলি ভার্চুয়াল ট্রাই-অন টুলে যুক্ত করে, ব্যবহারকারীরা মডেলগুলিতে পোশাক কল্পনা করতে পারবেন ৷

AR Beauty: সৌন্দর্য পণ্য এবং নতুন চেহারা চেষ্টা করুন

জেমিনি মডেলের সাহায্যে গুগল তার AR Beauty ফিচারগুলিকে আরও আধুনিক করছে । উন্নত ফিচারটি মার্কিন ক্রেতারাও ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এই ফিচারের সাহায্যে সেলিব্রিটি থেকে শুরু সোশাল ইনফ্লুয়েন্সার সকলেই সাহাযঅয হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ ভার্চুয়ালি মেকআপ পণ্যের মাধ্যমে বিউটি লুক তৈরি করে কেমন দেখতে লাগছে সেটাও বুঝতে পারবেন ব্যবহারকারীরা । AR Beauty ফিচারটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিতে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের লিপস্টিক, মাস্কারা, আইশ্যাডো এবং আইলাইনার ব্য়বহার করে সম্পূর্ণ মেকআপ পর কেমন লাগবে সেই সম্পর্কে ধারণা দেবে ৷

এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করার জন্য, মোবাইলে সেলিব্রিটি মেকআপ লুক বা "spring makeup" এর মতো শব্দ সার্চ করতে হবে ৷ এটি একটি নতুন বিকল্প খুলবে - "Try on looks inspired by...", যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট লুক দ্বারা অনুপ্রাণিত করার অনুমতি দেবে। উদাহরণস্বরূপ, "সফট গ্ল্যাম" অনুসন্ধান করলে আপনাকে প্রাকৃতিক আই ল্যাশ, একটি গোলাপী ব্লাশ এবং লিপ গ্লস নির্বাচন করেত পারবেন ৷ এই সবই ভার্চুয়ালি ব্যবহার করতে পারবেন এমনটাই জানিয়েছে গুগল । শুরু করার জন্য "See the looks on you" এ ট্যাপ করতে হবে এবং "Try it on" এ ক্লিক করতে হবে।