40টি দেশে 35 ভাষায় এআই মোড চালু গুগলের, রয়েছে কি বাংলা ?

40টি দেশে 35 ভাষায় এআই মোড চালু গুগলের, রয়েছে কি বাংলা ?
আরও সহজ গুগলে যে কোনও বিষয়ে সার্চ করা ৷ এবার 40টি দেশের মানুষ গুগল সার্চের AI মোডে গিয়ে পছন্দের ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন ৷
Published : October 9, 2025 at 8:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 অক্টোবর: মার্চে 'এআই মোড' ফিচারটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছিল গুগল। সার্চে থাকা এআই মোড ফিচারটি এখন আগের তুলনায় আরও বেশি ভাষায় ও দেশে ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে ৷ ইংরেজির পাশাপাশি, এই AI MODE হিন্দি ভাষাতেও চালু করা হয়েছিল ৷ আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নতুন 40টি দেশের অনেক ব্যবহারকারী নিজেদের পছন্দের ভাষায় এই ফিচারের সঙ্গে কথা বলতে বা ব্যবহার করতে পারবেন। গুগল এআই সার্চ মোডে ভারতের সাতটি ভাষা দেখা মিলবে ৷ রয়েছে, বাংলা, কন্নড়, মালায়ালাম, মারাঠি, তামিল, তেলুগু এবং উর্দু।
গুগলের তরফে এক্স পোস্টে বলা হয়েছে, আরও 40টি নতুন দেশে চালুর পাশাপাশি এখন থেকে 35টি নতুন ভাষায় ব্যবহার করা যাবে সার্চের ভিতরে থাকা এআই চ্যাটবটটি। এই নতুন দেশগুলিকে ধরে গুগল সার্চ, এআই মোড এখন 200টিরও বেশি দেশে পৌঁছতে চলেছে ৷ গুগলের এই আপডেট ভারতের জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ।
We’re bringing AI Mode in Google Search to 36 new languages and more than 40 new countries and territories, bringing it to over 200 total, including many across Europe. AI Mode uses the advanced reasoning and multimodal understanding of our custom Gemini model for Search to grasp… pic.twitter.com/rPY0EIfDLp— Google (@Google) October 7, 2025
7টি ভারতীয় ভাষায় GOOGLE AI MODE
গুগল সার্চের এআই মোড এখন কেবল ইংরেজি এবং হিন্দিতেই নয়, বাংলা, মারাঠি, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালায়ালাম এবং উর্দু-সহ সাতটি নতুন ভারতীয় ভাষায় কাজ করবে। এর অর্থ হল আপনি মহারাষ্ট্র বা পশ্চিমবঙ্গ, কেরল বা কর্ণাটক, তামিলনাড়ু বা তেলেঙ্গানা যেই রাজ্যের মানুষ হোন না কেন, এখন আপনার ভাষায় গুগল সার্চের এআই মোড ব্যবহার করতে পারবেন।
আরও অন্যান্য ভাষায় GOOGLE AI MODE
ভারতীয় ভাষা ছাড়াও, সার্চের ভিতরে থাকা এআই চ্যাটবটটির নতুন ভাষার মধ্যে রয়েছে- আরবি, চিনা, ক্রোয়েশিয়ান, চেক, ডাচ, জার্মান, গ্রিক, ফরাসি, মালয়, রুশ, থাই এবং ভিয়েতনামীর মতো বিশ্বের আরও অনেক ভাষায় গুগল সার্চ এআই মোড চালু করেছে।
গুগল সার্চ লাইভ বৈশিষ্ট্য
এআই মোডে নতুন ভাষা যুক্ত করার পাশাপাশি, গুগল সার্চ লাইভ নামে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য চালু করেছে ৷ যা এখন ভারত থেকে ব্যবহার করা যাবে। আগে, এই সুবিধা শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই উপলব্ধ ছিল। এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে, ব্যবহারকারীরা তাঁদের ফোনের ক্যামেরাটি কোনও বস্তুর দিকে নির্দেশ করতে পারেন এবং অ্যাপে সরাসরি কথা বলে বা টাইপ করে তাদের প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ কোন খাবার তৈরি করবেন তা নিয়ে অনিশ্চিত থাকেন, তাহলে তাঁরা গুগল অ্যাপ চালু করে তাদের ফোনের ক্যামেরাটি উপকরণগুলির দিকে তাক করে গুগলের কাছে পরামর্শ চাইতে পারেন।
গুগলে সার্চ লাইভ কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
গুগল সার্চ লাইভ ফিচারটি ব্যবহার করার জন্য, ব্যবহারকারীদের অবশ্যই তাঁদের গুগল অ্যাপটি সর্বশেষ সংস্করণে আপডেট করা হয়েছে কি না, তা দেখে নিতে হবে। যদি না-হয়, তাহলে তাদের অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস ডিভাইসে অ্যাপটি আপডেট করতে হবে ৷ আপডেট হয়ে গেলে, সার্চ লাইভ বৈশিষ্ট্যটি অ্যাক্সেস করতে নীচের পদক্ষেপগুলি অনুসরম করে নিন ৷
স্টেপ 1- আপনার অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস ডিভাইসে গুগল অ্যাপ খুলুন।
স্টেপ 2- সার্চ বারের নীচে থাকা লাইভ আইকনে ট্যাপ করুন।
স্টেপ 3- আপনি যদি প্রথমবার ব্যবহারকারী হন, তাহলে শুরু করতে অনস্ক্রিন নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।
স্টেপ 4- আপনাকে কথা বলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। এআই লাইভ কথোপকথন শুরু করবে এবং শ্রবণযোগ্য উত্তর প্রদান করবে।
স্টেপ 5- একটি ভিজ্যুয়াল প্রসঙ্গ যোগ করতে, আপনার ফোনের ক্যামেরা ফিড শেয়ার করতে আপনার কথোপকথনের সময় ভিডিয়ো আইকনে ট্যাপ করুন।
স্টেপ 6- সেশনটি শেষ করতে Exit আইকনে ট্যাপ করুন।