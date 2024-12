ETV Bharat / technology

গুগলে যোগ হল নতুন ফিচার 'Search Without Personalization'

ওয়াশিংটন: ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণ এবং স্বচ্ছতা বাড়াতে গুগল চালু করেছে নতুন ফিচার ৷ যা ব্যবহারকারীদরে সার্চের সময় "TRY WITHOUT PERSONALIZATION" বৈশিষ্ট্যটি অ্যাকসেপ্ট না করলেও সার্চ করার সুবিধা দেবে ৷ এই অপশনটি সাধারণত গুগলের নীচের দিকে থাকে ৷ সম্প্রতি বিখ্যাত ওয়েব সাইট দ্য ভার্জের এক প্রতিবেদনে গুগলের নতুন ফিচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৷

সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যবহারকারীরা প্রয়োজনীয় বিষয় সার্চ করতে করতে সমস্য় পড়েন ৷ দেখা যায় গুগল সার্চ ইঞ্জিনের নীচের দিকে স্ক্রল করলে উল্লেখ থাকে ব্যক্তিগত তথ্য উল্লেখের ৷ নতুন ফিচারের ফলে ব্যবহারকরীরা এই সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন ৷ নতুন "TRY WITHOUT PERSONALIZATION" ফিচারের কারণে ব্যবহারকারী গুগল সার্চে একটি অপশন পাবেন, যেখানে উল্লেখ থাকবে, অনুসন্ধান ফলাফলের জন্য নীচে স্ক্রোল করতে পারেন এবং 'TRY WITHOUT PERSONALIZATION' ৷ পছন্দমতো অপশনে ক্লিক করলেই ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য গুগলে উল্লেখ করতে হবে না সার্চের সময় ৷