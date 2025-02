ETV Bharat / technology

আইফোনে এবার 'Circle To Search' ফিচারে সুবিধা, কীভাবে ব্যবহার করবেন ? - CIRCLE TO SEARCH FOR IPHONES

By ETV Bharat Tech Team Published : Feb 21, 2025, 2:06 PM IST

হায়দরাবাদ: অ্যান্ড্রয়েডের পর এবার iOS ব্যবহারকারীরাও পাবেন গুগল 'সার্চ টু সার্কেল' ফিচারের সুবিধা ৷ গুগল অ্যাপে সম্প্রতি এই নতুন ভিজ্যুয়াল লুকআপ ফিচার যোগ করা হয়েছে । এই নতুন ফিচার গুগল লেন্সে ব্যবহার করা যাবে । ফলে ব্যবহারকারীরা তাঁদের স্ক্রিনে প্রদর্শিত টেক্সট বা ছবির উপর সার্কতেল মার্ক করে সেটা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করতে পারবেন । কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সাহায্যে এই ফিচারের মাধ্যমে সার্চ করা তথ্য ফুটে উঠবে স্ক্রিনের উপর ৷ এই ফিচারে যেকোনও গান, ছবি, টেক্সট সব কিছুই অনুসন্ধান করা যাবে ৷

ভিজ্যুয়াল লুকআপ সাপোর্ট করবে

একটি ব্লগ পোস্টে, টেক জায়ান্ট গুগল দাবি করেছে, যে প্রতি মাসে 20 বিলিয়নেরও বেশি সংখ্যাক মানুষ ভিজ্যুয়াল সার্চের জন্য গুগল লেন্স ব্যবহার করেন । কয়েকদিন আগেই প্রথম অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য এই সুবিধা দিয়েছিল ৷ এবার আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য এই টুলটি ব্যবহারের সুবিধা দিচ্ছে । iOS-এর জন্য Google Chrome এখন Google Lens-এ সার্চ ফিচার আপগ্রেড করেছে । এই ফিচারটি সমগ্র অ্যাপ জুড়ে কাজ করে এবং সমস্ত ওয়েব পৃষ্ঠা সমর্থন করে । টেক জায়ান্টটি জানিয়েছে যে ব্যবহারকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে ভিজ্যুয়াল লুকআপ চালানোর জন্য কিছু আঁকতে, হাইলাইট করতে বা ট্যাপ করতে পারবেন। বৈশিষ্ট্যটি কীভাবে ব্যবহার করবেন: ব্যবহারকারীদের ব্রাউজারের উপরে থাকা ডানদিকে কোনে তিন-বিন্দু মেনুতে ট্যাপ করতে হবে

এরপর তালিকাভুক্ত অপশানে থাকা নতুন বিকল্পগুলি দেখা যাবে

গুগল লেন্স দিয়ে সার্চ স্ক্রিন" নির্বাচন করে ব্যবহারকারীরা স্ক্রিনের যেকোনও অংশ হাইলাইট করতে পারবেন। সেটি গুগল সার্চের নীচে থাকা শীট পপ আপ হবে সেখানে সমস্ত তথ্য দেখা যাবে।

iOS- ব্যবহারকীরাও একইভাবে গুগল অ্যাপেও এই বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করতে পারবেন ৷

iOS- ব্যবহারকীরাও একইভাবে গুগল অ্যাপেও এই বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করতে পারবেন ৷

গুগলের তরফে উল্লেখ করা হয়েছে যে লেন্সের মাধ্যমে যখনই কোনও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা হবে তখনই AI স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হবে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা লিঙ্কগুলি স্ক্রোল বা ট্যাপ না করেই দ্রুত সেই সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাবেন ৷