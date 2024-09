পুজোর আগেই ফ্লিপকার্টে শুরু হচ্ছে 'বিগ বিলিয়ন ডে' সেল - Flipkart Big Billion Days

ETV Bharat / technology

পুজোর আগেই ফ্লিপকার্টে শুরু হচ্ছে 'বিগ বিলিয়ন ডে' সেল - Flipkart Big Billion Days

iPhone 15 এবং iPhone 14-এ ছাড়: স্মার্টফোনপ্রেমীদেরও নিরাশ করেনি অনলাইন শপিং সংস্থাটি ৷ Flipkart Big Billion Days সেল-এ iPhone 15 এবং iPhone 14-এর দামও কম হতে পারে। Samsung, Redmi, Xiaomi, Realme, OnePlus-এর মতো ব্র্যান্ডের মোবাইলেও দারুণ ছাড় পাওয়া যাবে। ফ্লিপকার্ট ইএমআই, ব্যাঙ্ক অফার, ক্যাশব্যাক, কুপন-সহ অন্যান্য বিকল্প ডিসকাউন্ট অফার থাকবে। এছাড়াও, ফ্লিপকার্টের ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, ইয়ারবাড, হেডফোন, স্মার্টওয়াচের মতো অন্য়ান্য জিনিসও সস্তায় পাওয়া যাবে এই সেলে ।

Flipkart Plus সদস্যদের আগে সুযোগ: Flipkart Plus তাদের গ্রাহকদের 365 দিন বিভিন্ন অফার দেয় ৷ সাধারণ গ্রাহকদের থেকে অফারও বেশি থাকে ৷ Flipkart Plus প্রিমিয়াম গ্রাহকদের জন্য থাকে বিভিন্ন অফার ৷ Flipkart Plus গ্রাহকরা প্রতিটি কেনাকাটায় 2x সুপারকয়েন পাবেন। বিগবিলিয়ন ডে-র অফারও আগে পাবেন গ্রাহকরা ৷

ফ্লিপকার্ট বিগ বিলিয়ন ডেস সেলের তারিখ: 29শে সেপ্টেম্বর 2024 তারিখে ফ্লিপকার্ট বিগ বিলিয়ন ডে সেল শুরু হবে ৷ ফ্লিপকার্ট প্লাস সদস্যরা এদিন থেকেই সেলে কেনার সুযোগ পাবেন ৷ প্রতিটি কেনাকাটায় 2x সুপার কয়েনও পাবেন। সাধারণ গ্রাহকরা একদিন পর অর্থাৎ 30 সেপ্টেম্বর থেকে এই সুযোগ পাবেন ৷