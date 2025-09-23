দেশে শুরু 'Festival Sales', সস্তা হল একাধিক ফোন
শারদীয়া নবরাত্রি ও দীপাবলির আগে ই-কমার্স কোম্পানিগুলিতে শুরু ফেসটিভ্যাল সেল 2025 ৷ স্মার্টফোন থেকে ল্যাপটপ, ইয়ারবাড থেকে স্মার্টওয়াচ সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে সবকিছু ৷
Published : September 23, 2025 at 6:49 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 সেপ্টেম্বর: দেশের সবথেকে বড় ফেসটিভ্যাল সেল শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ স্মার্টফোন থেকে ল্যাপটপ, ইয়ারবাড থেকে স্মার্টওয়াচ- শারদীয়া নবরাত্রি এবং দীপাবলির আগে ই-কমার্স সাইটগুলিতে নুন্যতম দামে পাওয়া যাচ্ছে সবকিছু ৷ সেই সঙ্গে রয়েছে ব্যাঙ্ক অফার এবং এক্সচেঞ্জ বোনাসেরও ব্যবস্থা ৷
প্রিমিয়াম গ্রাহকদের জন্য সেল শুরুর 24 ঘণ্টা আগে অর্থাৎ 23 সেপ্টেম্বর সেল শুরু করে দিয়েছে ফ্লিপকার্ট এবং অ্য়ামাজন ৷ দীর্ঘদিন ধরে ফোন, ল্যাপটপ কিংবা স্মার্টওয়াচ কেনার পরিকল্পনা থাকলে বছরের সবথেকে বড় এই সেলে সস্তায় পেয়ে যাবেন দেশের মানুষ ৷ সমাজের সকলস্তরের মানুষের কথা মাথায় রেখে 10 হাজার টাকার মধ্যে অত্যাধুনিক স্মার্টফোন বিক্রি করছে ই-কমার্স সংস্থাগুলি ৷
10 হাজার টাকার মধ্যে স্মার্টফোনে সেরা ডিল
ভালো পারফর্মেন্সের জন্য কয়েক বছর একটি স্মার্টফোন ব্যবহারের জন্য 15 হাজার টাকা বা তার বেশি খরচ করাই ভালো ৷ তবে, বেশকিছু গ্রাহকের বাজেট থাকে 10 হাজার টাকা ৷ ফেসটিভ্যাল সেলে তাদের জন্যও একাধিক ফোনের অপশন রেখেছে ই-কমার্স সংস্থাগুলি ৷
10 হাজারে পাওয়া যাচ্ছে কোন কোন ফোন ?
- Samsung Galaxy M06 5G: স্যামসাং গ্যালাক্সি এম06 5জি ফোনটির সাধারণ মূল্য হল 12 হাজার 499 টাকা ৷ তবে ফেসটিভ্যাল সেলে মাত্র 7 হাজার 499টাকায় ফোনটি পেয়ে যাবেন গ্রাহকরা ৷ 5G এই ফোনটি মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 6300 চিপসেট দ্বারা পরিচালিত ৷
- Realme Narzo 80 Lite 5G: 4GB ব়্যাম এবং 64GB স্টোরেজের রিয়ালমি নারজো 80 লাইট 5জি ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে মাত্র 6 হাজার 299 টাকায় ৷ ফোনটির বিশেষত্ব হল এর 7.94mm পাতলা ডিজাইন এবং 300 শতাংশ আল্ট্রা ভলিউম ৷
- Redmi A4 5G: ব্যাঙ্ক অফার-সহ জাওমির এই ফোনের বেস মডেলটি মাত্র 7 হাজার 499 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে সেলে ৷ তবে 6GB ব়্যাম এবং 128GB-এর স্টোরেজের রেডমি এ4 5জি ফোনটিও 10 হাজার টাকার মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে ৷ 4s জেনারেশনের স্ন্যাপড্রাগনের এই ফোনেও রয়েছে 120Hz ডিসপ্লে ৷ সেই সঙ্গে ফোনটিতে রয়েছে দীর্ঘক্ষণ চার্জ ধরে রাখার ক্ষমতা ৷ কারণ মডেলটিতে রয়েছে 5160mAh ব্যাটারি ৷ পাশাপাশি এই ফোনে রয়েছে 50MP ডুয়েল ক্যামেরার সুবিধাও ৷
25 হাজার টাকার মধ্যে স্মার্টফোনের সেরা ডিল
বাজেট একটু বাড়ালে ফেসটিভ্যাল সেলে পেয়ে যাবেন একাধিক অত্যাধুনিক স্মার্টফোন ৷ রইল সেই সমস্ত ফোনের তালিকা-
- Nothing Phone (3a) Pro: 29 হাজার 999 টাকায় লঞ্চ করেছিল নাথিং ফোন (3এ) প্রো ফোনটি ৷ গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে ফেসটিভ্যাল সেলে ফোনটি বিকোচ্ছে 24 হাজার 999 টাকায় ৷ ফোনটির বিশেষত্ব হল এর ট্রান্সপারেন্ট ডিজাইন ৷ ফোনের ভিতরে কী রয়েছে, তা খুব সহজেই দেখা যায় ৷ সেই সঙ্গে অত্যাধুনিক এই ফোনে রয়েছে স্ন্যাপড্রাগন 7s থার্ড জেনারেশনের প্রসেসর, দু'টি 50 মেগাপিক্সলের পেরিস্কোপের সুবিধাযুক্ত এবং 8 মেগাপিক্সলের আল্ট্রাওয়াইড রিয়ার ক্যামেরা এবং 50 মেগাপিক্সলের ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷
- Motorola Edge 60: দেশের সবথেকে বড় সেলে অত্যাধুনিক ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে মাত্র 23 হাজার 654 টাকায় ৷ ফোনটি 25 হাজার 999 টাকায় লঞ্চ করেছিল ৷ ফোনটিতে রয়েছে 7400 চিপ প্রসেসর, দু'টি 50 মেগাপিক্সল এবং 10 মেগাপিক্সলের রিয়ার ক্যমেরা এবং 50 এমপি সেলফি ক্যামেরা ৷ সেই সঙ্গে রয়েছে 1.5k pOLED কার্ভড ডিসপ্লে ৷
- OnePlus Nord CE5: 24 হাজার 999টাকার ফোন ফেসটিভ্যাল সেলে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র 22 হাজার 249 টাকায় ৷ ফোনের ব্যাটারি 7100mAh ক্ষমতা সম্পন্ন ৷ ফোনের প্রসেসর মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 8350 ৷