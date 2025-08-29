ETV Bharat / technology

শীঘ্রই আকাশে ব্লাড মুন, বাংলার আকাশে কবে-কখন দেখা মিলবে? - BLOOD MOON

এই বছরের শেষে আবারও নৈসর্গিক চন্দ্রগ্রহণ ৷ ভারত শীঘ্রই এই দৃশ্যের সাক্ষী হতে চলেছে। 2025 সালের শেষ চন্দ্রগ্রহণ হতে চলেছে আগামী 7 সেপ্টেম্বর ৷

শীঘ্রই আকাশে ব্লাড মুন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2025 at 4:47 PM IST

হায়দরাবাদ, 29 অগস্ট: রাতে নৈসর্গিক চন্দ্রগ্রহণ দেখার জন্য আপনি কি তৈরি? ভারত শীঘ্রই এই দৃশ্যের সাক্ষী হতে চলেছে। দিনটা হতে চলেছে আগামী 7 সেপ্টেম্বর ৷ সেদিনই পিতৃপক্ষের সূচনা ৷ বছরের শেষ ও পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের দেখা মিলবে সেদিন ৷ ক'য়েক মুহূর্ত নয়, পুরো 82 মিনিট ধরে চলবে এই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ৷ চাঁদ তখন কিছু সময়ের জন্য লাল বা তামার রঙের রাঙিয়ে তুলবে নিজেকে ৷ সময়টা কখন ?

বিবিসি নাইট স্কাই ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ব্লাড মুনের পর্যায় শুরু হবে আগামী 7 সেপ্টেম্বর রাত 8.58 মিনিট থেকে ৷ এরপর চন্দ্রগ্রহণের বিভিন্ন পর্যায় চলতে থাকবে ৷ ভারতীয় সময় অনুযায়ী, রাত 11টা থেকে পরদিন (8 সেপ্টেম্বর) 12.22 মিনিট (মধ্যরাত) নাগাদ ব্লাড মুনের পর্যায় শেষ হবে। একইসঙ্গে, এই চন্দ্রগ্রহণ মধ্যরাত 1.25 মিনিটে শেষ হবে। অর্থাৎ রাত 11টা থেকে রাত 12.22 মিনিটের মধ্যে স্পষ্টভাবে ব্লাড মুন দেখতে পারবেন ।

বাংলার আকাশে কি দেখা মিলবে ব্লাড মুনের ? (ইটিভি ভারত)

ভারতের কোথায় ব্লাড মুন স্পষ্টভাবে দেখা যাবে ?

এবার এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়াতেও খুব স্পষ্টভাবে ব্লাড মুন দেখা যাবে। এছাড়াও, ভারতেও লালরঙা চাঁদ দেখার সুযোগ থাকছে ৷ কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, চণ্ডীগড়, পুনে, লখনউ এবং হায়দরাবাদ থেকে ব্লাড মুনের দৃশ্য স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। তবে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে তবেই দেখা যাবে ব্লাড মুন'কে। যদি আকাশ মেঘলা থাকে এবং বৃষ্টি হয় তাহলে ব্লাড মুনের দেখা মিলবে না ৷

ব্লাড মুন আসলে কী ?

যখন পৃথিবী ও সূর্য, চাঁদের মাঝখানে আসে, তখন সূর্যের আলোর কারণে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে- এই অবস্থাকে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ বলা হয়। পৃথিবীর ছায়া পড়ার পরও চাঁদ সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যায় না, বরং এটি গাঢ় লাল বা তামাটে রঙে জ্বলজ্বল করতে থাকে। চাঁদের এই গাঢ় লাল রঙ আসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে সূর্যালোককে ফিল্টার করে। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় রেইলে স্ক্যাটারিং (Rayleigh scattering)। এতে নীল এবং ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছড়িয়ে পড়ে এবং লাল বা কমলা আলো চাঁদে পৌঁছয়।

খালি চোখেই কি দেখা মিলবে ?

এই ব্লাড মুন বিশেষ চশমা বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই। খালি চোখে দেখাই নিরাপদ। দূরবীন বা টেলিস্কোপে দৃশ্য আরও স্পষ্ট হবে। তবে কোনও অন্ধকার ছাদ, মাঠ বা খোলা জায়গা থেকে দেখাই সবচেয়ে ভালো বলে মত বিশেষজ্ঞদের। উজ্জ্বল আলো থেকে দূরে থাকলে ভালোভাবে দেখা যাবে গ্রহণ ।

