লঞ্চ হল Apple iPhone 17 সিরিজ, ভারতে দাম কত ?
আইফোন-17 সিরিজের প্রতিটি মডেলে 120 হার্টজ প্রো-মোশন ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ প্লাস মডেলের পরিবর্তে এই ফোনে এয়ার ভার্সনটি যুক্ত করেছে Apple.inc ৷
Published : September 10, 2025 at 4:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 সেপ্টেম্বর: প্রতিক্ষার অবসান ৷ মঙ্গলবার জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে iPhone 17 সিরিজ লঞ্চ করল অ্যাপেল ৷ সেই সঙ্গে, Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE এবং AirPods Pro 3 লঞ্চ করল আমেরিকার এই প্রযুক্তি সংস্থা ৷
প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে আইফোনের নতুন সিরিজের অপেক্ষায় থাকেন অ্যাপেলপ্রেমীরা ৷ এই বছরও তার অন্যথা হয়নি ৷ ভক্তদের খুশি করার জন্য 9 সেপ্টেম্বর Apple Event 2025-এর অনুষ্ঠানে একসঙ্গে iPhone 17 সিরিজের 4টি মডেল লঞ্চ করেছে ক্যালিফোর্নিয়ার এই সংস্থা ৷ লঞ্চ হয়েছে iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro এবং iPhone 17 pro max ৷
The wait is over. Introducing the new iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3, and more.— Apple (@Apple) September 9, 2025
আগের ফোনগুলির Plus মডেলের পরিবর্তে এই বছর Air মডেলটি এনেছে Apple.inc ৷ মডেলটি বাতাসের মতো হাল্কা এবং পাতলা বলে এমন নামকরণ ৷ সেই সঙ্গে করা হয়েছে একাধিক আপডেটও ৷
একনজরে ভারতের বাজারে নতুন এই ফোনের মূল্য
- iPhone 17 256GB ₹82,900
- iPhone 17 Air 256GB ₹1,19,900
- iPhone 17 Pro 256GB ₹1,34,900
- iPhone 17 Pro Max 256GB ₹1,49,900
নতুন কী আপডেট করা হয়েছে Apple iPhone 17-এ?
এই ফোনের সবথেকে বড় আকর্ষণ হল প্রো-মোশন ডিসপ্লে ৷ নয়া সিরিজের এই মডেলেও ব্যবহার করা হয়েছে 120 হাটর্জ প্রো-মোশন ডিসপ্লে ৷ সুতরাং আঙুলের ডগায় ফোন ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা আরও বেশি দ্রুত হয়ে উঠবে ৷ 6.3 ইঞ্চির এই ফোনে রয়েছে সুপার রেটিনা এক্সডিআর স্ক্রিন এবং সেরামিক শিল্ড 2-এর প্রোটেকশন ৷ সংস্থার দাবি, আগের প্রতিটি মডেলের তুলনায় এই ফোনটির ডিসপ্লে 3 গুণ বেশি শক্ত ৷ এতে স্ক্র্যাচ লাগার সম্ভাবনা কম ৷
ফোনটির প্রসেসরে A19 চিপ ব্যবহার করা হয়েছে ৷ তবে এই ফোনের স্টোরেজ শুরুই হচ্ছে 256জিবি থেকে ৷ হ্যান্ডসেটটিতে একটি নতুন সেন্টার স্টেজ ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং 48 মেগাপিক্সল প্রধান ক্যামেরা রয়েছে ৷ ক্যামেরার বিশেষত্ব হল 2X অপটিক্যাল মানের টেলিফটো ৷ সেই সঙ্গে, আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা রয়েছে, যার সাহায্যে নিখুঁত ছবি তুলতে পারবেন আপনি ।
5টি রঙে এই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ কালো, ল্যাভেন্ডার, মিস্ট ব্লু, সেজ এবং সাদা রঙে পেয়ে যাবেন এই ফোন ৷ মার্কিন বাজারে ফোনটির মূল্য 799 ডলার ৷ ভারতীয় বাজারে এই ফোনের দাম 82 হাজার 900 টাকা ৷
Apple iPhone 17 Air-এর বৈশিষ্ট্য
Apple-এর সবথেকে পাতলা ফোন হল iPhone 17 Air ৷ শুধু তাই নয়, বিশ্বের সবথেকে পাতলা স্ল্যাব স্টাইলের ফোন এটি ৷ এমনকী, Galaxy S25 Edge-এর 5.8mm ফর্ম ফ্যাক্টর এবং 5.6mm ফ্রেমের চেয়েও কম । হ্যান্ডসেটটিকে স্ক্র্যাচের থেকে বাঁচাতে পিছনের দিকে সেরামিক শিল্ড এবং সামনে সেরামিক শিল্ড 2 ব্যবহার করেছে সংস্থা ।
Air মডেলটিতেও 120 হার্টজ প্রো-মোশন ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে এতে রয়েছে সুপার রেটিনা XDR ডিসপ্লে । ডিসপ্লেটি 6.5 ইঞ্চি লম্বা । ফোনটিতে A19 Pro, N1 এবং C1X চিপ রয়েছে ৷ ফোনটিতে 48 মেগাপিক্সল প্রধান ক্যামেরা এবং একটি 18 মেগাপিক্সল সেন্টার স্টেজ ফ্রন্ট ক্যামেরা রয়েছে ৷ এই ফোনটিকেও 4টি রঙে লঞ্চ করা হয়েছে- স্পেস ব্ল্যাক, ক্লাউড হোয়াইট, লাইট গোল্ড এবং স্কাই ব্লু ৷ আমেরিকার বাজারে 256জিবি থেকে শুরু এই ফোনটি বিকোচ্ছে 999 ডলারে ৷ ভারতে এর বাজারমূল্য 1 লক্ষ 19 হাজার 900 টাকা ৷
Apple iPhone 17 Pro এবং Pro Max-এর বৈশিষ্ট্য
Apple-এর এই দুই মডেলেই রয়েছে A19 pro chip ৷ সেই সঙ্গে বিশেষ ভেপর চেম্বারও রয়েছে এই দুই ফোনে ৷ Apple-এর এই দুই মডেলের পিছনে তিনটি 48MP ফিউশন ক্যামেরা রয়েছে, যার মধ্যে একটি মেইন, একটি আল্ট্রা ওয়াইড এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন টেলিফটো রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে রয়েছে 18MP ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ দু'টি মডেলরই স্টোরেজ শুরু হচ্ছে 256 জিবি থেকে ৷
মডেল দু'টিকে তিনটি রঙে লঞ্চ করেছে Apple- ডিপ ব্লু, কসমিক অরেঞ্জ এবং সিলভর ৷ মার্কিন বাজারে iPhone 17 Pro শুরু হচ্ছে 1 হাজার 99 ডলার থেকে ৷ ভারতের বাজারে এই ফোনের মূল্য হল 1 লক্ষ 34 হাজার 900 টাকা ৷ আমেরিকায় iPhone 17 Pro Max শুরু হচ্ছে 1 হাজার 199 ডলার থেকে ৷ ভারতের বাজারে যার মূল্য হল 1 লক্ষ 49 হাজার 900 টাকা ৷