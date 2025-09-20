কেন প্রাণঘাতী অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস, স্কুবা ডাইভিংয়ে জুবিনের মৃত্যুর পর উঠছে প্রশ্ন

কেন প্রাণঘাতী অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস, স্কুবা ডাইভিংয়ে জুবিনের মৃত্যুর পর উঠছে প্রশ্ন
শরীরে নানা ক্রনিক সমস্যা থাকলে মৃত্যুর কারণ হতে পারে স্কুবা ডাইভিং ৷ এর বাইরেও রয়েছে একাধিক কারণ ৷ জানুন...
Published : September 20, 2025 at 4:30 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: সিঙ্গাপুরে আন্ডার ওয়াটার অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে প্রয়াত হয়েছেন বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গ ৷ মাত্র 52 বছর বয়সে প্রাণ হারালেন তিনি ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ সমগ্র চলচ্চিত্র জগৎ ৷ কিন্তু, এই ঘটনা নতুন নয় ৷ এর আগেও স্কুবা ডাইভিং, প্যারাগ্লাইডিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস মৃত্যু ডেকে এনেছে ৷ যদিও বারবার চিকিৎসকরা বলেন, এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ৷ এমনকি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের আয়োজকরাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে থাকে ৷ কিন্তু, তারপরেও কেন এমন মর্মান্তিক পরিণতি ?
ইন্টার্নাল মেডিসিনের চিকিৎসক নারায়ণ ব্যানার্জি বলেন, "এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে হার্ট রেট বেড়ে যায় ৷ ফলে যাদের ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে থাকে না, করোনারি ডিসিজ অর্থাৎ ডায়াবেটিস বা বুকে চাপ লাগে হাঁটতে গেলে, তাদের একদমই এই ধরনের রোমাঞ্চর খেলায় অংশ নেওয়া উচিত নয় ৷ এছাড়া যাদের ভার্টিগো বা ফুসফুসে কোনও সমস্যা থাকে, তাদেরকেও আমরা এই ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিই ৷ এর পাশাপাশি আমার মনে হয় 25 থেকে 30 বছর বয়সের পর এই ধরনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা না-করাই শ্রেয় ৷"
এই বিষয়ে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রাকেশ সরকার বলেন, "প্রচণ্ড টানটান উত্তেজনামূলক কোনও কাজ করলে আমাদের শরীরের কার্ডিওভাসকুলারে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয় ৷ এর মধ্যে একটি হল, আমাদের যে হৃদস্পন্দন, তা স্বাভাবিকের থেকে বেশি মাত্রায় হওয়া ৷ আবার অনেক সময় হৃদস্পন্দন যথাযথভাবে হয় না ৷ স্কুবা ডাইভিং করলে শরীরের মধ্যে ফিজিওলজিক্যাল বেশ কিছু পরিবর্তন হয় ৷ বাইরের যে চাপ, সেটা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ৷ যত আমরা সমুদ্রের গভীরে ঢুকব, তত সেই চাপ বেড়ে যাবে ৷ তখন হৃদযন্ত্র বিকল হতে থাকে ৷"
সিনিয়র কার্ডিওলজিস্ট বিনায়ক দেব বলেন, মৃগী বা এপিলিপসি-র রোগ যদি থাকে তাহলে কোনোভাবেই এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে অংশ নেওয়া উচিত নয় ৷ পাশাপশি, জলের মধ্যে গিয়ে যদি হার্ট অ্যাটাক হয়, তাহলে এই ধরনের ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে ৷
ফুসফুস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুজন বর্ধন বলছেন, "সিওপিডি বা ফুসফুসের সমস্যা থাকলে এগুলি অবশ্যই এড়িয়ে চলা উচিত ৷ এছাড়া স্কুবা ডাইভিংয়ের ট্রেনিং না-থাকলে করা উচিত নয় ৷ এখানে যেটা হয়, হঠাৎ গভীর জল থেকে ওপরে উঠলে, শরীরে রক্ত থেকে নাইট্রোজেন রিলিজ হয় ৷ সেটা যখন ফুসফুসে আটকায়, তখন রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করে ৷ সেই সময় মানুষের সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হতে পারে ৷ যাদের বয়স বেশি, তাদের তো একদমই করা উচিত নয় ৷ যাদের ট্রেনিং নেওয়া নেই, তাদেরও এড়িয়ে চলা উচিত ৷ স্কুবা ডাইভিংয়ের খুব তাড়াতাড়ি নিচ থেকে উপরের দিকে উঠে এলে, এই সমস্যাগুলি হতে পারে ৷"
নিউরোলজিক্যাল সমস্যা যদি থাকে, সেক্ষেত্রেও কখনই স্কুবা ডাইভিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস করা উচিত নয় ৷ এই বিষয়ে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শুভজিৎ তালুকদার বলেন, "যখন কেউ জলের গভীরে নামে, শরীর তখন নাইট্রোজেন শোষণ করে ৷ আবার উপরে ওঠার সময় শরীর থেকে সেই নাইট্রোজেন নির্গত হয় ৷ এই প্রক্রিয়ায় অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে, মস্তিষ্কে বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে ৷ নাইট্রোজেন শোষণের কারণে সাময়িকভাবে 'নাইট্রোজেন ন্যারকোসিস' হতে পারে ৷ এছাড়া শরীর থেকে নাইট্রোজেন বের হওয়ার সময়, গ্যাসের বুদবুদ তৈরি হলে রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে ৷ এর ফলে দেখা দিতে পারে 'সেরিব্রাল ডিকমপ্রেশন সিকনেস' ৷ এর ফলে পক্ষাঘাত, অচেতন হয়ে যাওয়া, দৃষ্টিশক্তি হারানো, এমনকি মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷"
চিকিৎসক এও জনান, স্কুবা ডাইভিংয়ের পর মস্তিষ্কে এর স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী, দু’রকমই প্রভাব পড়তে পারে ৷ দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের মধ্যে স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া, মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ও মনে রাখার ক্ষমতা নষ্ট হতে পারে ৷ তাই চিকিৎসকদের মতে, স্কুবা ডাইভিং করার সময় বেশি কয়েকটি জরুরি বিষয়ে সতর্ক করছেন চিকিৎসকরা ৷ যেমন, কখনোই শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ না-করা ৷ চিকিৎসকদের পরামর্শ ধীরে-ধীরে ও নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে যেতে হবে ৷ এমনকি জলের গভীরতা সম্পর্কে সবসময় সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ আর অতিঅবশ্যই প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ডাইভিং করা উচিত ৷ আর ড্রাইভিংয়ের আগে মদ্যপান অথবা অতিরিক্ত শরীরচর্চা একেবারেই করতে নিষেধ করছেন চিকিৎসকরা ৷