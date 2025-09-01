কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে দুটি নতুন কোলেম্বোলা প্রজাতির পতঙ্গ আবিষ্কার করলেন জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (জেডএসআই)-র বিজ্ঞানীরা । যদিও এই পতঙ্গকে খালি চোখে দেখা যায় না । এগুলি মূলত মাটির সঙ্গে মিশে থাকে । মাটির উর্বরতা বাড়ায় । পাথরকে মাটিতে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে । বিজ্ঞানীদের কথায়, মাটির পুষ্টিগুণ বাড়ায় নতুন চিহ্নিত প্রজাতির পতঙ্গ । তারা মাটির বৈচিত্র্যের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে ।
জেডএসআই-এর বিজ্ঞানীদের এই দুই প্রজাতির পতঙ্গের আবিষ্কারের বিষয়টি আন্তর্জাতিক পিআর-রিভিউ করা ট্যাক্সোনমিক জার্নাল জুট্যাক্সায় প্রকাশিত হয়েছে । নতুন প্রজাতিগুলি তাদের শরীরের চেটোট্যাক্সি (ব্রেসলের বিন্যাস), স্বতন্ত্র শরীরের রঙ এবং তাদের ফার্কুলা-র গঠনের ক্ষেত্রে অনন্য । এই প্রজাতিগুলির শরীরে আঁশ নেই । দুটি নতুন প্রজাতিই 'সেলিবেনসিস' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত । পতঙ্গগুলির তিনজোড়া পা আছে । দুই পাশে শুঁড় আছে ।
পতঙ্গের নামকরণ
জেডএসআই সূত্রে খবর, নতুন চিহ্নিত প্রজাতিগুলির নামকরণ করা হয়েছে স্যালিনা অরান্টিয়ামাকুলাটা এবং স্যালিনা সিউডোমোন্টানা । যারা কোলেম্বোলা মাটির স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যক ৷ মাটির উপরিভাগের গঠন, পুষ্টির চক্র এবং জৈব পদার্থের পচনে তারা অবদান রাখে ।
প্রথমটিকে তার স্বতন্ত্র উজ্জ্বল কমলা রঞ্জক প্যাটার্নের জন্য স্যালিনা অরান্টিয়ামাকুলাটা নামকরণ করা হয়েছে । অন্যদিকে, আগে আবিষ্কৃত প্রজাতির সঙ্গে শারীরিক মিল রয়েছে বলে দ্বিতীয়টির নাম স্যালিনা সিউডোমোন্টানা রাখা হয়েছে । এই দুই প্রজাতির পতঙ্গের বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে রাজ্যের উচ্চতম জেলা দার্জিলিংয়ের ঘুম ও পাথুরে জেলা পুরুলিয়া থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয় । দীর্ঘদিনের গবেষণার পরে নতুন দুই প্রজাতিকে চিহ্নিত করা গিয়েছে ।
বিজ্ঞানীদের অবদান
এই গবেষণাতে জেডএসআই-এর গবেষকদের মধ্যে ছিলেন গুরুপদ মণ্ডল, পৃথা মণ্ডল এবং সুরজিৎ কর । তাঁদের মধ্যে গুরুপদ মণ্ডল বলেন, "এই দুই প্রজাতির আবিষ্কারে স্যালিনা প্রজাতির সংখ্যা 17-এ দাঁড়িয়েছে । এর আগে, 1979 সালে ভারতে শেষ স্যালিনা প্রজাতির আবিষ্কার হয়েছিল । তার প্রায় 45 বছর পর এই স্যালিনা প্রজাতির আবিষ্কার হল । মাটির বাস্তুতন্ত্রে এই পতঙ্গদের প্রভাবশালী অবদান রয়েছে ।"
জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অধিকর্তা ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষক দলের প্রশংসা করেন । কোলেম্বোলার পরিবেশগত গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, "কোলেম্বোলা মাটির স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যক । মাটির উপরিভাগের গঠন, পুষ্টির চক্র এবং জৈব পদার্থের পচনে অবদান রাখে । এই আবিষ্কার দেশের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং নথিভুক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ ।"