উত্তর-পূর্ব ভারতে নয়া 4 প্রজাতির মাকড়সার খোঁজ পেলেন গবেষকরা - NEW SPECIES OF SPIDERS IN INDIA

উত্তর-পূর্ব ভারতে নয়া 4 প্রজাতির মাকড়সার খোঁজ জেডএসআই’র ৷ ( ছবি- জেডএসআই )

April 23, 2025

কলকাতা, 22 এপ্রিল: বড় সাফল্য জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ৷ উত্তর-পূর্ব ভারতে চারটি নতুন প্রজাতির মাকড়সার আবিষ্কার করল কেন্দ্রীয় সংস্থার বিজ্ঞানীরা ৷ যার মধ্যে দু’টি প্রজাতির মাকড়সার আগে কোনও অস্তিত্ব জানা ছিল না বিশ্বের বিজ্ঞানীদের ৷ ফলে এই আবিষ্কার ভারতীয় প্রাণীবিদ্যা গবেষণায় এক অনন্য মাইলফলক ছুঁল বলে মনে করছেন জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা জেডএসআই-এর বিজ্ঞানীরা ৷ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় খোঁজ মেলা অন্য দু’টি মাকড়সার হদিশ ভারতে প্রথমবার মিলেছে বলে জানিয়েছেন জেডএসআই-এর গবেষকরা ৷ যে দু’টি প্রজাতি প্রথমবার ভারতে পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি হল পারডোসা টিউবেরোসা এবং থিয়ানিয়া অ্যাবডোমিনালিস ৷ এই মাকড়সা দু’টি বিশ্বের অন্য অনেক দেশে থাকলেও, ভারতে প্রথমবার সন্ধান পেয়েছে জেডএসআই-এর গবেষকরা ৷ মেঘালয়ে এই দু’টি মাকড়সার হদিশ মিলেছে ৷ পারডোসা টিউবেরোসা এবং থিয়ানিয়া অ্যাবডোমিনালিসের ভারতে উপস্থিতি 'রেকর্ডস অফ দ্য জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'তে নথিভুক্ত করা হয়েছে ৷ পারডোসা টিউবেরোসাকে, 'উলফ স্পাইডার' বলেও ডাকা হয় ৷ পরিবেশের বৈচিত্র্য বদলের সঙ্গে এর অস্তিত্ব ক্রমশ কমতে শুরু করেছে ৷ অন্য আরেকটি মাকড়সা থিয়ানিয়া অ্যাবডোমিনালিস, 'জাম্পিং স্পাইডার' বলেও পরিচিত ৷ মূলত, এর লাফ দেওয়ার ক্ষমতার জন্যই এই পরিচিতি তৈরি হয়েছে ৷ থিয়ানিয়া অ্যাবডোমিনালিস মাকড়সার রং দু’রকমের ৷ মাথার দিকে গাঢ় খয়েরি এবং নিচের অংশ হলুদের মধ্যে কালো ছোপ রয়েছে ৷ এই মাকড়সা জাল তৈরি করে শিকার ধরে না ৷ বরং নিজেদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে শিকার করে এই থিয়ানিয়া অ্যাবডোমিনালিস মাকড়সা ৷

অন্যদিকে, যে দু’টি মাকড়সার আবিষ্কার ভারতীয় বিজ্ঞানীরা করেছেন, সেগুলির নামকরণ করেছে জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ৷ একটির নামকরণ করা হয়েছে পেসক্রাস চিজামি ৷ এটি নাগাল্যান্ডে পাওয়া গিয়েছে ৷ পেসক্রাস প্রজাতির এই মাকড়সা নাগাল্যান্ডের চিজামিতে পাওয়া গিয়েছে ৷ তাই ওই অঞ্চলের নাম অনুযায়ী মাকড়সাটির নামকরণ করা হয়েছে পেসক্রাস চিজামি ৷ রিভার ব্লাইন্ডনেস: উত্তরবঙ্গের কালো মাছি নিয়ে যুগান্তকারী গবেষণা জেডএসআই’র পেসক্রাস প্রজাতির আরেকটি মাকড়সার নাম দেওয়া হয়েছে পেসক্রাস নাথানায়েল ৷ গবেষণার সময় বিজ্ঞানীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন নাথানায়েল পিএ নিউমাই ৷ পরবর্তীতে তাঁর সম্মানে নতুন আবিষ্কার হওয়া মাকড়সার নামকরণ নাথানায়েলের নামে করে জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ৷ উল্লেখ্য, পেসক্রাস প্রজাতির পাঁচটি মাকড়সা আগে থেকে ভারতে পাওয়া যেত ৷ সেই তালিকায় পেসক্রাস নাথানায়েল ও পেসক্রাস চিজামি যুক্ত হল ৷ এই গবেষণা দলের প্রধান ছিলেন বিজ্ঞানী সৌভিক সেন ৷ সঙ্গে ছিলেন বিজ্ঞানী সুধীন পি পি এবং বিজ্ঞানী শৌভিক মালি ৷ এ নিয়ে গবেষণা দলের প্রধান বিজ্ঞানী সৌভিক সেন বলেন, "এই আবিষ্কার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ৷ তবে, শুধুমাত্র দু’টি নতুন প্রজাতির সন্ধান ও দেশে দু’টি নতুন মাকড়সার সন্ধনের জন্য নয় ৷ বরং, উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশাল কিন্তু, অজানা জীববৈচিত্র্যকে তুলে ধরতে সাহায্য করবে ৷ আমরা বিশ্বাস করি এই বিশাল বাস্তুতন্ত্রে গবেষণার মাধ্যমে আরও অনেক জীবের হদিশ আমরা পাব ৷" ZSI-এর ডিরেক্টর গবেষক ধৃতী বন্দ্যোপাধ্যায় এই আবিষ্কার নিয়ে বলেন, "এটি কেবল সাফল্যের সূচনা মাত্র ৷ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে আরও ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হবে। কারণ এখানকার জীববৈচিত্র্য অতুলনীয় ৷ এই অঞ্চলের জীবজগতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে ৷ লাগাতার অনুসন্ধানের মাধ্যমে, গবেষকরা উত্তর-পূর্ব ভারতের বনভূমি ও পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা জটিল জীববৈচিত্র্যের রহস্য উন্মোচন করার আশায় রয়েছেন ৷" মধু ভাণ্ডারে ভিনদেশি হানাদার ! বিপাকে রাজ্যের মৌ-চাষ শিল্প