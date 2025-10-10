প্রেমের ফাঁদ পেতে চাকরি দেওয়ার নামে লাক্ষাধিক টাকা প্রতারণা, 'প্রেমিকা'র অভিযোগে ধৃত যুবক

প্রেমের ফাঁদ পেতে চাকরি দেওয়ার নামে লাক্ষাধিক টাকা প্রতারণা, 'প্রেমিকা'র অভিযোগে ধৃত যুবক
চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা ৷ প্রেমিকার অভিযোগের ভিত্তিতে মালদায় ধৃত যুবক ৷ প্রতারিত তরুণী কলকাতার বাসিন্দা ৷
মালদা, 10 অক্টোবর: প্রথমে সোশাল মিডিয়ায় আলাপ ৷ তারপর ঘনিষ্ঠতা ৷ ধীরে ধীরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলা ৷ তারপর প্রেমিকাকে চাকরি করে দেওয়ার প্রস্তাব ৷ এই বাজারে এমন প্রস্তাব ! তাও আবার প্রেমিকের ৷ প্রস্তাব লুফে নেন কলকাতার বাসিন্দা এক তরুণী ৷ পরবর্তীতে ধীরে ধীরে কয়েক লাখ টাকা তাঁর কাছ থেকে আদায় করে 'প্রেমিক' ৷
কিন্তু চাকরির কোনও নামগন্ধ নেই ৷ তখনই সন্দেহ হয় ওই তরুণীর ৷ তিনি প্রেমিকের বিরুদ্ধে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ অভিযোগ পেয়ে সক্রিয় হয় পুলিশ ৷ শেষপর্যন্ত বৃহস্পতিবার মাঝরাতে মালদা জেলার চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের দক্ষিণ পাড়া এলাকা থেকে প্রতারক যুবককে গ্রেফতার করে বারাসত থানার পুলিশ ৷ শুক্রবার ভোরে ধৃতকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে সেখানকার পুলিশ ৷
ধৃত যুবকের নাম অসীম সরকার ৷ তাঁর বাড়ি কিংবা অন্য কোনও পরিচয় এখনও পুলিশের তরফে জানানো হয়নি ৷ তবে তিনি চাঁচলের বাসিন্দা নন ৷ কয়েক মাস আগে দক্ষিণ পাড়ার একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিলেন ৷ এলাকাবাসী জানিয়েছেন, তাঁকে এলাকায় প্রায় দেখাই যেত না ৷ রাতে বাড়িতে আসতেন, সকাল হলে বেরিয়ে যেতেন ৷ তিনি কী করতেন, কোথায় থাকতেন, তা কেউ জানেন না ৷ তিনিও কারও সঙ্গে খুব একটা কথাবার্তা বলতেন না ৷
চাঁচল থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত অসীম নিজেকে বিভিন্ন সরকারি দফতরের যোগাযোগ কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর পরিচয় দিতেন ৷ শুধু সরকারি নয়, একাধিক বেসরকারি সংস্থাতেও তিনি নাকি নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন ৷ সেসব সংস্থার মধ্যে অনেক বহুজাতিক সংস্থাও রয়েছে ৷ কিছুদিন আগে কলকাতার এক তরুণী বিধাননগর সাইবার ক্রাইম সেলে তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ সেখানে তিনি জানান, অসীম তাঁর প্রেমিক ৷ তাঁকে সরকারি দফতরে চাকরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে ধাপে ধাপে কয়েক লাখ টাকা আদায় করেছে ৷ কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেলেও চাকরির কোনও নামগন্ধ পাচ্ছিলেন না তিনি ৷
এরপর তিনি যখন চাকরির চাপ দিতে শুরু করেন তখন থেকে অসীম তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করে ৷ তিনি বুঝতে পারেন, অসীম তাঁকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলেছে ৷ তাই তিনি অসীমকে টাকা ফেরত দেওয়ার চাপ দেন ৷ এরপর অসীম তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেয় ৷ তাই তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে অসীমের সন্ধান পায় বারাসত থানার পুলিশ ৷ গতকাল বারাসত থানার অফিসাররা অসীমকে ধরতে চাঁচলে উপস্থিত হন ৷ অবশেষে চাঁচল থানার পুলিশের সহযোগিতায় অসীমকে গ্রেফতার করে ওই থানার পুলিশ ৷ তাঁকে নিয়ে বারাসত চলে গিয়েছেন সেখানকার পুলিশ অফিসাররা ৷
জেলা পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, “এই কেসের পুরো তথ্য আমাদের কাছে নেই ৷ এক যুবককে গ্রেফতার করতে বারাসত থানার পুলিশ চাঁচল থানার পুলিশের সাহায্য চায় ৷ তাদের সেই সাহায্য করা হয়েছে ৷ ধৃতকে নিয়ে বারাসত থানার পুলিশ ফিরে গিয়েছে ৷”