কলকাতা, 26 অগস্ট: বাঁ-হাতের বাহু থেকে মাংস কেটে তৈরি করা হল জিভ ৷ তারপর তা রোগীর মুখে প্রতিস্থাপন করা হল ৷ এমনই একটি জটিল প্লাস্টিক সার্জারি করেছেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকরা ৷ অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ রয়েছেন বর্ধমানের বাসিন্দা মুক্তার খান (30) ৷ তবে কিছু নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হবে তাঁকে ৷
একাধিকবার নিষেধ করেছিলেন পরিবারের সদস্যরা ৷ কিন্তু, কারও কথা শোনেননি রোগী ৷ তামাক সেবনের নেশায় ডুবে থাকতেন বর্ধমানের বাসিন্দা মুক্তার খান (30) ৷ আর তার থেকেই মুখে ও জিভে ঘা হয়ে গিয়েছিল তাঁর ৷ দীর্ঘদিন সেই ঘা-এর যন্ত্রণায় ভুগছিলেন ৷ যা পরবর্তীতে ক্যানসারের রূপ নেয় ৷ চিকিৎসা শুরু হলে, অস্ত্রোপচারে বাদ যায় জিভের বেশ কিছুটা অংশ ৷ এমনকি মুখের ভিতরে অনেকটা অংশ অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয় ৷
কিন্তু, মাত্র 30 বছর বয়সে জিভ বাদ চলে গেলে বাকি জীবনে খাবেন বা কথা বলবেন কীভাবে ? রোজের জীবনযাত্রায় বড় সমস্যায় পড়ে যান মুক্তার খান ৷ সেই সমস্যার সমাধান করে দিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ৷ কলকাতা মেডিক্যালের প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের প্রধানের নেতৃত্বে বিনামূল্যে নতুন জিভ পেলেন বর্ধমানের মুক্তার খান ৷
জানা গিয়েছে, প্রথমে মুখে ঘায়ের সমস্যা নিয়ে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যান মুক্তার ৷ সেখান থেকে তিনি আসেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৷ বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর চিকিৎসকরা দেখেন, তাঁর ক্যানসার মুখের অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে ৷ যার ফলে তাঁর নীচের চোয়ালের অনেকটা অংশ বাদ দিতে হয়েছে ৷ চিকিৎসা শাস্ত্রে যার নাম, 'মার্জিন্যাল ম্যান্ডিবুলাকটমি' ৷ একইসঙ্গে তাঁর কয়েকটি দাঁতও বাদ গিয়েছে ৷ আলজিভও অনেকটা বাদ দিতে হয়েছে ৷ গলার লিম্ফ নোডেও ধরে নিয়েছিল ক্যানসারের কোষ ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সেগুলি সব বাদ দেওয়া হয়েছে ৷
অস্ত্রোপচারের পর শুরু হয় মুক্তারের নতুন জিভ লাগানোর প্রক্রিয়া ৷ বাঁ-হাতের কব্জি থেকে মাংস নিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটি জিভ ৷ 'রেডিয়াল আর্টারি ফোরআর্ম ফ্ল্যাপ' নামে পরিচিত একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই জিভ তৈরি করা হয় ৷ এটি খুবই পাতলা ও নমনীয় হওয়ায় সহজে ব্যবহারযোগ্য ৷ মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে এই ফ্ল্যাপ প্রস্তুত করা হয় ৷
এই ফ্ল্যাপের ভাস্কুলার অ্যানাটমি তুলনামূলকভাবে সহজ হওয়ায়, জিভের বাদ যাওয়া অংশে দ্রুত প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে ৷ টানা ছয় ঘণ্টা ধরে এই অস্ত্রোপচার চলেছে । এই অস্ত্রোপচারের মেডিক্যাল কলেজের প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের চিকিৎসক প্রবীর যশ ছাড়াও ছিলেন নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক বিশ্বজিৎ মণ্ডল ৷
চিকিৎসক প্রবীর যশ বলেন, "বর্তমানে রোগীর রেডিয়ো থেরাপি চলছে ৷ জিভ আমরা তৈরি করে দিয়েছি ৷ তামাক সেবন পুরোপুরি নিষেধ ৷ গরম খাবার কিছুদিন খেতে পারবেন না ৷ তবে, রোগী এখন জিভ নাড়াতে পারছেন ও কথা বলতে পারছেন স্বাভাবিকভাবে ৷"