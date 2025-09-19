ETV Bharat / state

বিশ্বকর্মা পুজোয় ঝামেলা, থামাতে যাওয়া বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে খুন !

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন নিজেদের মধ্যে বচসা। সেই বচসা মেটাতে যাওয়ার অপরাধে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে এক বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ নবদ্বীপে।

BJP WORKER BEATEN TO DEATH
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2025 at 2:04 PM IST

নবদ্বীপ, 19 সেপ্টেম্বর: বিজেপি কর্মী সঞ্জয় ভৌমিককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল নবদ্বীপে ৷ বৃহস্পতিবার রাতে শহরের 6 নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি ফেরার পথে তিনি স্থানীয় কয়েকজন যুবকের ঝগড়া থামাতে গেলে উল্টে তার উপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। প্রাণ বাঁচাতে তিনি বাড়ির ভিতরে আশ্রয় নিলেও অভিযুক্তরা সেখানেও ঢুকে বেধড়ক মারধর করে।

রক্তাক্ত অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ বাড়িতেই পড়ে থাকেন সঞ্জয়। পরিবারের দাবি, ঘটনার পর অভিযুক্তরা বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিলেন, যাতে সঞ্জয়কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া না-যায় এবং থানায় অভিযোগ জানাতে না পারেন তাঁরা। পরে অভিযুক্তরা চলে গেলে সঞ্জয়কে গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ আজ (শুক্রবার) সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ সুপার কে অমরনাথ বলেন, "ঘটনার পর এলাকায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কী কারণে এমন ঘটনা তার তদন্ত শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি ৷ তবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে ।" মৃতের পরিবারেও অভিযোগ, দোষীকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে ৷

মৃত ওই বিজেপি কর্মীর বয়স আনুমানিক 34 বছর। মৃত্যুর খবর ছড়াতেই বিজেপি নেতৃত্ব হাসপাতালে পৌঁছ এবং ক্ষোভপ্রকাশ করে। দলের দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য এলাকায় লাগামহীন, আর তারই বলি সঞ্জয় । বিজেপির অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাদের দলের কর্মীকে খুন করেছে। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানায় তারা।

সঞ্জয়ের দিদি স্বাতী চক্রবর্তী বলেন, "নিছক মানবিক কারণে ভাই ঝগড়া থামাতে গিয়েছিল, কিন্তু তার জন্য প্রাণ দিতে হবে ভাবিনি।" অন্যদিকে, ঘটনাস্থলে পৌঁছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও এখনও কাউকে আটক বা গ্রেফতার করা হয়নি এবং রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে কোনও মন্তব্যও করেনি। ইতিমধ্যেই বিজেপি কর্মী খুনে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে শহরে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ টহল বাড়িয়েছে এবং দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

