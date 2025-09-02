ক্যানিং, 2 সেপ্টেম্বর: বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে এক যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিংয়ের তালদি বাজার এলাকায় ৷ ঘটনায় এক অভিযুক্তকে আটক করেছে ক্যানিং পুলিশ ৷ ঘটনায় শুরু হয়েছে তদন্ত ৷
পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম শেখ জামির উদ্দিন (28) ৷ পেশায় গাড়ির চালক ছিলেন ৷ যুবকের বাড়ি ঘুটিয়া শরীফ এলাকায় ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে ওই যুবককে বাঁশ দিয়ে পেটায় বেশ কয়েকজন এলাকাবাসী ৷ অভিযুক্তরা সকলে মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ । মঙ্গলবার সকালে যুবকের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় ৷
এই বিষয়ে ক্যানিংয়ের এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল বলেন, "মদের ঠেকে বচসার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে ৷ মৃত যুবক ও তার সঙ্গীরা অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ৷ দেহ উদ্ধার করে ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । ঘটনার তদন্তে মেনে একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।"
মৃত যুবকের স্ত্রী সাইনসা বলেন, "গাড়ির চালক হিসেবে কাজ করতেন মৃত যুবক ৷ কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতে হত তাঁকে ৷ কিন্তু, তালদি অঞ্চলে কেন এসেছিলেন জানি না ৷ রাতে পুলিশের নাম করে একটি ফোন আসে আমাদের কাছে ৷ কিন্তু এখন বুঝলাম ফোনটি থানা থেকে আসেনি ৷"
ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় এক ব্যবসায়ী শহিদুল সদ্দার জানান, মঙ্গলবার সকালে বাজারে এসে তাঁরা পুরো বিষয়টি জানতে পেরেছেন ৷ তিনি বলেন, "এক যুবককে পিটিয়ে মেরে দিয়েছে বেশ কয়েকজন । আমাদের অনুমান ওই যুবক চুরি করতে এসেছিলেন ৷ এরপর এলাকার বেশ কয়েকজন ওকে ধরে বেধড়ক মারধর করে । এমনকী, বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গেও বেঁধে রাখা হয় তাঁকে । এভাবে আইন হাতে না-তুলে, পুলিশের হাতে ওই যুবককে তুলে দিলে ভালো করতে এলাকাবাসীরা ।"
এই বিষয়ে এক এলাকাবাসী শাহজাহান মীর জানান, সোমবার রাতে বচসা বাধে । এলাকার বেশ কয়েকজন বাঁশ দিয়ে এক যুবককে মারধর করে ৷ তিনি বলেন, "আমরা প্রথম ভেবেছি মদ্যপ অবস্থায় বেশ কয়েকজন যুবক নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল করছে । বিষয়টিতে কর্ণপাত করিনি ৷ আজ সকালে জানলাম এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে ।"
এদিকে, যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় ক্যানিংয়ের তালদি বাজার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় । এলাকাবাসীর মধ্যে চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করছে ক্যানিং থানার পুলিশ ৷ পিটিয়ে মারার নেপথ্যে কী কারণ? মৃত যুবকের সঙ্গে অভিযুক্তদের কী সম্পর্ক ? সম্পূর্ণ বিষয়টি জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷