কামারহাটিতে চাঁদার জুলুমবাজি! প্রতিবাদী যুবকের মুখ ইট দিয়ে থেঁতলে দিল দুষ্কৃতীরা - YOUTH BEATEN UP IN KAMARHATI

উত্তর 24 পরগনার কামারহাটির ঘটনা ৷ আহত যুবক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ অধরা দুষ্কৃতীরা৷ অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷

YOUTH BEATEN UP IN KAMARHATI
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2025 at 9:30 PM IST

4 Min Read

কামারহাটি (উত্তর 24 পরগনা), 16 অগস্ট: চাঁদার জুলুমবাজির প্রতিবাদ করে আক্রান্ত হতে হল যুবককে । মারধরের পর দুষ্কৃতীরা ওই যুবকের মুখ ইট দিয়ে থেঁতলে দেয় বলে অভিযোগ । ঘটনার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় উত্তর 24 পরগনার কামারহাটিতে । আশঙ্কাজনক অবস্থায় আক্রান্ত যুবককে ভর্তি করা হয়েছে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে । ঘটনার পর থেকে বেপত্তা অভিযুক্তরা ।

আক্রান্তের পরিবারের দাবি, চাঁদার জুলুমবাজি তো চলেই ! সেই সঙ্গে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যও বাড়ে রাত হলে । বহিরাগত দুষ্কৃতীরা এলাকায় জড়ো হয়ে প্রকাশ‍্যে মদ-গাঁজা খেতে শুরু করে । প্রতিবাদ করলেই ধেয়ে আসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ । দুষ্কৃতীদের অসামাজিক কার্যকলাপে রাতে চলাচল করাই দুষ্কর হয়ে পড়ে । প্রতিবাদ করে তারই মাশুল ওই যুবককে দিতে হল বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । তবে, এখনও অধরা হামলাকারীরা ।

কামারহাটিতে চাঁদার জুলুমবাজি! প্রতিবাদী যুবকের মুখ ইট দিয়ে থেঁতলে দিল দুষ্কৃতীরা (ইটিভি ভারত)

আক্রান্ত যুবকের নাম আদিত্য মোহন্তী । বছর 22-র ওই যুবক কামারহাটি পুরসভার 25 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা । পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি । সেই সময় বাড়ির অদূরে তাঁর পথ আটকে দাঁড়ান । অভিযোগ, কিছু বুঝে ওঠার আগেই যুবকের উপর চড়াও হন দুষ্কৃতীরা । বেধড়ক মারধর করতে শুরু করেন তাঁকে । ছেলের চিৎকারে ছুটে আসেন তাঁর বাবা-মা । দু'জনেই দুষ্কৃতীদের হাত থেকে ছেলেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করেন । কিন্তু, তাতে লাভ হয়নি ।

উল্টে বাবা-মার সামনেই যুবকের মাথা নর্দমার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই মাথার ওপর পা দিয়ে দুষ্কৃতীরা দাঁড়িয়ে থাকে বলে অভিযোগ । এমনকি, ইট দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হয় যুবকের মাথাও । এই পরিস্থিতিতে ছেলেকে বাঁচাতে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন আদিত্যর মা । চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসার আগেই চম্পট দেয় হামলাকারীরা । এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় তড়িঘড়ি ওই যুবককে নিয়ে যাওয়া হয় সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে । সেখানেই চিকিৎসা চলছে আক্রান্ত যুবকের ।

YOUTH BEATEN UP IN KAMARHATI
কামারহাটিতে চাঁদার জুলুমবাজি! প্রতিবাদী যুবকের মুখ ইট দিয়ে থেঁতলে দিল দুষ্কৃতীরা (নিজস্ব চিত্র)

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গণেশ চতুর্থীর চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজি করছিল বহিরাগত দুষ্কৃতীরা । তারই প্রতিবাদ করেন যুবক । সেই রাগ পুষে রেখেছিল তারা । রাতে একা পেয়ে পুরনো রাগ পুষিয়ে নেয় ওই দুষ্কৃতীরা । আগেও কালী পুজোর সময় এলাকার লোকজনকে চাঁদার জুলুমবাজির শিকার হতে হয়েছে বলেও দাবি করেছেন স্থানীয়রা । তার পরেও দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য এতটুকু কমেনি বলে অভিযোগ উঠেছে ।

এদিকে, সৌরভ, সায়ন, ওম, অগ্নিভ, দেবপ্রিয়, তন্ময় নামের কয়েকজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন আক্রান্ত যুবকের মা জয়ন্তী মোহন্তী । তিনি বলেন, "আজ আমার ছেলেকে আক্রান্ত হতে হল ! কাল অন‍্য কাউকে আক্রান্ত হতে হবে না, তার গ্যারান্টি কে দেবে ? ওরা রোজ রাতে পাড়ায় ঢুকে আড্ডা মারে । মদ-গাঁজা খায় । অসামাজিক কাজকর্ম করে বেড়ায় । কেউ কিছু বলে না ! ছেলের মাথা নর্দমায় ঢুকিয়ে যেভাবে মারধর করেছে, তাতে আতঙ্ক হওয়াটাই স্বাভাবিক । আমরা চাই, দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"

YOUTH BEATEN UP IN KAMARHATI
কামারহাটিতে চাঁদার জুলুমবাজি! প্রতিবাদী যুবকের মুখ ইট দিয়ে থেঁতলে দিল দুষ্কৃতীরা (নিজস্ব চিত্র)

স্থানীয় বাসিন্দারাও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন । সঞ্জীবন দত্ত নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "এরা সকলেই দাগী দুষ্কৃতী । কিছুই করে না । শুধু অসামাজিক কার্যকলাপ করে বেড়ায় । এর মধ্যে সৌরভ বলে ছেলেটা জেলও খেটেছে । এরা পুজোর নাম করে পাড়া থেকে হাজার হাজার টাকা তোলে । যার প্রতিবাদ করে আগেও আক্রোশের মুখে পড়তে হয়েছিল যুবককে । এদের এত সাহস হচ্ছে কোথা থেকে ? কার হাত রয়েছে এদের মাথার ওপর ? সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না । তবে, নিশ্চয় কারও না-কারও মদত রয়েছে । তা না-হলে এত বাড়বাড়ন্ত হতে পারে না এই দুষ্কৃতীদের ।"

YOUTH BEATEN UP IN KAMARHATI
কামারহাটিতে চাঁদার জুলুমবাজি! প্রতিবাদী যুবকের মুখ ইট দিয়ে থেঁতলে দিল দুষ্কৃতীরা (নিজস্ব চিত্র)

অন‍্যদিকে, শনিবার সকালে হামলাকারী দুষ্কৃতীদের নাম দিয়ে বেলঘরিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত যুবকের পরিবার । অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ব‍্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দ্রবদন ঝাঁ ।

