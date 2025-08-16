কামারহাটি (উত্তর 24 পরগনা), 16 অগস্ট: চাঁদার জুলুমবাজির প্রতিবাদ করে আক্রান্ত হতে হল যুবককে । মারধরের পর দুষ্কৃতীরা ওই যুবকের মুখ ইট দিয়ে থেঁতলে দেয় বলে অভিযোগ । ঘটনার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় উত্তর 24 পরগনার কামারহাটিতে । আশঙ্কাজনক অবস্থায় আক্রান্ত যুবককে ভর্তি করা হয়েছে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে । ঘটনার পর থেকে বেপত্তা অভিযুক্তরা ।
আক্রান্তের পরিবারের দাবি, চাঁদার জুলুমবাজি তো চলেই ! সেই সঙ্গে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যও বাড়ে রাত হলে । বহিরাগত দুষ্কৃতীরা এলাকায় জড়ো হয়ে প্রকাশ্যে মদ-গাঁজা খেতে শুরু করে । প্রতিবাদ করলেই ধেয়ে আসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ । দুষ্কৃতীদের অসামাজিক কার্যকলাপে রাতে চলাচল করাই দুষ্কর হয়ে পড়ে । প্রতিবাদ করে তারই মাশুল ওই যুবককে দিতে হল বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । তবে, এখনও অধরা হামলাকারীরা ।
আক্রান্ত যুবকের নাম আদিত্য মোহন্তী । বছর 22-র ওই যুবক কামারহাটি পুরসভার 25 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা । পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি । সেই সময় বাড়ির অদূরে তাঁর পথ আটকে দাঁড়ান । অভিযোগ, কিছু বুঝে ওঠার আগেই যুবকের উপর চড়াও হন দুষ্কৃতীরা । বেধড়ক মারধর করতে শুরু করেন তাঁকে । ছেলের চিৎকারে ছুটে আসেন তাঁর বাবা-মা । দু'জনেই দুষ্কৃতীদের হাত থেকে ছেলেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করেন । কিন্তু, তাতে লাভ হয়নি ।
উল্টে বাবা-মার সামনেই যুবকের মাথা নর্দমার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই মাথার ওপর পা দিয়ে দুষ্কৃতীরা দাঁড়িয়ে থাকে বলে অভিযোগ । এমনকি, ইট দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হয় যুবকের মাথাও । এই পরিস্থিতিতে ছেলেকে বাঁচাতে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন আদিত্যর মা । চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসার আগেই চম্পট দেয় হামলাকারীরা । এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় তড়িঘড়ি ওই যুবককে নিয়ে যাওয়া হয় সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে । সেখানেই চিকিৎসা চলছে আক্রান্ত যুবকের ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গণেশ চতুর্থীর চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজি করছিল বহিরাগত দুষ্কৃতীরা । তারই প্রতিবাদ করেন যুবক । সেই রাগ পুষে রেখেছিল তারা । রাতে একা পেয়ে পুরনো রাগ পুষিয়ে নেয় ওই দুষ্কৃতীরা । আগেও কালী পুজোর সময় এলাকার লোকজনকে চাঁদার জুলুমবাজির শিকার হতে হয়েছে বলেও দাবি করেছেন স্থানীয়রা । তার পরেও দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য এতটুকু কমেনি বলে অভিযোগ উঠেছে ।
এদিকে, সৌরভ, সায়ন, ওম, অগ্নিভ, দেবপ্রিয়, তন্ময় নামের কয়েকজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন আক্রান্ত যুবকের মা জয়ন্তী মোহন্তী । তিনি বলেন, "আজ আমার ছেলেকে আক্রান্ত হতে হল ! কাল অন্য কাউকে আক্রান্ত হতে হবে না, তার গ্যারান্টি কে দেবে ? ওরা রোজ রাতে পাড়ায় ঢুকে আড্ডা মারে । মদ-গাঁজা খায় । অসামাজিক কাজকর্ম করে বেড়ায় । কেউ কিছু বলে না ! ছেলের মাথা নর্দমায় ঢুকিয়ে যেভাবে মারধর করেছে, তাতে আতঙ্ক হওয়াটাই স্বাভাবিক । আমরা চাই, দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"
স্থানীয় বাসিন্দারাও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন । সঞ্জীবন দত্ত নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "এরা সকলেই দাগী দুষ্কৃতী । কিছুই করে না । শুধু অসামাজিক কার্যকলাপ করে বেড়ায় । এর মধ্যে সৌরভ বলে ছেলেটা জেলও খেটেছে । এরা পুজোর নাম করে পাড়া থেকে হাজার হাজার টাকা তোলে । যার প্রতিবাদ করে আগেও আক্রোশের মুখে পড়তে হয়েছিল যুবককে । এদের এত সাহস হচ্ছে কোথা থেকে ? কার হাত রয়েছে এদের মাথার ওপর ? সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না । তবে, নিশ্চয় কারও না-কারও মদত রয়েছে । তা না-হলে এত বাড়বাড়ন্ত হতে পারে না এই দুষ্কৃতীদের ।"
অন্যদিকে, শনিবার সকালে হামলাকারী দুষ্কৃতীদের নাম দিয়ে বেলঘরিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত যুবকের পরিবার । অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দ্রবদন ঝাঁ ।