আসানসোল, 25 অগস্ট: বিষ খাইয়ে পথ কুকুরদের প্রাণে মেরে ফেলার অভিযোগে গ্রেফতার যুবক। আসানসোলের হিরাপুর থানার অন্তর্গত মানিকচাঁদ পল্লি এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। হিরাপুর থানার পুলিশ বিকাশ মণ্ডল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে।
অভিযোগ, এলাকায় বেশ কয়েকটি কুকুরকে বিষাক্ত খাবার খাইয়ে প্রাণে মেরে ফেলেছে বিকাশ ৷ ঘটনার কথা জানতে পেরে প্রতিবাদ শুরু করেন পশুপ্রেমীরা। পরে বিকাশকে গ্রেফতার করা হয় ৷ আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সন্দীপ কররা জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছে।
জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে এলাকার বেশ কয়েকটি কুকুরকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান এলাকাবাসী। রবিবার ঘটনার কথা জানাজানি হতে এলাকায় পৌঁছন পশুপ্রেমীরা। পথকুকুরদের নিয়ে কাজ করা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যদের অভিযোগ, স্থানীয় এক যুবক খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে এই কুকুরগুলিকে খুন করেছে। পরে জানা যায় তার নাম বিকাশ মণ্ডল ৷ তাঁদের আরও অভিযোগ, হিরাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে প্রথমে অভিযোগ নিতে চাননি কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। পরে পশুপ্রেমীরা বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন। এরপর এফআইআর নেয় পুলিশ ৷"
শেষমেশ রবিবার অভিযুক্ত যুবক বিকাশ মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে আজ আদালতে পেশ করা হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা সুমিত ভট্টাচার্য বলেন, "কয়েকদিন আগে বিকাশ আমাদের বলেছিল, তার পোষ্য মুরগিকে খেয়ে ফেলেছে পাড়ার কুকুরগুলি ৷ তাই সে ওদের ছাড়বে না। তারপর থেকেই এমন একটা কাণ্ড ঘটানোর চেষ্টা করছিল । শনিবার রাতে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে কুকুরগুলিকে খাইয়ে দেয় বিকাশ মণ্ডল। নির্মমভাবে আমাদের এলাকার আটটি কুকুরকে মেরে ফেলল।"
সুমিত ভট্টাচার্য আরও বলেন, "আমরা থানায় এফআইআর জমা দিতে গেলে প্রথমে পুলিশ আমাদের ফিরিয়ে দেয়। উল্টে আমাদেরকেই পুলিশ বলে কুকুরকে খাওয়াতে হলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখুন। একটা জেনারেল ডায়েরি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে পশুপ্রেমী সংগঠনগুলি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় ৷ এরপর চাপে পড়ে পুলিশ এফআইআর নিতে বাধ্য হয়।" পথকুকুরদের নিয়ে কাজ করা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য তারানাথ নাগ বলেন, "এফআইআর নেওয়ার পর আমাদের দাবি ছিল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হোক। সেই মতো পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে ৷ যে জঘন্য কাজ ওই অভিযুক্ত করেছে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। "