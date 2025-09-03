বোলপুর, 3 সেপ্টেম্বর: এক যুবককে পিটিয়ে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগে ধুন্ধুমার । ঘটনার নেপথ্যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ! দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে বোলপুর থানার পুলিশকে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ পরিজন ও এলাকাবাসীর । পুলিশের গাড়ির বনেটে উঠে বিক্ষোভ দেখানো হয়, ধৃত তিনজনকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে উত্তেজিত জনতা ।
ঘটনাটি বোলপুর পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দপল্লির ৷ মৃতের নাম রোহিত সাউ (23)। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বোলপুর পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দপল্লির ক্যানেল পাড় এলাকায় বাড়ি রোহিতের ৷ প্রতিবেশী এক বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর । এদিন, সকালে পাড়ার একটি পুকুর পাড়ে মাচায় রোহিতের দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা ৷ খবর দেওয়া হয় পরিবারের লোকজনকে । দেখা যায়, গলায় ফাঁস লাগানো দেহটি মাচায় বসা অবস্থায় রয়েছে । এটি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ঘটনা নয়, রোহিতকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে পরিবার ৷
খবর পেয়ে বোলপুর থানার পুলিশ আসে ৷ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ । প্রতিবেশী ও পরিজনের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দুই মহিলা-সহ তিনজনকে আটক করে ৷ সেই সময় এলাকাবাসী বিক্ষোভ দেখান ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়ালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী, কমব্যাট ফোর্স নিয়ে আসেন এলাকায় ৷ উত্তেজিত এলাকাবাসী পুলিশের হাত থেকে ধৃতদের ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন ৷ কোনও রকমে পুলিশের গাড়িতে উঠিয়ে দেওয়া হয় দুই মহিলা-সহ তিনজনকে । এরপরেও পুলিশের গাড়ি আটকে, বনেটে উঠে চলে বিক্ষোভ । পুলিশকর্মীরা ছুটে ছুটে নিজেদের গাড়ি নিয়ে এলাকা ছাড়েন ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধে ৷ পরে বোলপুর বাইপাস রোড বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ করেন উত্তেজিত জনতা ৷
মৃতের দিদি এসা বিবি ও জামাইবাবুর দাদা চাঁদ শেখ বলেন, "এটা নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ঘটনা হয় ৷ ডেকে নিয়ে খুন করা হয়েছে । রাত পর্যন্ত রোহিত বাড়িতে ছিল ৷ ওই মহিলা ও আমার ভাইয়ের ফোন খতিয়ে দেখলেই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে ৷ ওইটুকু মাচায় কোনও ভাবেই ও নিজে ঝুলে পড়তে পারে না ৷ ওকে মেরে ফেলে রেখেছে । দোষীদের শাস্তি চাই, তা না-হলে আরও মায়ের কোল খালি করবে ওরা ৷"
বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল বলেন, "তিনজনকে আটক করা হয়েছে । জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ৷"