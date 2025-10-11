আর্থিক লেনদেন নিয়ে বিবাদ, দুই প্রতিবেশীর গোলমালে রক্তারক্তি কাণ্ড একবালপুরে

আর্থিক লেনদেন নিয়ে বিবাদ, দুই প্রতিবেশীর গোলমালে রক্তারক্তি কাণ্ড একবালপুরে
ধারালো অস্ত্র দিয়ে যুবকের গলায় কোপ ৷ পাল্টা হামলাকারী যুবককে মারধর স্থানীয়দের ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি দু’জনে ৷
Published : October 11, 2025 at 8:50 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করে 'রক্তাক্ত' সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল একবালপুর এলাকা ৷ শুক্রবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে একবালপুরের নবাব আলি লেনে ৷ অভিযোগ, ধারালো অস্ত্র নিয়ে প্রতিবেশী যুবক শেখ ইমরানের উপর হামলা চালায় রশিদ মেহমুদ ৷ পরে ইমরানের বন্ধুরা রশিদকে মারধর করেন ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন দু’জনেই ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত 12টার পর একবালপুরের নবাব আলি লেনের বাসিন্দা রশিদ মেহমুদ তাঁর প্রতিবেশী শেখ ইমরানের উপর হামলা চালান বলে অভিযোগ ৷ যে ঘটনায় ইমরানের গলায় গভীর ক্ষত তৈরি হয় ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ইমরান ৷ স্থানীয়রাই তাঁকে উদ্ধার করে আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অন্য একটি নার্সিংহোমে ইমরানকে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন শেখ ইমরান ৷
অন্যদিকে, বিষয়টি জানতে পেরে ইমরানের বন্ধুরা পাল্টা রশিদ মেহমুদের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ ৷ ব্যাপক মারধর করা হয় রশিদকে ৷ ততক্ষণে একবালপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ৷ পুলিশ রশিদকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর, রশিদকে একবালপুরের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হয় ৷ জানা গিয়েছে, মারধরের জেরে রশিদের শরীরে একাধিক হাড় ভেঙে গিয়েছে ৷ এই ঘটনায় শেখ ইমরানের তরফে রশিদ মেহমুদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷
পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছে ৷ জানা গিয়েছে, টাকাপয়সার লেনদেন নিয়ে দু’জনের মধ্যে আগে থেকেই সমস্যা চলছিল ৷ এর আগেও তাঁদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় ৷ তবে, এবার তা ভয়াবহ আকার নেয় ৷ পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত করছে ৷ রশিদ এবং ইমরানের পরিবারের সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷
এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের ডিসি (পোর্ট) হরিকৃষ্ণ পাই বলেন, "গোটা ঘটনায় মারধর ও অস্ত্র আইন-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে ৷ এলাকার যেখানে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা ৷" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হামলার কারণ জানতে এখনও পর্যন্ত রশিদ মেহমুদের সঙ্গে এই ঘটনা নিয়ে পুলিশ কথা বলতে পারেনি ৷