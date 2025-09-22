ETV Bharat / state

ট্যাংরায় বহুতলের 25 তলা থেকে ঝাঁপ, তরুণীর মৃত্যুতে রহস্য

মৃতার নাম গরিমা লোধ৷ তিনি স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়েছেন, নাকি নেপথ্যে অন্য কারণ, খতিয়ে দেখছে পুলিশ৷

YOUNG WOMAN UNNATURAL DEATH
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: ফের কলকাতায় বহুতল থেকে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ঘটল৷ এবার ঘটনাস্থল ট্যাংরা এলাকার একটি বহুতল৷ সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটে৷ মৃতের নাম গরিমা লোধ৷ বয়স 29৷ দিনকয়েক আগে আনন্দপুর থানা এলাকার একটি অভিজাত আবাসনেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল৷ সেখানেও মৃত্যু হয় এক তরুণীর৷

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্যাংরা থানা এলাকার একটি বহুতলে উপর থেকে নিচে পড়ার শব্দ হয়৷ সকাল সাড়ে 7টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে৷ শব্দ শুনে নিরাপত্তারক্ষীরা ছুটে আসেন৷ দেখেন বহুতলের নিচে রক্তাক্ত অবস্থায় কেউ পড়ে রয়েছেন৷ খবর দেওয়া হয় ট্যাংরা থানায়৷

পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে৷ দেহ উদ্ধার করে৷ আবাসনের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ৷ তখনই জানা যায় যে ওই তরুণীর নাম গরিমা লোধ৷ বছর ঊনত্রিশের ওই তরুণী আবাসনের একটি বহুতলের 25 তলায় থাকতেন৷ পুলিশ সূত্রে খবর, পরিবারের সঙ্গে কথা বলা জানা গিয়েছে যে রবিবার রাতে পরিবারের সঙ্গে ডিনার করেন গরিমা৷ তখনও তাঁর আচরণ স্বাভাবিক ছিল৷ তিনি ঘুমোতে নিজের ঘরে চলে যান৷

তার পর তিনি 25 তলা থেকে সকালে ঝাঁপ দেন৷ কী কারণে তিনি এমন চরম পদক্ষেপ করলেন? আপাতত সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ৷ তদন্তকারীদের সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, আপাতত সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া গিয়েছে৷ সেই ফুটেজে গরিমাকে 25 তলায় ঘরের জানলা থেকে ঝাঁপ দিতে গিয়েছে৷

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, তদন্তকারীরা ইতিমধ্যে ওই তরুণীর ঘরে তল্লাশি চালিয়েছে৷ সেখান থেকে তরুণীর ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে আধখাওয়া মদের বোতল ও কিছু ব্যক্তিগত সামগ্রী। তাই প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মানসিক অবসাদ থেকেই এমন পদক্ষেপ করে থাকতে পারেন গরিমা। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে গরিমার এমন মর্মান্তিক পরিণতিকে হতবাক আবাসনের অন্য বাসিন্দারা৷ প্রতিবেশীরা বলছেন, হাসিখুশি মেয়ে হিসেবেই গরিমাকে তাঁরা চিনতেন। হঠাৎ তাঁর এমন মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না কেউই। বাসিন্দাদেরও প্রশ্ন, কেন এমন ঘটনা ঘটালেন গরিমা? কী নিয়ে অবসাদে ভুগছিলেন তিনি৷

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় ট্যাংরা থানার পুলিশ। গরিমা নিজেই ঝাঁপ দেন, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, সেই দিকেই এখন নজর তদন্তকারীদের৷"

উল্লেখ্য, গত 19 সেপ্টেম্বর কলকাতার আনন্দপুর থানা এলাকার একটি অভিজাত আবাসনের 19 তলা থেকে এক বধূ ঝাঁপ দেন৷ তাঁর নাম সঞ্চিতা আগরওয়াল৷ বছর 44-এর ওই বধূ স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ৷ তিনিও অবসাদের কারণে চরম পদক্ষেপ করেছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে৷

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

