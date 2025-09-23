প্রেমের টানে বাংলাদেশে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন, 4 মাস পর ফিরলেন মালদার তরুণী

প্রেমের টানে বাংলাদেশে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন, 4 মাস পর ফিরলেন মালদার তরুণী
সোমবার বিজিবি ওই তরুণীকে বিএসএফের হাতে তুলে দেন৷ রাতেই মা-বাবার সঙ্গে ঘরে ফেরেন তিনি৷
Published : September 23, 2025 at 5:20 PM IST
মালদা, 23 সেপ্টেম্বর: পারাপার কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ‘টান দিয়ে তাই খুলে দিলাম জানলা৷ ওপারে যে বাংলাদেশ এপারেও সেই বাংলা৷’ মালদার বামনগোলার বাসিন্দা এক তরুণী কবির লেখা এই লাইনটি একেবারে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন৷ তাই তো প্রেমের টানে কাঁটাতার পেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন বাংলাদেশে৷
কিন্তু বাস্তব আর কবিতার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক, তা তিনি বুঝেছেন ওপারে গিয়ে৷ অনুপ্রবেশের অভিযোগে কারাবন্দি হতে হয় তাঁকে৷ তার পর চলে বিস্তর টানাপোড়েন৷ অবশেষে বাংলাদেশের আদালতের নির্দেশে সোমবার রাতে নিজের ঘরে ফিরেছেন তিনি৷ স্বস্তিতে অভিভাবকরা৷ স্বস্তির হাওয়া গোটা এলাকায়৷
প্রেমের টানে বাংলাদেশে
ঘটনাটি ঘটেছিল গত 27 মে৷ নিম্নবিত্ত পরিবারের বছর একুশের ওই তরুণী তার আগের দিন মায়ের সঙ্গে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন৷ তিনি স্থানীয় পাকুয়াহাট ডিগ্রি কলেজের কলা বিভাগে দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন৷ কোনও কারণে তারপর আর পড়াশোনা হয়নি তাঁর৷ গ্রামে ভদ্র ও নম্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন৷ 27 মে দুপুরবেলা মা’কে বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসার কথা বলে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান৷ তারপর থেকেই তাঁর কোনও খোঁজ পাচ্ছিলেন না কেউ৷
খোঁজখবর শুরু হয়৷ 28 তারিখ সন্ধে নাগাদ ফোনে খবর মেলে, তিনি বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বিজিবির হাতে ধরা পড়েছেন৷ তাঁকে বিজিবির আদাতলা ক্যাম্পে রাখা হয়েছে৷ খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, ঘটনাটি সঠিক৷ তারপর থেকে ওই তরুণীর অভিভাবকরা মেয়েকে ফিরে পেতে বিএসএফ-এর দ্বারস্থ হন৷ কিন্তু অদ্ভুত বিষয়, তাঁরা এব্যাপারে পুলিশকে কিছু জানাননি৷ যদিও পুলিশ গোটা বিষয়টির উপর নজর রেখে চলছিল৷
তরুণীর নিজের গ্রাম থেকে ইন্দো-বাংলা সীমান্তের দূরত্ব প্রায় 40 কিলোমিটার৷ তাই নিজের বাড়ি থেকে প্রেমিকের কাছে যাওয়ার সাহস দেখাতে পারেননি তিনি৷ কিন্তু মায়ের সঙ্গে যে আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন, সেখান থেকে মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরেই সীমান্ত৷ বামনগোলা ব্লকে থাকা 16 কিলোমিটার সীমান্ত কার্যত দুর্ভেদ্য৷ তাই বাংলাদেশে ঢোকার জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন পাশের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের ছত্রহাটি সীমান্ত৷
সেখানে প্রায় এক কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা অরক্ষিত৷ উলটোদিকে বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার গোমেস্তাপুর৷ কোনোভাবে নদী পেরোতে পারলেই সোজা প্রেমিকের ঘরে৷ সাঁতারে দক্ষ তরুণী আর কিছু ভাবেননি৷ বিএসএফ-এর চোখে ধুলো দিয়ে ডুবসাঁতারে অনায়াসে পূনর্ভবা নদী পেরিয়ে যান৷ গরমের সময় তখন নদীতেও জল কম ছিল৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হননি৷ ধরা পড়ে যান পড়শি দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে৷ ঠাঁই হয় জেলখানায়৷ শুরু হয় বিচার৷
তরুণীকে ফেরাতে টানাপোড়েন
এর মধ্যে পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় সাড়ে তিন মাস৷ মেয়েকে ফিরে পেতে বারবার বিএসএফ কর্তাদের কাছে গিয়েছেন অভিভাবকরা৷ বিএসএফ সূত্রে খবর, ওই তরুণীকে দেশে ফেরাতে বিজিবির সঙ্গে অন্তত তিনবার ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফেও এই নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়৷ শেষ পর্যন্ত ক’দিন আগে সে’দেশের আদালত ভারতীয় ওই তরুণীকে মুক্তির কথা ঘোষণা করে৷
আদালতের নির্দেশে গতকাল, সোমবার বিজিবির তরফে ওই তরুণীকে দক্ষিণ দিনাজপুরের কোনও সীমান্ত পার করিয়ে বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়৷ সমস্ত নিয়ম মেনে তরুণীকে তাঁর অভিভাবকদের হাতে তুলে দেয় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী৷ রাত ন’টা নাগাদ মেয়েকে নিয়ে ঘরে ফেরেন বাবা-মা৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তপনের ছত্রহাটি সীমান্তের এক বিএসএফ জওয়ান বলেন, “ওই তরুণীকে গতকাল দেশে ফিরিয়ে দিয়েছে বিজিবি৷ গতকালই মেয়েকে নিয়ে গ্রামে ফিরে গিয়েছেন অভিভাবকরা৷” মালদা জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, “ওই তরুণীর অভিভাবকরা এই বিষয়ে পুলিশকে কিছু জানাননি৷ তবে আমরা গোটা বিষয়টির উপর নজর রেখে গিয়েছিলাম৷ গতকাল ওই তরুণী তাঁর ঘরে ফিরেছেন৷”
এদিকে ঘরে ফেরার পর নিজেকে কার্যত গৃহবন্দি করে ফেলেছেন ওই তরুণী৷ বাইরের কারও সঙ্গেই তিনি কথা বলছেন না৷ তাঁর মা বলেন, “ফেসবুক থেকে মেয়ে এক বাংলাদেশির প্রেমে পড়েছিল৷ অপরিচিত সেই মানুষের জন্য সে যে এতবড় ঝুঁকি নিতে পারে সেটা আমাদের ভাবনাতেই ছিল না৷ যাই হোক, মেয়ে অবশেষে ঘরে ফিরেছে৷ এর জন্য আমরা ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে কৃতজ্ঞ৷ এর বেশি আমাদের আর কিছু বলার নেই৷”