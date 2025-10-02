ETV Bharat / state

দশমীর সকালে যুবতীর ক্ষতবিক্ষত দেহ মিলল রাস্তার পাশে

উত্তর 24 পরগনার অশোকনগরের ঘটনা৷ মৃতার পরিচয় জানা যায়নি৷

Woman Body Found
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
অশোকনগর (উত্তর 24 পরগনা), 2 অক্টোবর: দশমীর সকালে হাড়হিম করা কাণ্ড উত্তর 24 পরগনার অশোকনগরে। যুবতীর ক্ষতবিক্ষত দেহ মিলল রাস্তার পাশে ঝোপের মধ্য থেকে। ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার তীব্র চাঞ্চল‍্য ছড়িয়েছে অশোকনগর পাঁচ নম্বর মোড় সংলগ্ন এলাকায়। ওই যুবতীর নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। মৃত যুবতীর মাথা-সহ শরীরের একাধিক জায়গায় গভীর ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। ফলে এটি খুন না দুর্ঘটনা, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে ছিল নবমী পুজো। গভীর রাত পর্যন্ত হাবড়া ও অশোকনগরের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তার পাশে দেখেন, এক যুবতীর দেহ পড়ে রয়েছে ঝোপের মধ্যে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দেহ উদ্ধারের পর দেখা যায়, ওই যুবতীর মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মাথার পাশাপাশি শরীরেরও বিভিন্ন অঙ্গে গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, যশোর রোডের পাশে যে জায়গায় ওই যুবতীর দেহ পড়েছিল, সেখানে যথেষ্ট আলো রয়েছে। সঙ্গে রাতে রাস্তায় পুলিশের টহলদারিও ছিল। তাই, দুষ্কৃতীদের পক্ষে জনবহুল ওই জায়গায় কাউকে খুন করে পালিয়ে যাওয়া বেশ কঠিন কাজ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, রাস্তায় দ্রুতগতি কোনও গাড়ির ধাক্কায় ওই যুবতীর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ (নিজস্ব ছবি)

সেখানেও প্রশ্ন উঠেছে, ওই যুবতী কি তাহলে রাতে রাস্তায় একা ছিলেন? কীভাবে তিনি এলেন সেখানে? এই প্রশ্নেরই এখন উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। এই নিয়ে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গেও পুলিশ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তবে, স্থানীয় কেউই ওই যুবতীকে চিনতে পারেননি। ফলে, তদন্তকারীরা মনে করছেন যুবতী স্থানীয় কেউ নন। তাঁর পরিচয় পেতে ইতিমধ্যে অশোকনগর থানার পুলিশ আশপাশের থানায় যোগাযোগ করেছে। বিশদে জানানোও হয়েছে গোটা ঘটনাটি।

দেহ উদ্ধারের ঘটনাস্থলে পুলিশ (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় বাসিন্দা শিপ্রা দে বলেন, "সকাল সাড়ে 6টা নাগাদ এক মহিলা প্রথমে যুবতীর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। দেখতে পান ঝোপের মধ্যে পড়ে রয়েছে এক যুবতীর ক্ষতবিক্ষত দেহ। তাঁর শরীরে এতটাই আঘাত ছিল যে চেনার উপায় নেই। কী কারণে মৃত্যু বোঝা যাচ্ছে না। স্থানীয়রাই পুলিশে খবর দেন। তারা এসে দেহ উদ্ধার করেছে।"

দেহ উদ্ধারের ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দাদের জটলা (নিজস্ব ছবি)

অন‍্যদিকে, বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস বলেন, "খুন না দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। অজ্ঞাতপরিচয় ওই যুবতীর সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। তাঁর নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।"

