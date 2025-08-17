বারুইপুর, 17 অগস্ট: মাঝরাতে অপরিচিত যুবকদের বাইকে করে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বচসা ৷ সেখান থেকে হাতাহাতি ৷ পরে ছুরির আঘাতে মৃত্যু হল এক যুবকের ৷ মৃত যুবকের নাম শুভঙ্কর মণ্ডল (আনুমানিক 27 বছর) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরে । পুলিশ এই ঘটনায় মৃতের দুই সঙ্গীকে আটক করেছে ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাত প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ বারুইপুর থানার মাদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের টগরবেরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনেই তিন যুবক বাইক নিয়ে ঘুরছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে ছিলেন শুভঙ্কর ৷ সেসময় ওই এলাকার তিন যুবক তাঁদের বাইক আটকান । তাঁরা বাইকে থাকা শুভঙ্কর-সহ বাকি দুই আরোহীকে জিজ্ঞেস করেন, এত রাতে পাড়ার রাস্তায় যুবকরা কী করছে?
জানা গিয়েছে, তাঁদের বাইকের চাবিও খুলে নেন ওই তিন স্থানীয় যুবক । শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে বচসা । তারপরে তা হাতাহাতিতে গড়ায় ৷ অভিযোগ, সেসময় স্থানীয় জগাই, অরূপ ও ভূত নামে তিনজন মিলে আক্রমণ করে বাইক আরোহীদের উপর ৷ শুভঙ্কর মণ্ডলকে ছুরি দিয়ে কোপ মারতে থাকে তাঁরা বলে অভিযোগ ৷
শুভঙ্করের দুই সঙ্গী পুলিশকে জানান, এরপরেই শুভঙ্কর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ৷ তারপরেও স্থানীয় ওই তিন যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান । রক্তাক্ত অবস্থায় শুভঙ্করকে উদ্ধার করে বাইকে করে তাঁর দুই সঙ্গী বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
পুলিশ জানিয়েছে, বারুইপুর থানার পুলিশ এসে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায় ৷ মৃত শুভঙ্করের সঙ্গে থাকা এক নাবালক ও বাবাই নামে আরও একজনকে আটক করে । রাতে ঘটনাস্থলে যায় বারুইপুর থানার পুলিশ । যদিও অভিযুক্ত তিন যুবক পলাতক । বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপান্তর সেনগুপ্ত বলেন, "সম্পূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বারুইপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু করা হয়েছে । এলাকার সিসি ক্যামেরাগুলির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্ত এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ।"
মৃতের মেসো নিবাস ও মাসি বৃহস্পতি মণ্ডলের কথায়, "রাতের বেলা এসে শুভঙ্কর আমাদের ছেলেকে ডাকছিল ৷ বলে, ওরা বাইকে নিয়ে ঘুরছিল তাই এলাকার ছেলেরা ওদের মারধর করেছে ৷ শুভঙ্কর বলেছে যে এখানে ওর মাসির বাড়ি ৷ তাও ওরা ওকে মারে ৷ তারপর সব মীমাংসা হয়ে যায় ৷ পরে শুনি এই ঘটনা ৷ কী করে ওকে মারল বলতে পারব না ৷"
শুভঙ্করের আত্মীয়দের দাবি, তিনি খুবই শান্ত ছেলে । কোনও ঝামেলায় থাকতেন না । রাতের খাবার খেয়ে আড্ডা দিতে বেরিয়েছিলেন । এমন যে হতে পারে ভাবতেই পারছেন না তাঁরা । শুভঙ্করের পিসির মেয়ে রুমা মণ্ডল বলেন, "ভাই বাড়িতেই ছিল । রাত 10টা থেকে 11টার মধ্যে একটা ফোন আসে । এর পরেই ও বেরিয়ে যায় । বারবার ফোন করলেও তার পর থেকে আর যোগাযোগ করতে পারিনি । এর পরেই রাত 3টে নাগাদ মামার ফোনে কাছে একটা ফোন আসে । কাটাখাল এলাকায় ওকে খুন করা হয়েছে বলে জানতে পারি ।"
এদিকে মাদারহাট গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান রক্ষিতচন্দ্র নস্করের বক্তব্য, "তিনজন মদ্যপ অবস্থায় বাইকে করে যাচ্ছিল শুনেছি । সেসময় এখানেও কয়েকজন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল । তারা ওদের আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করে । তার পরেই বচসা । তা থেকে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা । বারুইপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।"