অনলাইন জুয়ায় 10 লক্ষের বেশি টাকার ঋণ, পরিশোধের চিন্তায় জীবন শেষ যুবকের

কাজকর্ম প্রায় ছেড়ে দিয়ে যুবক সারাদিন মুখ গুঁজে থাকতেন মোবাইল ফোনে ৷ জুয়ায় প্রতিদিনই হারতে থাকেন তিনি ৷ তবু এই খেলা বন্ধ করেননি ৷
মালদা, 12 অক্টোবর: অনলাইন জুয়ায় আসক্তি ৷ জেতার আশায় 10 লাখ টাকার উপরে ঋণ ৷ এত টাকা কীভাবে পরিশোধ করবেন সেই মানসিক দ্বন্দ্বের জেরে শেষ পর্যন্ত চরম সিদ্ধান্ত নিলেন 27 বছরের যুবক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের সিলামপুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বাহাদুরপুর গ্রামে ৷ দেহটি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠিয়েছে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷
মৃত যুবকের নাম মহম্মদ মনিরুজ্জামান ৷ শ্রমিকের কাজ করতেন ৷ মাঝেমধ্যে ভিনরাজ্যেও যেতেন তিনি ৷ তবে প্রায় এক বছর ধরে তিনি গ্রামেই ছিলেন ৷ ভিনরাজ্যে কাজে যাননি ৷ বাবা-মা ছাড়াও বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী জান্নাতুন আফসানা ও চার বছরের পুত্রসন্তান ৷
পরিবারের সদস্য এবং এলাকার মানুষজন জানাচ্ছেন, ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েই অনলাইনে জুয়াখেলায় জড়িয়ে পড়েন মনি ৷ বছরখানেক ধরে তিনি নিয়মিত জুয়া খেলতেন ৷ একাধিক অ্যাপে খেলতেন তিনি ৷ তবে অনলাইন ছাড়া তিনি জুয়া খেলতেন না ৷ অন্য কোনও নেশাও তাঁর ছিল না ৷ প্রথমদিকে তিনি কয়েকবার অল্প অংকের টাকা জিতেছিলেন ৷ কিন্তু তারপর থেকেই হারতে শুরু করেন ৷
প্রথমদিকে তিনি অল্প অংকের টাকা নিয়ে খেলতেন ৷ পরবর্তীতে খেলার অংক বাড়তে থাকে ৷ পরপর টাকা খোয়াতে শুরু করেন ৷ লোভে পড়ে তিনি ঋণ নিতে শুরু করেন ৷ শুধু লোকজনের কাছ থেকে নয়, বিভিন্ন অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমেও তিনি ঋণ নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
ক্রমবর্ধমান ঋণ, লোকজনের ঋণ শোধের চাপ এবং অনলাইন সংস্থায় ঋণের কিস্তি শোধের দুশ্চিন্তা, এসব নিয়ে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে শুরু করেন মনিরুজ্জামান ৷ শেষ পর্যন্ত দুপুরবেলা সবার অলক্ষ্যে তিনি ঘরে ঢুকে নিজের জীবন শেষ করে দেন ৷ কিছুক্ষণ পর পরিবারের লোকজনের নজরে এলে দ্রুত দড়ি কেটে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ৷ সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
মৃতের স্ত্রী জান্নাতুন আফসানা বলেন, "ও অনলাইনে জুয়া খেলছিল ৷ অনেক টাকা ধার করে ফেলেছিল ৷ 10 লাখ টাকারও বেশি ৷ অনলাইনেও লোন নিয়েছিল ৷ তবে কত টাকা ধার করেছিল তা নিয়ে আমাকে সঠিক কিছু জানায়নি ৷ কবে থেকে ও জুয়া খেলতে শুরু করেছিল আমি জানি না ৷ বছরখানেক আগে জানতে পেরে ওকে সাবধান করেছিলাম ৷ শুধু জুয়া ছাড়া ওর আর কোনও নেশা ছিল না ৷ খুব ভালো ছিল ৷ আমার একটা চার বছরের ছেলে আছে ৷ ওকে কীভাবে মানুষ করব জানি না ৷"
মনিরুজ্জামানের মা জাহানারা বিবির বক্তব্য, "বাড়িতে কারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ হয়নি ৷ সব ঠিকই ছিল ৷ জুয়ায় আসক্ত ছিল ৷ অনেক টাকা ধার করেছিল ৷ চিন্তায় ওর মাথা আর কাজ করছিল না ৷ কবে থেকে ও জুয়া খেলা শুরু করেছিল, কত টাকা দেনা হয়েছিল, কিছুই জানি না৷ হঠাৎ করে ও এই ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে ৷ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে ও এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ অনেক ডাকাডাকির পরেও দরজা না খুলছিল না ৷ পরে ঘরের দরজা ভেঙে ওকে উদ্ধার করা হয় ৷"
স্থানীয় বাসিন্দা তথা মৃত যুবকের দূরসম্পর্কের এক ভাই ইমদাদুল হকের কথায়, "আমার পাড়ারই ঘটনা ৷ ধারদেনা নিয়ে ওর অশান্তি ছিল ৷ অনলাইনে জুয়া খেলে ওর বেশ কিছু টাকা ঋণ হয়ে যায় ৷ ঋণ শোধের চিন্তায় ওর মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল ৷ শেষ পর্যন্ত চরম পদক্ষেপ করেছে ৷ ওর ভাইরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে ৷ কিন্তু ততক্ষণে ওর মৃত্যু হয়েছে ৷ কত টাকা ওর ঋণ হয়েছিল সেটা অবশ্য ঠিক বলতে পারব না ৷"
এসডিপিও (কালিয়াচক) ফায়সাল রাজা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ঋণের চাপের কারণেই ওই যুবক চরম সিদ্ধান্ত নেন ৷ আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷ ময়নাতদন্তের জন্য দেহ মালদা মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে ৷ তার রিপোর্ট পাওয়া গেলে গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হবে ৷"
