অনলাইন জুয়ায় 10 লক্ষের বেশি টাকার ঋণ, পরিশোধের চিন্তায় জীবন শেষ যুবকের

কাজকর্ম প্রায় ছেড়ে দিয়ে যুবক সারাদিন মুখ গুঁজে থাকতেন মোবাইল ফোনে ৷ জুয়ায় প্রতিদিনই হারতে থাকেন তিনি ৷ তবু এই খেলা বন্ধ করেননি ৷

death over online gambling
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
Published : October 12, 2025 at 6:25 PM IST

মালদা, 12 অক্টোবর: অনলাইন জুয়ায় আসক্তি ৷ জেতার আশায় 10 লাখ টাকার উপরে ঋণ ৷ এত টাকা কীভাবে পরিশোধ করবেন সেই মানসিক দ্বন্দ্বের জেরে শেষ পর্যন্ত চরম সিদ্ধান্ত নিলেন 27 বছরের যুবক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের সিলামপুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বাহাদুরপুর গ্রামে ৷ দেহটি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠিয়েছে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷

মৃত যুবকের নাম মহম্মদ মনিরুজ্জামান ৷ শ্রমিকের কাজ করতেন ৷ মাঝেমধ্যে ভিনরাজ্যেও যেতেন তিনি ৷ তবে প্রায় এক বছর ধরে তিনি গ্রামেই ছিলেন ৷ ভিনরাজ্যে কাজে যাননি ৷ বাবা-মা ছাড়াও বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী জান্নাতুন আফসানা ও চার বছরের পুত্রসন্তান ৷

অনলাইন জুয়ায় 10 লক্ষের বেশি টাকার ঋণ, পরিশোধের চিন্তায় জীবন শেষ যুবকের (ইটিভি ভারত)

পরিবারের সদস্য এবং এলাকার মানুষজন জানাচ্ছেন, ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েই অনলাইনে জুয়াখেলায় জড়িয়ে পড়েন মনি ৷ বছরখানেক ধরে তিনি নিয়মিত জুয়া খেলতেন ৷ একাধিক অ্যাপে খেলতেন তিনি ৷ তবে অনলাইন ছাড়া তিনি জুয়া খেলতেন না ৷ অন্য কোনও নেশাও তাঁর ছিল না ৷ প্রথমদিকে তিনি কয়েকবার অল্প অংকের টাকা জিতেছিলেন ৷ কিন্তু তারপর থেকেই হারতে শুরু করেন ৷

প্রথমদিকে তিনি অল্প অংকের টাকা নিয়ে খেলতেন ৷ পরবর্তীতে খেলার অংক বাড়তে থাকে ৷ পরপর টাকা খোয়াতে শুরু করেন ৷ লোভে পড়ে তিনি ঋণ নিতে শুরু করেন ৷ শুধু লোকজনের কাছ থেকে নয়, বিভিন্ন অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমেও তিনি ঋণ নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷

ক্রমবর্ধমান ঋণ, লোকজনের ঋণ শোধের চাপ এবং অনলাইন সংস্থায় ঋণের কিস্তি শোধের দুশ্চিন্তা, এসব নিয়ে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে শুরু করেন মনিরুজ্জামান ৷ শেষ পর্যন্ত দুপুরবেলা সবার অলক্ষ্যে তিনি ঘরে ঢুকে নিজের জীবন শেষ করে দেন ৷ কিছুক্ষণ পর পরিবারের লোকজনের নজরে এলে দ্রুত দড়ি কেটে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ৷ সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷

মৃতের স্ত্রী জান্নাতুন আফসানা বলেন, "ও অনলাইনে জুয়া খেলছিল ৷ অনেক টাকা ধার করে ফেলেছিল ৷ 10 লাখ টাকারও বেশি ৷ অনলাইনেও লোন নিয়েছিল ৷ তবে কত টাকা ধার করেছিল তা নিয়ে আমাকে সঠিক কিছু জানায়নি ৷ কবে থেকে ও জুয়া খেলতে শুরু করেছিল আমি জানি না ৷ বছরখানেক আগে জানতে পেরে ওকে সাবধান করেছিলাম ৷ শুধু জুয়া ছাড়া ওর আর কোনও নেশা ছিল না ৷ খুব ভালো ছিল ৷ আমার একটা চার বছরের ছেলে আছে ৷ ওকে কীভাবে মানুষ করব জানি না ৷"

death over online gambling
ভেঙে পড়েছে পরিবার (নিজস্ব ছবি)

মনিরুজ্জামানের মা জাহানারা বিবির বক্তব্য, "বাড়িতে কারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ হয়নি ৷ সব ঠিকই ছিল ৷ জুয়ায় আসক্ত ছিল ৷ অনেক টাকা ধার করেছিল ৷ চিন্তায় ওর মাথা আর কাজ করছিল না ৷ কবে থেকে ও জুয়া খেলা শুরু করেছিল, কত টাকা দেনা হয়েছিল, কিছুই জানি না৷ হঠাৎ করে ও এই ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে ৷ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে ও এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ অনেক ডাকাডাকির পরেও দরজা না খুলছিল না ৷ পরে ঘরের দরজা ভেঙে ওকে উদ্ধার করা হয় ৷"

স্থানীয় বাসিন্দা তথা মৃত যুবকের দূরসম্পর্কের এক ভাই ইমদাদুল হকের কথায়, "আমার পাড়ারই ঘটনা ৷ ধারদেনা নিয়ে ওর অশান্তি ছিল ৷ অনলাইনে জুয়া খেলে ওর বেশ কিছু টাকা ঋণ হয়ে যায় ৷ ঋণ শোধের চিন্তায় ওর মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল ৷ শেষ পর্যন্ত চরম পদক্ষেপ করেছে ৷ ওর ভাইরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে ৷ কিন্তু ততক্ষণে ওর মৃত্যু হয়েছে ৷ কত টাকা ওর ঋণ হয়েছিল সেটা অবশ্য ঠিক বলতে পারব না ৷"

এসডিপিও (কালিয়াচক) ফায়সাল রাজা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ঋণের চাপের কারণেই ওই যুবক চরম সিদ্ধান্ত নেন ৷ আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷ ময়নাতদন্তের জন্য দেহ মালদা মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে ৷ তার রিপোর্ট পাওয়া গেলে গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হবে ৷"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

