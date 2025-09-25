ETV Bharat / state

চাকরি দেওয়ার নাম করে বাড়িতে ডেকে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ

স্বরূপনগর থানায় দায়ের হয় ধর্ষণ ও প্রতারণার অভিযোগ। যুবক জেরায় অপরাধের কথা স্বীকার করেছে বলে, দাবি পুলিশের।

SWARUPNAGAR RAPE
গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ (ইটিভি ভারত)


By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2025 at 4:51 PM IST


স্বরূপনগর (উত্তর 24 পরগনা), 25 সেপ্টেম্বর: চাকরি দেওয়ার নাম করে বাড়িতে ডেকে গৃহবধূকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে ৷ ধর্ষণের পাশাপাশি কয়েক লক্ষ টাকা ওই মহিলার থেকে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে ৷

এই বিষয়ে বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে । ঘটনার নেপথ্যে চাকরি সংক্রান্ত লেনদেন নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । নির্যাতিতার মেডিক্যাল টেস্টেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগর থানার বাংলালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৷ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ পাশাপাশি ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে বৃহস্পতিবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ৷ ঘটনার নেপথ্যে অন‍্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখতে চান তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 35 বছর বয়সি ওই গৃহবধূর বাড়ি বাদুড়িয়া থানা এলাকায়। সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় বাংলালি গ্রাম পঞ্চায়েতের তেতুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা ওই যুবকের ৷ অভিযোগ, নির্যাতিতা চাকরির কথা বলতেই যুবক তা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় ৷ আরও অভিযোগ, চাকরি করে দেওয়ার নামে ধাপে ধাপে ওই গৃহবধূর কাছ থেকে সে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়েও নেয়।

এরপরও চাকরি না-হওয়ায় প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পারেন ওই মহিলা ৷ এর পরেই চাকরির টাকা চেয়ে যুবককে চাপ দিতে থাকেন ওই গৃহবধূ। দিন কয়েক আগে চাকরির টাকা ফেরতের নামে তাঁকে স্বরূপনগরের বাড়িতে ডেকে আনেন যুবক। সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, এরপর নির্যাতিতাকে ভয় দেখিয়ে ফের কয়েকবার ধর্ষণের অভিযোগও উঠেছে এই যুবকের বিরুদ্ধে । শেষমেশ পুলিশের দ্বারস্থ হন ওই নির্যাতিতা।

স্বরূপনগর থানায় দায়ের হয় ধর্ষণ ও প্রতারণার অভিযোগ। থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত যুবক। কিন্তু পুলিশের কাছে খবর আসে তেতুলিয়া বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছে অভিযুক্তকে ৷ সেই খবর পেয়ে বুধবার গভীর রাতে স্বরূপনগর থানার পুলিশের একটি দল হানা দেয় সেখানে। এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। ফলে, আর পালাতে পারেনি অভিযুক্ত । পাকড়াও করে তাকে নিয়ে আসা হয় থানায়। পুলিশের দাবি, জেরায় অপরাধের কথা স্বীকার করে নিয়েছে যুবক ৷

WOMAN RAPE AT SWARUPNAGARHOUSEWIFE RAPEগৃহবধূকে ধর্ষণচাকরি দেওয়ার নাম করে ধর্ষণMAN RAPES WOMAN AFTER JOB OFFER

