ব্যাংকের গ্রাহক সেবাকেন্দ্র খুলে কোটি-কোটি টাকা আত্মসাৎ ! পুলিশের জালে যুবক
দত্তপুকুরের ভাড়াবাড়িতে ব্যাংকের গ্রাহক সেবাকেন্দ্রের নামে এই কর্মকাণ্ড চালাতেন যুবক ৷ ঘুণাক্ষরেও তা টের পাননি বলে দাবি বাড়ির মালিকের ৷
Published : September 20, 2025 at 8:04 PM IST
দত্তপুকুর, 20 সেপ্টেম্বর: ব্যাংকের গ্রাহক সেবাকেন্দ্র খুলে কোটি-কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ । পুলিশের গ্রেফতার করেছে অভিযুক্তকে । ধৃতের নাম মহম্মদ মহিম আলি । ঘটনার জেরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার দত্তপুকুরে । প্রতারিত গ্রাহকদের একাংশ শনিবার অভিযুক্তের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দেন । টাকা ফেরত চেয়ে সরবও হয়েছেন তাঁরা ।
প্রতারিত গ্রাহকদের অভিযোগ, এর নেপথ্যে ব্যাংকের প্রভাবশালী কারও হাত থাকতে পারে । তা না হলে এত বড় অংকের প্রতারণা করার সাহস পেতেন না অভিযুক্ত । তাই পুলিশ প্রশাসনের কাছে সঠিক তদন্তের দাবিও জানাতে ভোলেননি প্রতারিতরা । ওই গ্রাহক সেবাকেন্দ্রে হানা দিয়ে ইতিমধ্যে কম্পিউটার, প্রিন্টিং মেশিন-সহ বেশ কিছু তথি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । ব্যাংকের গ্রাহক সেবাকেন্দ্রে-টিও সিল করে দেওয়া হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দত্তপুকুরের পূর্ব খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পালপাকুড়িয়া গ্রামে নিম্নবিত্ত মানুষের বসবাসই বেশি । কেউ কাজ করেন পরিচারিকার । আবার কেউ ভ্যান কিংবা চাষাবাদ করেন । তাঁদের কষ্টার্জিত জমানো টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন ওই গ্রাহক সেবাকেন্দ্রে । সেটি খুলেছিলেন স্থানীয় যুবক মহম্মদ মহিম আলি । স্থানীয় হওয়ার ওই যুবকের উপর ভরসা ছিল গ্রাহকদের অধিকাংশেরই । ভেবেছিলেন গচ্ছিত টাকা সঠিক সময়ে পাওয়া যাবে তাঁর কাছ থেকে । কিন্তু, হয়েছে ঠিক তার উলটোটা ।
অভিযোগ, গরিব খেটে খাওয়া মানুষের ভরসার সুযোগ নিয়ে তাঁদের গচ্ছিত টাকা তুলে নেয় মহিম । এভাবে গ্রাহকের প্রায় তিন থেকে চার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে ওই যুবক । শুধু গ্রাহকের গচ্ছিত টাকাই নয় ! তাঁদের অজান্তে অনেকের নামে ভুয়ো লোন করে সেই টাকাও ওই যুবক আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে । দিন কয়েক আগে বিষয়টি বুঝতে পারেন সেবাকেন্দ্রের গ্রাহকরা । এর পরেই প্রতারণার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ।
জানা গিয়েছে, ভাড়াবাড়িতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক সেবাকেন্দ্র খুলে প্রতারণার জাল বিছিয়ে ছিলেন মহিম আলি । অভিযোগ, সেবাকেন্দ্রে জমা পড়া গ্রাহকদের টাকা তিনি ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়ে আত্মসাৎ করেন । এ নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হতেই জনরোষ থেকে বাঁচতে তড়িঘড়ি তিনি আত্মসমর্পণ করেন দত্তপুকুর থানায় গিয়ে । এর পরেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে ।
তবে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলেও গ্রাহকদের রোষ কিন্তু এতটুকু কমেনি । শনিবার অভিযুক্তের বাড়ির সামনে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা । উগরে দেন ক্ষোভও । তবে, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ মোতায়েন ছিল এলাকায় । যার ফলে কোনও অঘটন ঘটাতে পারেননি প্রতারিতদের একাংশ ।
আমিনা বিবি নাম এক প্রতারিত বলেন, "রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে আমার প্রায় 64 হাজার টাকা ছিল । আমার অজান্তে দু'দফায় মহিম 30 হাজার টাকা তুলে নিয়েছে । ওই গ্রাহক সেবাকেন্দ্র থেকেই সে এই টাকা তুলে আত্মসাৎ করেছে । ব্যাংকের পাসবুক আপডেট করতে গিয়ে পুরো বিষয়টি জানতে পারি । যখন ওকে চেপে ধরি তখন মহিমের বাবা আশ্বাস দেয় তিন সপ্তাহের মধ্যে আমার টাকা ফিরিয়ে দেবে ! কিন্তু তার পরেও টাকা পায়নি । মহিমের মামা কাশেম তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা । আমাদের সন্দেহ ও'র গোটা পরিবারের পাশাপাশি ব্যাংকের লোকজনও এর সঙ্গে জড়িত । তা না হলে এতবড় প্রতারণা হতে পারে না । আমরা চাই আমাদের নায্য টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হোক ।"
এদিকে, যে বাড়িতে ভাড়া নিয়ে ওই গ্রাহক সেবাকেন্দ্র খোলা হয়েছিল, সেই বাড়ির মালিক মহম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, "স্থানীয় যুবক হওয়ায় ওকে ভাড়া দিয়েছিলাম । কিন্তু এরকম হবে তা বুঝতে পারিনি । এই সেবাকেন্দ্রে প্রায় চার হাজার গ্রাহক রয়েছে । এদের অধিকাংশই খেটে খাওয়া গরিব মানুষ । তাঁদের ভরসার সুযোগ নিয়েই মহিম এই কাণ্ড ঘটিয়েছে । আমারও তিন মাসের ভাড়া বাকি রয়েছে । ইলেকট্রিকের বিলও দেয়নি সে । সকলেরই একটাই দাবি গচ্ছিত টাকা যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয় । তা না হলে বিপদ বাড়বে প্রতারিত গ্রাহকদের ।"
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে বারাসত জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস বলেন, "এর পিছনে আর কারও যোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে । তদন্ত চলছে । এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয় ।"