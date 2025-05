ETV Bharat / state

এবার যাত্রী সাথী অ্যাপে মিলবে 16 রুটের 60 সরকারি বাসের হালহকিকৎ, উদ্বোধন পরিবহণমন্ত্রীর - YATRI SAATHI APP

Published : May 11, 2025 at 12:54 PM IST

By ETV Bharat Bangla Team

কলকাতা, 11 মে: রাজ্যের 16টি সরকারি বাসরুট অন্তর্ভুক্ত হল যাত্রী সাথী অ্যাপে । পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে আগেই সরকারি বাসে চালু করা হয়েছিল এই পরিষেবা ৷ তবে শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ।

চলতি বছরের 22 ফেব্রুয়ারি পরীক্ষামূলকভাবে 12টি রুটের সরকারি বাসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল যাত্রী সাথী অ্যাপকে । ইটিভি ভারতে প্রথম তুলে ধরা হয় সেই খবর ৷ প্রায় আড়াই মাস পরীক্ষামূলকভাবে 12টি সরকারি রুটে এই অ্যাপটি চালানোর পর আরও চারটি রুট বাড়িয়ে শনিবার 16টি রুটের 60টি সরকারি বাসকে এই অ্যাপের আওতায় আনা হল ।

যাত্রী সাথী অ্যাপে অন্তর্ভুক্ত 60 সরকারি বাস (নিজস্ব ভিডিয়ো)

যাত্রী সাথী অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রী যে বাসটি চাইছেন তা খুঁজে নিতে পারবেন ৷ অর্থাৎ খুব সহজেই নিজের বাস কোন অবস্থানে রয়েছে, তা দেখে নিতে পারবেন যাত্রীরা ৷ এই পরিষেবার নাম দেওয়া হয়েছে 'WHERE IS MY BUS' । পরিবহণমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, এরপর ধাপে ধাপে বাড়ানো হবে রুটের সংখ্যা ।

বাসের বর্তমান অবস্থান জানতে পারা ছাড়াও এই পরিষেবার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট স্টপেজে বাস ঠিক কখন আসবে তাও জানা যাবে । এছাড়াও নির্দিষ্ট রুটের সমস্ত স্টপেজ এবং নির্ধারিত ভাড়া দেখা যাবে অ্যাপে । এমনকি অ্যাপের মাধ্যমে বাসের ভাড়াও মেটানো যাবে ।