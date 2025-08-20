কলকাতা, 20 অগস্ট: কলকাতার দুর্গাপুজো তাবড় শিল্পকলা ফুটিয়ে তোলার মঞ্চ । ইউনেস্কোর তরফে মিলেছে 'অধরা ঐতিহ্যের' স্বীকৃতিও ৷ এবার সেই বিশ্বজনীন কর্মকাণ্ডে নিজেকে সামিল করতে চলেছেন 90 ছুঁই ছুঁই বিশ্বখ্যাত চিত্রশিল্পী গণেশ হালুই । যা পুজো কমিটি থেকে শুরু করে দুর্গাপুজোয় যুক্ত শিল্পী ও দর্শনার্থীদের কাছে নিঃসন্দেহে এক চমক । আর এই চমক এবারে দিতে চলেছে বেলেঘাটা 33 পল্লিবাসীবৃন্দ ।
এ বছর তাদের পুজো 25 বছরে পা দিচ্ছে । পুজোর থিম 'তিন তিন, শর্ত তিন'। বিষয়ভাবনা বাস্তবায়িত করবেন শিল্পী শিবশঙ্কর দাস । সেই বিষয় ভাবনার সঙ্গেই সাযুজ্জ রেখে দেবী চিন্ময়ীর মৃন্ময়ী প্রতিমার নকশা আঁকছেন গণেশ হালুই । তাঁর নির্দেশনায় শিল্পী শিবশঙ্কর প্রতিমাটি তৈরি করছেন । শুধু প্রতিমা নয়, গণেশ হালুই দেবীর বসার অংশের কী সাজসজ্জা হবে তার নির্দেশনাও দিয়েছেন ।
বেলেঘাটা 33 পল্লির ক্লাবকর্তা সুশান্ত সাহা বলেন, "এই ঘটনা আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । কলকাতার দুর্গাপুজোয় এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলা চলে । 90 ছুঁই ছুঁই অসুস্থ শিল্পীকে রাজি করানো চারটিখানি ব্যাপার ছিল না । অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়ছে । শেষে তিনি রাজি হলেন । বিশ্বজনীন উৎসবমঞ্চে তাঁর উপস্থিতি আমরা যাঁরা পুজো উদ্যোক্তা তাঁদের কাছে শুধু নয়, শিল্প বোঝেন, জানেন, ভালোবাসেন এমন মানুষজনের ও শিল্পী মহলের বড় প্রাপ্তি ।"
শিল্পী গণেশ হালুইয়ের জন্ম বাংলাদেশে হলেও পরবর্তী ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন সবটাই এই বাংলায় । বিশ্বের এমন কোনও সংগ্রহশালা নেই যেখানে তাঁর আঁকা ছবি নেই । দেশে-বিদেশে একাধিক পুরস্কার তাঁর ঝুলিতে এসেছে । তিনি এক সময় গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে শিক্ষকতা করতেন । 19টি একক প্রদর্শনী ও একাধিক দলগত প্রদর্শনীতে তিনি অংশ নিয়েছেন । বিপুল টাকায় তাঁর ছবি বিক্রি হয় । কয়েক প্রজন্মের চিত্রশিল্পীদের কাছে গুরুর আসনে পূজিত হন তিনি ।
অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস কর্তৃপক্ষ চারুকলায় তিনি ছয়বার সোনার পদক লাভ করেন । রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে হীরাচাঁদ দুর্গা সম্মানে ভূষিত করেছে । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাকাডেমি সম্মানও পেয়েছেন । তাঁকে সম্মান জানিয়েই দ্বিবার্ষিক গণেশ হালুই বেঙ্গল গবেষণা বৃত্তি প্রদান করা হয় । অন্যান্য দেশের বহু শিল্পী তাঁর ছবির কদর করেন । এহেন এক ব্যক্তিত্ব বাংলার সব থেকে বড় শিল্পকলা ফুটিয়ে তোলার মঞ্চ থেকে নিজেকে এতদিন একপ্রকার আড়ালেই রেখেছিলেন । তবে এবার তাতে অংশ নিচ্ছেন তিনি ।
ঠিক কীভাবে বা কেন তিনি অংশ নিলেন দুর্গাপুজোর কর্মকাণ্ডে, তা জানালেন বেলেঘাটা 33 পল্লির থিম শিল্পী শিবশঙ্কর দাস । তিনি জানান, "অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল এমন একটা মানুষকে এই পুজোকে কেন্দ্র করে ঘটে চলা কর্মকাণ্ডের মধ্যে আনার । অনেক চেষ্টা করে তাঁর কাছে পৌঁছে খানিকটা অবাক হয়েছিলাম । তিনি আমার কাজগুলি আগে দেখেন । দুর্গাপুজোয় কী করেছি সেটা জানতে চান । সেই কাজ কেন করেছি তার কারণও জানতে চান । অনেক প্রশ্নোত্তর পর্ব পেরিয়ে বিষয়টা এগিয়েছে । এই বছরের ভাবনা তাঁকে জানিয়েছি । সেটা শুনে তিনি রাজি হন দুর্গা প্রতিমার নকশা ও মণ্ডপের কিছু অংশের নকশা করে দিতে ।"