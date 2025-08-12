ETV Bharat / state

হস্তী দিবসে ঐরাবতের স্বাস্থ্যরক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ বন দফতরের - WORLD ELEPHANT DAY

এবার থেকে হবে জঙ্গলের জলাশয়ের জলের গুণগতমানের পরীক্ষা ৷ সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ৷

World Elephant Day
হস্তী দিবসে ঐরাবতের স্বাস্থ্যরক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ বন দফতরের (নিজস্ব ছবি)
Published : August 12, 2025 at 9:15 PM IST

দার্জিলিং, 12 অগস্ট: এবার বন-জঙ্গল ও জঙ্গল সংলগ্ন জলাশয়, নদী, পুকুরের জলের গুণগতমান পরীক্ষার উদ্যোগ নিল বন দফতর । বিশ্ব হাতি দিবসে গোটা রাজ্যের মধ্যে প্রথম উত্তরের হাতির পাশাপাশি অন্য বন্যপ্রাণীদের শারীরিক সুরক্ষায় আরও একধাপ এগিয়ে এই উদ্যোগ নিল বনবিভাগ । আর বনবিভাগের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন পশুপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা ।

মূলত, উত্তরে হাতির সংখ্যা গত কয়েকবছরে অনেকটাই বেড়েছে । 2017 সালের হাতি সুমারি অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে হাতির সংখ্যা ছিল প্রায় 480টি । তবে গত আট বছরে হাতির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় 650টি । হাতির সুরক্ষায় একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বন দফতরের তরফে । সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে গ্রিন ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রক, রেলমন্ত্রক, পর্যটনমন্ত্রক, রাজ্যের বন দফতর-সহ একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ।

World Elephant Day
জঙ্গলের জলাশয়ের জলের গুণগত মান পরীক্ষা চলছে (নিজস্ব ছবি)

গত চার বছরে 308টি হাতিকে রেলমন্ত্রকের উদ্যোগে রেল ও হাতির সংঘাত থেকে বাঁচানো গিয়েছে । উত্তরবঙ্গের হাতি ভুটান, নেপাল, বাংলাদেশ ও অসমে গিয়ে থাকে । তার জন্য প্রায় 14টি করিডোর ব্যবহার করে থাকে । হাতিদের উপর নজরদারির জন্য বাগডোগরা রেঞ্জে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা । পরবর্তীতে বক্সাতেও একইভাবে সিসি ক্যামেরা বসানো হবে । হাতির পালের উপর নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ড্রোন । এসবের পর এবার ঐরাবতদের শারীরিক পরিস্থিতি ঠিক রাখতে, তাদের পানীয় জলের গুণগতমান পরীক্ষার উদ্যোগ নিল বন দফতর ।

World Elephant Day
জঙ্গলের জলাশয়ের জলের গুণগত মান পরীক্ষা চলছে (নিজস্ব ছবি)

জানা গিয়েছে, জঙ্গলের মধ্যে সব থেকে বেশি জলাশয়ের পানীয় জলের ব্যবহার করে থাকে হাতি । হাতি ছাড়াও বাঁদর, মহিষ, হরিণ জঙ্গল ও তার আশেপাশের জলাশয়ের পানীয় জলের উপর নির্ভর করে থাকে । উত্তরের জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে একাধিক চা-বাগান, কৃষিজমি । সেখানে পোকামাকড় মারতে ব্যবহার করা কীটনাশক, যা অনেক সময় জলাশয়ে কিংবা নদীর জলে মিশে যায় ।

World Elephant Day
বিশ্ব হস্তী দিবস পালন (নিজস্ব ছবি)

আবার, বিভিন্ন জঙ্গলে অনেক সময় পর্যটক বা বনবস্তিবাসীদের মাধ্যমে ওই জলাশয়গুলোতে দূষণের সৃষ্টি হয় । ওই দূষিত জল পান করলে হাতির পাশাপাশি অন্য বন্যপ্রাণীদের শরীর খারাপ হতে পারে । অনেক সময় ওই জলাশয়ের বিষাক্ত জল পান করলে মৃত্যুও হতে পারে । এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতেই ওইসব জলাশয়ের জলের পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছে বন দফতর ।

World Elephant Day
হাতির দল (নিজস্ব ছবি)

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ওই পরীক্ষা শুরু করা হয়েছে । পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে বাগডোগরা রেঞ্জের জঙ্গল থেকে ওই পরীক্ষা শুরু হয়েছে । এরপর আগামীতে একাধিক জঙ্গলের জলাশয়ে একইভাবে পরীক্ষা করা হবে ।

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, "মূলত, হাতি সব থেকে বেশি জঙ্গলের জলাশয়ের উপর নির্ভর করে । এছাড়াও অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের জন্যও জঙ্গলের পানীয় জলই তাদের মূল ভরসা । সেইসব জলাশয়ের জলের গুণগত মান ঠিক কী অবস্থায় রয়েছে, তা জানতে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।"

World Elephant Day
হাতির দল (নিজস্ব ছবি)

কার্শিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে বলেন, "কার্শিয়াং বনবিভাগের অধীনে 70টির বেশি চা-বাগান রয়েছে । এছাড়াও কৃষিজমি রয়েছে । সেইসব জমিতে অনেক সময়েই কীটনাশক ব্যবহার করা হয় । এছাড়াও পরিবেশ দূষণ রয়েছে । যা জঙ্গলের প্রাকৃতিক জলাশয়ের জল দূষিত করছে কি না, সেটা জানা খুবই প্রয়োজন । কারণ, সেই দূষিত জল পান করলে হাতি বা অন্য প্রাণীর প্রাণহানিও হতে পারে । সেজন্য সেইসব জলাশয়ের জল কতটা প্রাণীদের জন্য পানযোগ্য, সেটা খতিয়ে দেখতে এই পরীক্ষা করা হচ্ছে ।"

World Elephant Day
বিশ্ব হস্তী দিবস পালন (নিজস্ব ছবি)

বাগডোগরার রেঞ্জার সোনম ভুটিয়া বলেন, "আমরা অনেক সময় জল কিনে খাই । কিন্তু জঙ্গলে হাতিদের ক্ষেত্রে সেসব সম্ভব না । আবার কোনও অভিযানে গেলে অনেক সময় আমরাও জঙ্গলের সেইসব জলাশয়ের জল পানের জন্য ব্যবহার করে থাকি । ফলে সেইসব জলাশয়ের জলের গুণগত মান কী রয়েছে, সেটা জানতে একটি পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে এই পরীক্ষা করা শুরু হয়েছে ।"

