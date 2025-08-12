দার্জিলিং, 12 অগস্ট: এবার বন-জঙ্গল ও জঙ্গল সংলগ্ন জলাশয়, নদী, পুকুরের জলের গুণগতমান পরীক্ষার উদ্যোগ নিল বন দফতর । বিশ্ব হাতি দিবসে গোটা রাজ্যের মধ্যে প্রথম উত্তরের হাতির পাশাপাশি অন্য বন্যপ্রাণীদের শারীরিক সুরক্ষায় আরও একধাপ এগিয়ে এই উদ্যোগ নিল বনবিভাগ । আর বনবিভাগের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন পশুপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা ।
মূলত, উত্তরে হাতির সংখ্যা গত কয়েকবছরে অনেকটাই বেড়েছে । 2017 সালের হাতি সুমারি অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে হাতির সংখ্যা ছিল প্রায় 480টি । তবে গত আট বছরে হাতির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় 650টি । হাতির সুরক্ষায় একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বন দফতরের তরফে । সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে গ্রিন ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রক, রেলমন্ত্রক, পর্যটনমন্ত্রক, রাজ্যের বন দফতর-সহ একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ।
গত চার বছরে 308টি হাতিকে রেলমন্ত্রকের উদ্যোগে রেল ও হাতির সংঘাত থেকে বাঁচানো গিয়েছে । উত্তরবঙ্গের হাতি ভুটান, নেপাল, বাংলাদেশ ও অসমে গিয়ে থাকে । তার জন্য প্রায় 14টি করিডোর ব্যবহার করে থাকে । হাতিদের উপর নজরদারির জন্য বাগডোগরা রেঞ্জে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা । পরবর্তীতে বক্সাতেও একইভাবে সিসি ক্যামেরা বসানো হবে । হাতির পালের উপর নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ড্রোন । এসবের পর এবার ঐরাবতদের শারীরিক পরিস্থিতি ঠিক রাখতে, তাদের পানীয় জলের গুণগতমান পরীক্ষার উদ্যোগ নিল বন দফতর ।
জানা গিয়েছে, জঙ্গলের মধ্যে সব থেকে বেশি জলাশয়ের পানীয় জলের ব্যবহার করে থাকে হাতি । হাতি ছাড়াও বাঁদর, মহিষ, হরিণ জঙ্গল ও তার আশেপাশের জলাশয়ের পানীয় জলের উপর নির্ভর করে থাকে । উত্তরের জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে একাধিক চা-বাগান, কৃষিজমি । সেখানে পোকামাকড় মারতে ব্যবহার করা কীটনাশক, যা অনেক সময় জলাশয়ে কিংবা নদীর জলে মিশে যায় ।
আবার, বিভিন্ন জঙ্গলে অনেক সময় পর্যটক বা বনবস্তিবাসীদের মাধ্যমে ওই জলাশয়গুলোতে দূষণের সৃষ্টি হয় । ওই দূষিত জল পান করলে হাতির পাশাপাশি অন্য বন্যপ্রাণীদের শরীর খারাপ হতে পারে । অনেক সময় ওই জলাশয়ের বিষাক্ত জল পান করলে মৃত্যুও হতে পারে । এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতেই ওইসব জলাশয়ের জলের পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছে বন দফতর ।
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ওই পরীক্ষা শুরু করা হয়েছে । পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে বাগডোগরা রেঞ্জের জঙ্গল থেকে ওই পরীক্ষা শুরু হয়েছে । এরপর আগামীতে একাধিক জঙ্গলের জলাশয়ে একইভাবে পরীক্ষা করা হবে ।
উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, "মূলত, হাতি সব থেকে বেশি জঙ্গলের জলাশয়ের উপর নির্ভর করে । এছাড়াও অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের জন্যও জঙ্গলের পানীয় জলই তাদের মূল ভরসা । সেইসব জলাশয়ের জলের গুণগত মান ঠিক কী অবস্থায় রয়েছে, তা জানতে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।"
কার্শিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে বলেন, "কার্শিয়াং বনবিভাগের অধীনে 70টির বেশি চা-বাগান রয়েছে । এছাড়াও কৃষিজমি রয়েছে । সেইসব জমিতে অনেক সময়েই কীটনাশক ব্যবহার করা হয় । এছাড়াও পরিবেশ দূষণ রয়েছে । যা জঙ্গলের প্রাকৃতিক জলাশয়ের জল দূষিত করছে কি না, সেটা জানা খুবই প্রয়োজন । কারণ, সেই দূষিত জল পান করলে হাতি বা অন্য প্রাণীর প্রাণহানিও হতে পারে । সেজন্য সেইসব জলাশয়ের জল কতটা প্রাণীদের জন্য পানযোগ্য, সেটা খতিয়ে দেখতে এই পরীক্ষা করা হচ্ছে ।"
বাগডোগরার রেঞ্জার সোনম ভুটিয়া বলেন, "আমরা অনেক সময় জল কিনে খাই । কিন্তু জঙ্গলে হাতিদের ক্ষেত্রে সেসব সম্ভব না । আবার কোনও অভিযানে গেলে অনেক সময় আমরাও জঙ্গলের সেইসব জলাশয়ের জল পানের জন্য ব্যবহার করে থাকি । ফলে সেইসব জলাশয়ের জলের গুণগত মান কী রয়েছে, সেটা জানতে একটি পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে এই পরীক্ষা করা শুরু হয়েছে ।"