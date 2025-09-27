ETV Bharat / state

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় মহিলাদের প্রথম পুজো, বার্জটাউনে সিনেমার নস্টালজিয়া

79তম বর্ষে বার্জটাউন দুর্গোৎসব সমিতির থিম হারিয়ে যাওয়া সিনেমা জগতের স্মৃতি ৷ ডিজিটাল যুগে সেই নস্টালজিয়া ফিরল ক্যাসেট, রেডিয়ো দিয়ে তৈরি পুজো মণ্ডপে ৷

বার্জটাউনে সিনেমার নস্টালজিয়া (নিজস্ব চিত্র)
Published : September 27, 2025 at 4:31 PM IST

চন্দ্রকোনা, 27 সেপ্টেম্বর: পুজোর আনন্দে গা ভাসিয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর ৷ চন্দ্রকোনার বার্জটাউনে থিমের ছোঁয়ায় ফিরে এসেছে পুরনো চলচ্চিত্রের স্মৃতি ৷ অন্যদিকে, কমরগঞ্জে নিজেদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা দিয়ে প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছেন এলাকার মহিলারা ৷

কমরগঞ্জ সর্বজনীন দুর্গোৎসব

এই গ্রামে হয় না দুর্গা পুজো ৷ প্রতি বছর অঞ্জলি দিতে পাশের গ্রামে যেতে হয় মহিলাদের । তাই এবার মহিলারা গ্রামেই দুর্গাপুজোর উদ্যোগ নিলেন ৷ আর এই পুজোর আয়োজনে তাঁদের প্রধান পুঁজি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ৷ এছাড়াও দোকানে দোকানে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করছেন তাঁরা ৷ তাই দিয়েই গ্রামের প্রথম দুর্গা পুজোর আয়োজন করা হয়েছে ৷ পুজোয় থাকছে আটচালার সাবেকিয়ানা ৷

বার্জটাউনে সিনেমার নস্টালজিয়া (ইটিভি ভারত)

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা পুরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ড কমরগঞ্জ গ্রাম । এই গ্রাম তথা গোটা ওয়ার্ডেই কোনও দিন দুর্গাপুজো হয়নি । ফলে দুর্গা পুজোর সময় কমরগঞ্জ গ্রামের মহিলাদের যেতে হয় পাশের আঠ ও ছয় নম্বর ওয়ার্ডে । তবে এবার কমরগঞ্জ গ্রামের 15-20 জন মহিলা গ্রামে দুর্গা পুজো করার উদ্যোগ নিয়েছেন ৷

প্রথম বছর পুজোয় সেভাবে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন না-হলেও, আটচালাকে মণ্ডপ হিসাবে ব্যবহার করে তা সাজিয়ে তুলে সেখানেই দুর্গা প্রতিমার পুজো হবে সমস্ত রকম রীতিনীতি মেনে । নাম দেওয়া হয়েছে কমরগঞ্জ সর্বজনীন দুর্গোৎসব । পরিচালনায় কমরগঞ্জ ভারতী সংঘ মহিলা দুর্গোৎসব কমিটি ।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় মহিলাদের প্রথম পুজো (নিজস্ব চিত্র)

কমিটির অন্যতম সদস্য মুনমুন কুণ্ডু, পিঙ্কি দাস, কৃষ্ণা সাহারা জানান, কমিটির মহিলারা তাঁদের গচ্ছিত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা দেবেন ৷ পাশাপাশি গ্রামের বাকি পরিবারের মহিলাদের কাছেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে ৷ সাড়াও ভালোই মিলেছে ৷ গ্রামের সবার কাছে চাওয়া হয়েছে সহযোগিতা ৷

এ বিষয়ে উদ্যোক্তা মুনমুন কুণ্ডু বলেন, "আমাদের পাড়ায় কোনও পুজো হত না । আমাদেরকে পুজো দেখতে ও অঞ্জলি দিতে যেতে হত পাশের পাড়ায় ৷ দীর্ঘদিন ধরেই এটা একটা বড় সমস্যা । তাই আমরা মেয়েরা যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাই, তাঁরা সেই টাকা দিয়েই এই পুজো করার উদ্যোগ নিয়েছি, সেই সঙ্গে আমরা পাড়ার দোকানে দোকানে গিয়ে সামান্য চাঁদা চাইছি ।" অন্যদিকে পিঙ্কি দাস বলেন, "এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে পুজো আমাদের পাড়ায় প্রথম । আমাদের পুজোতে অঞ্জলি দেওয়া নিয়ে সমস্যায় ছিলাম ৷ সেই সমস্যা সমাধানে আমরা 15 জনের কমিটি করে উদ্যোগ নিয়েছি এই বছর থেকে দুর্গাপুজো করার ।"

বার্জটাউনে সিনেমার নস্টালজিয়া (নিজস্ব চিত্র)

মহিলাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন চন্দ্রকোনা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রতিমা পাত্র । তিনি বলেন, "পুর এলাকায় আগের বছর মোট 15 টি পুজো হত ৷ এবছর দুটি বেড়ে 17টি হয়েছে ৷ তার মধ্যে কমরগঞ্জের মহিলাদের উদ্যোগে পুজোও রয়েছে । নয় নম্বর ওয়ার্ডে দুর্গা পুজো হত না ৷ এবছর প্রথম ওই ওয়ার্ডের কমরগঞ্জ গ্রামে মহিলা পরিচালিত পুজো হবে ৷ আমি খুশি মহিলাদের এই উদ্যোগে । আগামী দিনে মহিলাদের এই পুজো চালিয়ে যেতে সরকারি অনুদানের জন্য সাহায্য চাইলে অবশ্যই তা করব ৷

বার্জটাউনের পুজো

বার্জটাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির 79তম বর্ষে 20 লক্ষ টাকা খরচ করে এবারের থিম চলচ্চিত্র জগতের হারিয়ে স্মৃতি । পুজো উদ্বোধনের পরেই মণ্ডপে ভিড় জমিয়েছেন দর্শকরা । এই মণ্ডপ পুরনো দিনের অভিনেতা-অভিনেত্রীর ছবি, হারিয়ে যাওয়া ক্যাসেট, রিল, রেডিয়ো, ভিসিপি, ডিভিডি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে । পুজো উদ্বোধনের পরেই ভিড় জমেছে দর্শনার্থীদের ৷

ক্যাসেট, রেডিয়ো দিয়ে তৈরি পুজো মণ্ডপ (নিজস্ব চিত্র)

এই বছর 89তম বর্ষে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ করে মণ্ডপ ও প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে ৷ যার আনাচে-কানাচে রয়েছে সুচিত্রা সেন, সত্যজিৎ রায়, উত্তম কুমার-সহ বিভিন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীর ছবি ৷ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া নিয়েই কিছুটা চিন্তায় রয়েছেন উদ্যোক্তারা ৷ তবে এই পুজো নিয়ে মানুষের মধ্যে উৎসাহও রয়েছে ৷ বৃষ্টি থামলেই মানুষজন একে একে ভিড় জমাচ্ছেন মণ্ডপে ৷

ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত চক্রবর্তী বলেন, "কাল পর্যন্ত চলচ্চিত্র জগতে যাঁদের হারিয়েছি বা যা যা হারিয়েছি, সেই সব জিনিস দিয়ে আমাদের এই 79তম বর্ষে পুজোর মণ্ডপ ও প্রতিমা তৈরি । আমরা 1970-80-র দশকের সেই ক্যাসেট, রেডিয়ো, ভিডিয়ো প্লেয়ার মণ্ডপে রেখেছি । আজকের অ্যান্ড্রয়েড যুগে এত সহজ লভ্য ছিল না সিনেমা দেখা তখন কার দিনে।এই ঝড় জলের মধ্যেও আমরা মণ্ডপ ফুটিয়ে তুলেছি দর্শকদের জন্য।

