বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাগবাজারে সিঁদুরখেলায় মাতলেন মর্ত্যের উমারা
লাল পাড় সাদা শাড়ি ও সাবেকি সাজে এদিন মণ্ডপে মণ্ডপে ধরা দিলেন মহিলারা ৷ সিঁথি রাঙিয়ে নাচে মাতলেন তাঁরা ৷
Published : October 2, 2025 at 5:26 PM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: সকাল থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় ৷ সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই বাগবাজার থেকে দুর্গাপুরে সিঁদুর খেলায় মাতলেন সদ্য বিবাহিত থেকে বয়স্ক মহিলারা ।
আজ বিজয়া দশমী ৷ আকাশে বাতাসে বিষাদের সুর । ফেরার পালা উমার । রীতি অনুযায়ী পাঁচ দিন বাপের বাড়িতে কাটিয়ে শিবের ঘরণী পার্বতী আজ ফিরে যাবেন শ্বশুরবাড়িতে । তাই, বিজয়া দশমীতে মাকে সিঁদুরে রাঙিয়ে বিদায় জানাচ্ছেন আপামর বাঙালি । শহর কলকাতার একাধিক মণ্ডপের মতো উত্তর কলকাতার বাগবাজার দুর্গোৎসব কমিটির মণ্ডপে আশেপাশের জেলা থেকে ভিড় জমিয়েছেন বহু মানুষ । কেউ সোদপুর, তো কেউ বাগুইআটি থেকে এখানে সিঁদুর খেলতে এসেছেন ৷ এমনকি, বেঙ্গালুরু-সহ ভিন রাজ্য থেকেও এসেছেন কেউ কেউ ।
সকাল থেকে সিঁদুরখেলা
লাল পাড় সাদা শাড়ি, মাথায় ফুল দিয়ে এই একটা দিন প্রতিটি মহিলার সাজ নজর কাড়ছে ৷ হাতে তাদের সকলের সিঁদুরের থালা ৷ বাগবাজার দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, বৃহস্পতিবার সকাল 8টা থেকে শুরু হবে সিঁদুর খেলা ৷ সেই মতো প্রথা ও রীতি মেনেই দশমীর বিশেষ পুজো ও মায়ের কনকাঞ্জলির পর সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন মহিলারা ৷ আসলে বাগবাজার সর্বজনীন বরাবরই সেই ঐতিহ্য ও সাবেকিয়ানাকে ধরে রেখেছে বছরের পর বছর ধরে ৷
মাকে সিঁদুর দিয়ে বরণের পরে একে ওপরের সিঁথি থেকে গাল রাঙিয়ে দিলেন 30 থেকে 75 বছরের মহিলারা ৷ দর্শনার্থীদের কথায়, "দশমীর দিন বাগবাজারে আসতেই হবে ৷ প্রত্যেকবছরই এখানে আসার চেষ্টা করি ৷ এখানে সিঁদুর খেলার মধ্যে আলাদা মাহাত্ম্য আছে ৷ মাকে একসময় দেখেছি এখানে সিঁদুর খেলতে ৷ এখন আমরাও করছি ৷ খুব ভালো লেগে এখানে এসে ৷ সবার সঙ্গে দেখা হয় অনেকদিন পর ৷ তবে মনটা খারাপ দেবী মা ফিরে যাচ্ছেন ৷ যদিও আবার আসছে বছর তিনি আসবেন ৷ 365 দিন ধরে সেই অপেক্ষায় থাকব আমরা ৷"
দুর্গাপুরেও সিঁদুরখেলা মহিলাদের
দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল জুড়েও দুর্গাকে বিদায়ের পালা । ইস্পাত নগরীর বেলতলা কালীবাড়ির দুর্গা মন্দিরে হল সিঁদুর খেলা । ছোট থেকে বড় মহিলারা মাতলেন এই সিঁদুর খেলায় । সঙ্গে চলল নৃত্য ও ধুনুচি নাচ ।
গৃহবধূ দেবস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আজ মায়ের বিদায় বেলা ৷ খুবই দুঃখ সহকারে আজ মাকে বিদায় দিচ্ছি আমরা । সিঁদুরখেলার সঙ্গে আমরা করলাম ঢাকের তালে নাচ, মায়ের কাছে চাইলাম সবাই যেন ভালো থাকুক ৷ প্রতি বছর যেন সবাই আনন্দ করতে পারি । সবাই সুস্থ থাকুক ৷ এটাই চাইলাম মায়ের কাছে ।"